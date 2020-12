Google: Αυτές είναι οι top ταινίες και σειρές για το 2020

Η Google ανακοίνωσε – όπως κάθε χρόνο αυτή την περίοδο – την καθιερωμένη ετήσια λίστα «Year in Search», στην οποία αποτυπώνονται τα trends αναζήτησης των χρηστών παγκοσμίως. Με άλλα λόγια, στην εν λόγω λίστα μπορεί κάποιος να δει ακόμα και ποιες ήταν οι σειρές και ταινίες που αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες της Google.

Οι λίστες βασίζονται σε όρους αναζήτησης που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη κορύφωση φέτος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά καθώς, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, η ψυχαγωγία μας έχει μεταφερθεί αποκλειστικά εντός τους σπιτιού.

Οι tοp 10 ταινίες που αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες της Google είναι:

1) Parasite

2) 1917

3) Black Panther

4) 365 Dni

5) Contagion

6) Tenet

7) Enola Holmes

8) Harley Quinn: Birds of Prey

9) Mulan

10) Jojo Rabbit

Oι tοp 10 τηλεοπτικές σειρές που κέντρισαν το ενδιαφέρον παγκοσμίως είναι:

1) Tiger King

2) Big Brother Brasil

3) Money Heist

4) Cobra Kai

5) The Umbrella Academy

6) Emily in Paris

7) Ozark

8) The Queen’s Gambit

9) Outer Banks

10) Locke & Key