Call of Duty: Πωλήσεις που ζαλίζουν – Ο πρόωρα χαμένος Βινς Ζαμπέλα δημιούργησε ένα από τα πιο πετυχημένα videogames στην ιστορία

Ο θάνατος του Βινς Ζαμπέλα σε ηλικία 55 χρόνων σε τροχαίο δυστύχημα συγκλόνισε τον χώρο των videogames καθώς ήταν ένας από τους δημιουργούς του πασίγνωστου βιντεοπαιχνιδιού «Call of Duty».

Η είδηση του θανάτου Βινς Ζαμπέλα έγινε γνωστή από την εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts (EA). Ο «πατέρας» του Call of Duty σκοτώθηκε σε τροχαίο με την Ferrari του στο Angeles Crest Highway, όταν το γρήγορο αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε σε φράχτη.

Τα οικονομικά στοιχεία του Call of Duty, στην κυριολεξία ζαλίζουν και καταδεικνύουν την κυριαρχία του στην παγκόσμια αγορά παρά τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες.

Συνολικά έσοδα: Το franchise έχει ξεπεράσει τα 35 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα από πωλήσεις παιχνιδιών, μικροσυναλλαγές και συνδρομές.

Πωλήσεις αντιτύπων: Η σειρά παιχνιδιών Call of Duty έχει πουλήσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Black Ops 6 (2024): Το παιχνίδι σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα μέσα σε μόλις 10 ημέρες από την κυκλοφορία του. Παρέμεινε το κορυφαίο σε πωλήσεις παιχνίδι στις ΗΠΑ για ολόκληρο το 2024.

Call of Duty: Black Ops 7: Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2025 και αναδείχθηκε αμέσως το πρώτο σε πωλήσεις παιχνίδι για τον μήνα αυτό. Ωστόσο, οι συνολικές πωλήσεις του franchise σημείωσαν διψήφια ποσοστιαία πτώση σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους.

Το Battlefield 6 αποτελεί τον κύριο ανταγωνιστή για το 2025, κατέχοντας την πρώτη θέση σε πωλήσεις για το έτος μέχρι στιγμής, με το Black Ops 7 να βρίσκεται στην 7η θέση συνολικά λόγω της μεταγενέστερης κυκλοφορίας του.

Mobile και Υπηρεσίες

Call of Duty Mobile: Τα συνολικά έσοδα από την κυκλοφορία του (2019) έως σήμερα έχουν φτάσει τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο τον Αύγουστο του 2025 είχε κέρδος 22,3 εκατομμύρια δολάρια.

Warzone Mobile: Το παιχνίδι παρήγαγε έσοδα περίπου 490.000 δολαρίων τον Φεβρουάριο του 2025.

Η ένταξη του Black Ops 6 στην υπηρεσία Xbox Game Pass από την πρώτη ημέρα οδήγησε σε μείωση των άμεσων πωλήσεων σε κονσόλες και PC κατά 300 εκατομμύρια δολάρια το 2024, αλλά βοήθησε στην επίτευξη ρεκόρ συνδρομών για τη Microsoft.

Οι καθημερινοί ενεργοί χρήστες (DAU) σημείωσαν μείωση, φτάνοντας τα 18 εκατομμύρια τον Νοέμβριο του 2025, από 36 εκατομμύρια που ήταν τον Δεκέμβριο του 2024.