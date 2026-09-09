Apple: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone

Ιστορικής σημασίας είναι η σημερινή ημέρα για την Apple , καθώς στο πολυαναμενόμενο συνέδριο με τίτλο «Surprise and shine» υπό τη νέα ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Τζον Τέρνους – ο οποίος διαδέχθηκε τον Τιμ Κουκ στις αρχές Σεπτεμβρίου – ο τεχνολογικός κολοσσός ετοιμάζεται να αποκαλύψει το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της ιστορίας του. Η εκδήλωση, ξεκινά στις 10:00 π.μ. (ώρα Ειρηνικού – 8μμ ώρα Ελλάδος) στις εγκαταστάσεις της Apple στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια.

Το πολυαναμενόμενο αναδιπλούμενο iPhone, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει την είσοδο της Apple σε μία αγορά όπου ανταγωνιστές όπως η Samsung, η Google και η Huawei έχουν ήδη παρουσία εδώ και χρόνια. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για μία συσκευή που θα ανοίγει σαν βιβλίο ή διαβατήριο, προσφέροντας μεγαλύτερη οθόνη όταν ξεδιπλώνεται.

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Η Apple φέρεται να έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανθεκτικότητα του μηχανισμού αναδίπλωσης και στη μείωση της χαρακτηριστικής «τσάκισης» που εμφανίζεται στο σημείο όπου διπλώνει η οθόνη.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας και οι εκτιμήσεις για την τιμή του ξεπερνούν τα 2.000 δολάρια, γεγονός που το καθιστά ένα από τα ακριβότερα iPhone που έχει παρουσιάσει ποτέ η Apple.

Ο Τζον Τέρνους, ο νέος CEO της Apple / REUTERS / Stephen Lam / File Photo

Ο Τζον Τέρνους θα ανεβεί για πρώτη φορά στη σκηνή με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, διαδεχόμενος τον Τιμ Κουκ. Σε μήνυμα που απέστειλε προς το προσωπικό την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για «τα εξαιρετικά προϊόντα που βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη, αλλά και για εκείνα που δεν έχουμε καν φανταστεί ακόμα».

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Τα νέα iPhone 18 Pro και Pro Max

Στο ίδιο event αναμένεται να παρουσιαστούν τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, ενώ το βασικό iPhone 18 φέρεται να μετατίθεται για το 2027.

Τα νέα Pro μοντέλα αναμένεται να διαθέτουν τον επόμενης γενιάς επεξεργαστή A20 Pro, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι αναβαθμίσεις στο σύστημα καμερών, η αυτονομία και ο σχεδιασμός της οθόνης.