Συμβαίνει τώρα:
Τεχνολογία

Έπεσε το Facebook – Χιλιάδες αναφορές για προβλήματα

«Ο λογαριασμός σας δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος», αναφέρεται στις οθόνες των χρηστών
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
REUTERS
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Προβλήματα παρουσιάστηκαν το πρωί της Κυριακής (19.07.2026) στο Facebook με τους χρήστες να προχωρούν μαζικά σε αναφορές για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η πρόσβαση στους λογαριασμούς του Facebook δεν είναι δυνατή από υπολογιστές ενώ στα κινητά δεν φαίνεται να παρατηρείται κάποιο πρόβλημα.

Στους χρήστες μάλιστα εμφανίζεται μήνυμα για «τεχνικό πρόβλημα».

facebook

«Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν. Ο λογαριασμός σας δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά», αναφέρεται συγκεκριμένα.

facebook downdetector

facebook downdetector

Σύμφωνα με το downdetector, αρκετοί ήταν εκείνοι που ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να δουν την αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο web.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τεχνολογία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
68
53
48
48
Τεχνολογία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo