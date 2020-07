Η μαγεία των ειδικών εφέ, μέσα από τα μάτια ενός κινηματογραφιστή. Αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να φτιάξει έναν ολόκληρο ψηφιακό κόσμο μέσα σε ένα δωμάτιο!

Ο διάσημος κινηματογραφιστής Ian Hubert,ίσως πιο γνωστός για τη δημιουργία απίστευτων ειδικών οπτικών εφέ, αποκάλυψε τα μυστικά της δουλειάς του.

Με ένα πραγματικά απίστευτο βίντεο αποκαλύπτει πώς κατάφερε να δημιουργήσει μία ολόκληρη πόλη για την online σειρά Dynamo Dream, η οποία φέρει και την υπογραφή του. Με τη βοήθεια ενός ειδικού προγράμματος σχεδίασης 3D που κυκλοφορεί ελεύθερα για πάνω από 20 χρόνια, και ένα δωμάτιο, “έχτισε” μία ολόκληρη πολιτεία…

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, το βίντεο έκανε εκατομμύρια views και έγινε αμέσως viral…

This VFX work is absolutely incredible, and it becomes even more amazing when I tell you that it’s made in Blender (which is free and open-source) and the work of a SINGLE PERSON (@mrdodobird, who you should follow) pic.twitter.com/emRVIxUqdJ