Βινς Ζαμπέλα: Σκοτώθηκε ο «πατέρας» του Call of Duty σε τροχαίο που είχε με Ferrari – Δείτε βίντεο

Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα - Την είδηση θανάτου του έκανε γνωστή η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts ΕΑ
Ο δημιουργός του Call of Duty, Βινς Ζαμπέλα
Ο δημιουργός του Call of Duty, Βινς Ζαμπέλα / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ ΜΠΕ / ΕΡΑ / JILL CONNELLY

Σε ηλικία 55 χρόνων πέθανε τραγικά ο Βινς Ζαμπέλα, ο ένας από τους δημιουργούς του πασίγνωστου βιντεοπαιχνιδιού «Call of Duty».

Η είδηση θανάτου του Βινς Ζαμπέλα έγινε γνωστή από την εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts (EA). Πληροφορίες της Telegraph αναφέρουν πως ο «πατέρας» του γνωστού Call of Duty σκοτώθηκε σε τροχαίο που είχε με την Ferrari του στο Angeles Crest Highway, όταν το γρήγορο αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε σε φράχτη.

Στο τροχαίο σκοτώθηκε ακόμη ένα άτομο.

Πλάνα από το τροχαίο δυστύχημα κυκλοφόρησαν αμέσως στα social media.

Στο βίντεο φαίνεται η κόκκινη Ferrari να βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα από ένα τούνελ και λίγα δευτερόλεπτα μετά να καρφώνεται στο στηθαίο, να ξεσπά φωτιά και να βγαίνουν καπνοί.

Δείτε τη στιγμή του δυστυχήματος στο 00.47:

Ο Βινς Ζαμπέλα υπήρξε «οραματιστής, το έργο του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης διαδραστικής ψυχαγωγίας και ενέπνευσε εκατομμύρια παίκτες και δημιουργούς σε ολόκληρο τον κόσμο» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΕΑ.

Ο Ζαμπέλα ήταν συνιδρυτής της Infinity Ward, του στούντιο που κυκλοφόρησε το πρώτο Call of Duty το 2003. Η σειρά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες στην ιστορία των videogames.

Πέρα από αυτό, ο Βινς Ζαμπέλα συνίδρυσε τη Respawn Entertainment, η οποία δημιούργησε, μεταξύ άλλων, τη σειρά Titanfall. Η Respawn Entertainment εξαγοράστηκε από την Electronic Arts το 2017, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της EA στον χώρο των παιχνιδιών δράσης πρώτου προσώπου.

Κόσμος
