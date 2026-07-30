Apple: Το νέο πρόγραμμα leasing για iPhone – Οι τιμές ξεκινούν από 17,99 δολάρια τον μήνα

Το νέο πρόγραμμα Apple Upgrade την κορυφαίας εταιρείας κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών είναι γεγονός. Η απόκτηση ενός iPhone μπορεί πλέον να γίνεται μέσω της διαδικασίας leasing, με την οποία η καταναλωτές θα μπορούν να βάλουν δόσεις από 12 έως 24 μήνες για κινητά και ρολόγια Apple Watch), ενώ τα Mac και iPad φτάνουν έως και τους 36 μήνες.

Η Apple ανακοίνωσε στις 27 Ιουλίου το Apple Upgrade, ένα νέο πρόγραμμα leasing προϊόντων που παρέχεται από την Klarna για iPhone, Apple Watch, Mac και iPad, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Apple Store online, στην εφαρμογή Apple Store και σε καταστήματα Apple Store στις ΗΠΑ. Το Apple Upgrade διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους πελάτες να αποκτήσουν τα προϊόντα Apple που αγαπούν με ένα πρόγραμμα leasing που τους ταιριάζει.

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«Στην Apple, βάζουμε τον πελάτη στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε», δήλωσε η Karen Rasmussen, αντιπρόεδρος του Apple Store online της Apple, «και είμαστε ενθουσιασμένοι που το Apple Upgrade προσφέρει στους πελάτες μας, τόσο online όσο και στο κατάστημα, έναν πιο ευέλικτο τρόπο πληρωμής για τα προϊόντα που αγαπούν».

Το Apple Upgrade προσφέρει επιλογές μίσθωσης 12 και 24 μηνών για iPhone και Apple Watch, καθώς και επιλογές μίσθωσης 24 και 36 μηνών για Mac και iPad. Οι τιμές μίσθωσης ξεκινούν από μόλις 17,99 $ ανά μήνα για iPhone, 11,99$ για Apple Watch, 24,99$ για Mac και 11,99$ για iPad.

Όταν οι πελάτες εγγράφονται για πρώτη φορά στο Apple Upgrade, μπορούν να μειώσουν περαιτέρω τις μηνιαίες πληρωμές μίσθωσης ανταλλάσσοντας την τρέχουσα συσκευή τους μέσω του Apple Trade In.

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Οι πελάτες μπορούν επίσης να κερδίσουν 3% ημερήσια επιστροφή μετρητών όταν πραγματοποιούν τις πληρωμές μίσθωσης με Apple Card.

Το iPhone

Το 17e προσφέρει απίστευτη αξία με ταχύτερη απόδοση, προηγμένο σύστημα κάμερας, βελτιωμένη ανθεκτικότητα, τη μαγεία του MagSafe και διπλάσιο αρχικό αποθηκευτικό χώρο στα 256GB.

Το iPhone 17 είναι γεμάτο με λειτουργίες που οι χρήστες θα απολαμβάνουν καθημερινά, όπως μεγαλύτερη και φωτεινότερη οθόνη με ProMotion έως 120Hz, διάρκεια ζωής μπαταρίας όλη την ημέρα με ταχύτερη φόρτιση, ένα φανταστικό σύστημα κάμερας Dual Fusion 48MP και την μπροστινή κάμερα Center Stage.

Το iPhone Air διαθέτει λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό που είναι πιο ανθεκτικό από οποιοδήποτε προηγούμενο μοντέλο, με επαγγελματική απόδοση, προηγμένα συστήματα κάμερας στο μπροστινό και το πίσω μέρος και διάρκεια ζωής μπαταρίας όλη την ημέρα.

Με σχεδιασμό unibody βελτιστοποιημένο για απόδοση και με την υποστήριξη του A19 Pro, τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max είναι τα πιο ισχυρά μοντέλα Pro που κατασκευάστηκαν ποτέ, προσφέροντας την καλύτερη απόδοση, συστήματα κάμερας και διάρκεια ζωής μπαταρίας σε ένα iPhone.

Οι τιμές leasing iPhone ξεκινούν από 17,99 $.

Apple Watch

Το Apple Watch Series 11 με το πιο ολοκληρωμένο σύνολο λειτουργιών υγείας μέχρι σήμερα – είναι πιο βολικό από ποτέ στη χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Το Apple Watch Ultra 3 είναι το πιο προηγμένο Apple Watch ανθεκτικό και ικανό, κατασκευασμένο για αθλήματα και περιπέτεια, ενώ παράλληλα λειτουργεί άψογα ως ένας ισχυρός σύντροφος υγείας. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένες, αμφίδρομες δορυφορικές επικοινωνίες, ώστε οι χρήστες να μπορούν να στέλνουν μηνύματα σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, να στέλνουν μηνύματα σε φίλους και συγγενείς και να μοιράζονται την τοποθεσία τους ακόμα και όταν είναι εκτός δικτύου.

Οι τιμές μίσθωσης του Apple Watch ξεκινούν από 11,99 $.

Mac

Διαθέσιμο σε μοντέλα 13 και 15 ιντσών, το MacBook Air με M5 προσφέρει απίστευτη απόδοση, έως και 18 ώρες διάρκεια ζωής μπαταρίας και προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε ένα λεπτό, ελαφρύ και ανθεκτικό σχεδιασμό αλουμινίου. Η οικογένεια τσιπ M5 — M5, M5 Pro και M5 Max — προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και δυνατότητες στο MacBook Pro.

Όλα τα μοντέλα MacBook Pro προσφέρουν επαναστατική απόδοση και προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και περιλαμβάνουν οθόνη Liquid Retina XDR με επιλογή νανο-υφής, προηγμένη κάμερα Center Stage 12MP και διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 24 ώρες.

Το Mac Studio με M4 Max και M3 Ultra είναι το πιο ισχυρό Mac που κατασκευάστηκε ποτέ, προσφέροντας πρωτοποριακή επαγγελματική απόδοση και απόδοση τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και εκτεταμένη συνδεσιμότητα με το Thunderbolt 5 στον συμπαγή και αθόρυβο σχεδιασμό του που μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς πάνω σε ένα γραφείο.

Οι μισθώσεις Mac ξεκινούν από 24,99 $.

iPad Air

Το iPad Air διαθέτει εκπληκτική απόδοση, 12GB ενοποιημένης μνήμης και γρήγορη συνδεσιμότητα, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να είναι παραγωγικοί και δημιουργικοί όπου κι αν βρίσκονται.

Με την οθόνη Ultra Retina XDR και την ισχύ του M5, το iPad Pro προσφέρει την πιο προηγμένη εμπειρία iPad, συνδυάζοντας ισχυρή απόδοση σε έναν εκπληκτικά λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό. Το iPad mini προσφέρει την πλήρη εμπειρία iPad σε μια συσκευή που οι χρήστες μπορούν να κρατήσουν στην παλάμη του χεριού τους.

Αξεσουάρ όπως το Magic Keyboard επεκτείνουν την ευελιξία των iPad Air και iPad Pro, ενώ το Apple Pencil Pro ξεκλειδώνει ακόμη περισσότερες μαγικές δυνατότητες για εικονογράφηση, λήψη σημειώσεων, σχολιασμό και πολλά άλλα στα iPad Air, iPad Pro και iPad mini.

Οι τιμές μίσθωσης iPad ξεκινούν από 11,99 $.