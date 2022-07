Το BestPrice.gr, η 1η Πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στην ελληνική αγορά, και η BOX NOW, η πρώτη εταιρεία παροχής ψηφιακών και φυσικών υπηρεσιών διακίνησης δεμάτων B2C2B με το μεγαλύτερο δίκτυο Αυτομάτων Μηχανημάτων Παραλαβής Δεμάτων (Lockers) στη χώρα, ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους και στην υπηρεσία των επιστροφών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή μιας εύκολης, γρήγορης και οικονομικής λύσης επιστροφής προϊόντων για τους πελάτες των 3.500+ ηλεκτρονικών καταστημάτων που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα.

Περίπου 8 μήνες μετά την αρχή της συνεργασίας τους, οι δύο εταιρίες απαντούν από κοινού σε μια βασική ανάγκη τόσο των ηλεκτρονικών καταστημάτων όσο και των καταναλωτών, μέσω της νέας υπηρεσίας “BOX NOW Returns”.

Τα οφέλη της δυνατότητας επιστροφής προϊόντων μέσω Lockers είναι πολλαπλά καθώς προσφέρουν ευελιξία στον καταναλωτή να επιστρέψει ένα προϊόν που αγόρασε ηλεκτρονικά και τελικά δεν τον εξυπηρετεί, σε όποιο αυτόματο μηχάνημα του δικτύου της BOX NOW και όποια μέρα και ώρα επιθυμεί. Η ευκολία επιστροφής παρέχει ένα επιπλέον κίνητρο για αγορά, γεγονός που αναμένεται να επιδράσει θετικά στο πλήθος των παραγγελιών που λαμβάνουν τα συνεργαζόμενα καταστήματα του BestPrice.gr. Παράλληλα, η ταχύτητα παραλαβής των επιστρεφόμενων προϊόντων – εντός 48 ωρών – επιτρέπει τόσο στο ηλεκτρονικό κατάστημα να ενημερώσει άμεσα το απόθεμά του όσο και στον καταναλωτή να λάβει άμεσα τα χρήματά του ή την αντικατάσταση του προϊόντος.

Τα συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα με το BestPrice έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν δωρεάν την νέα υπηρεσία, παροτρύνοντας παράλληλα τους καταναλωτές να αγοράσουν ηλεκτρονικά και εάν για κάποιο λόγο δεν τους αρέσει ένα προϊόν, να το επιστρέψουν εντελώς δωρεάν μέσω των lockers της BOX NOW.

Σχετικά με το BestPrice.gr:

Το BestPrice.gr είναι 1η υπηρεσία αναζήτησης προϊόντων και σύγκρισης τιμών στο ελληνικό διαδίκτυο. Σήμερα, η Πλατφόρμα φιλοξενεί περισσότερα από 3.500 ηλεκτρονικά καταστήματα ενώ βοηθάει περισσότερους από 4 εκατ. καταναλωτές, κατά μέσο όρο μηνιαίως, στην έρευνα αγοράς τους. Περισσότερα στο https://www.bestprice.gr/

Σχετικά με την BOX NOW:

Η BOX NOW, είναι μία καινοτόμα startup με σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων Τα Αυτόματα Μηχανήματα Παραλαβής Δεμάτων της BOX NOW είναι τελείως αυτόνομα και λειτουργούν αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, προσφέροντας έναν καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο παράδοσης παραγγελιών. Τα BOX NOW lockers τοποθετούνται σε κομβικά σημεία της πόλης, ώστε ο καταναλωτής να έχει ο ίδιος πρόσβαση 24/7 στο Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής και στο δέμα του, ανέπαφα, εύκολα και απλά. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το https://boxnow.gr/