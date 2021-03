Με τίτλο “The Power of Diverse Thinking” και ένα νέο 3+1 φορμάτ, το συνέδριο-θεσμός του IAB επιστρέφει για το 2021. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο Σταύρος Δρακουλαράκος. Παρακολουθήστε ζωντανά και δωρεάν το 1ο event με θέμα Advertising and Digital.

Το IMC 2021, το συνέδριο-θεσμός του ΙΑΒ Hellas, έχει τίτλο «The Power of Diverse Thinking» και θα διεξαχθεί με τρία flash events σε ψηφιακή μορφή και το βασικό event σε υβριδική μορφή. Το 1ο event κινείται στους τομείς Advertising & Digital και τη θεματολογία Diverse Teams are Smarter. Διεξάγεται αυτή τη στιγμή, σε μορφή συζήτησης μεταξύ ξεχωριστών καλεσμένων.

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ:

Ομιλητές:

Ανδρέας Γρηγοριάδης – Ηead Creative | Newtons Laboratory

– Ηead Creative | Newtons Laboratory Μαρίνα Καταροπούλου – Επικεφαλής Εσωτερικής Επικοινωνίας | Όμιλος ΟΤΕ

– Επικεφαλής Εσωτερικής Επικοινωνίας | Όμιλος ΟΤΕ Τάσος Παγκάκης – Marketing & Communication Consultant | Borrow my Brain

– Marketing & Communication Consultant | Borrow my Brain Έφη Κομνηνού– Managing Partner| busybuilding

Moderators:

Κώστας Γιαννακίδης , Δημοσιογράφος

, Δημοσιογράφος Σταύρος Δρακουλαράκος,Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας, Παπαστράτος

Λίγα λόγια για το IMC 2021

O IAB Hellas ανακοίνωσε πρόσφατα την επιστροφή του Interactive Marketing Conference, του ετήσιου ραντεβού των κλάδων της Διαφήμισης, της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας, στο συνέδριο-θεσμό για τον χώρο.

Με την πανδημία να φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για συνεργασία, για ανθεκτικότητα και για πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος ιδεών, η ποικιλομορφία στη σκέψη εξελίσσεται στο απαραίτητο χαρακτηριστικό για τις εταιρείες και τους ανθρώπους τους. Με τίτλο “The Power of Diverse Thinking” το IMC 2021 επιδιώκει να πετύχει ακριβώς αυτό.

Φέτος η μορφή του συνεδρίου εξελίσσεται ώστε να μπορέσει να αγκαλιάσει όλους τους διαφορετικούς τομείς και ομιλητές. Θα διεξαχθούν τρία flash-events σε ψηφιακή μορφή και δωρεάν παρακολούθηση, δημιουργώντας το θεματικό υπόβαθρο για το κυρίως συνέδριο που θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή. Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες διεξαγωγής και οι θεματικές ενότητες είναι:

31 Μαρτίου / Advertising and Digital

23 Απριλίου / Technology and Science

17 Ιουνίου / Society and Sustainability

24 Ιουνίου / Main Event: The Power of Diverse Thinking

Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής για το IMC 2021 και υπεύθυνος για τη διεξαγωγή και τους θεματικούς άξονες, αναλαμβάνει ένα στέλεχος με πολυδιάστατη επαγγελματική καριέρα στο χώρο της τεχνολογίας, της διοίκησης και της επικοινωνίας, ο Σταύρος Δρακουλαράκος, Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας της εταιρείας Παπαστράτος.