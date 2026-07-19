Έπεσε το Facebook – Χιλιάδες αναφορές για προβλήματα

Προβλήματα παρουσιάστηκαν το πρωί της Κυριακής (19.07.2026) στο Facebook με τους χρήστες να προχωρούν μαζικά σε αναφορές για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η πρόσβαση στους λογαριασμούς του Facebook δεν είναι δυνατή από υπολογιστές ενώ στα κινητά δεν φαίνεται να παρατηρείται κάποιο πρόβλημα.

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Στους χρήστες μάλιστα εμφανίζεται μήνυμα για «τεχνικό πρόβλημα».

«Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν. Ο λογαριασμός σας δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά», αναφέρεται συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με το downdetector, αρκετοί ήταν εκείνοι που ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να δουν την αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο web.