Έπεσε ξανά Cloudflare: Τεράστια προβλήματα σε δεκάδες sites – Εκτός λειτουργίας Canva και Downdetector

«Errοr» για ακόμη μία φορά, έβγαλαν αρκετές ιστοσελίδες που προστατεύει το Cloudflare. Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (05.12.2025) η υπηρεσία έπεσε ξανά προκαλώντας τεράστια προβλήματα στο διαδίκτυο.

Αυτή τη φορά δεν έπεσαν sites αλλά «ιστοσελίδες εργαλείων διαχείρισης» (σ.σ. Dashoboard). Σε ανακοίνωση που βγήκε στο επίσημο site αναφέρεται πως το Cloudflare διερευνά προβλήματα με τον Πίνακα Ελέγχου Cloudflare και την υπηρεσία API.

Χρήστες σε όλο τον κόσμο ανέφεραν διακοπές στις υπηρεσίες, πυροδοτώντας αντιδράσεις στα social media. Η διακοπή επηρέασε πολλούς ιστότοπους όπως το Canva και το Downdetector, αφήνοντας πολλούς χρήστες αδύνατη την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

«Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το Dashboard / Cloudflare API επηρεάζονται, καθώς τα αιτήματα ενδέχεται να αποτύχουν ή/και να εμφανιστούν σφάλματα», αναφέρεται στη σελίδα.

Λίγη ώρα μετά, οι τεχνικοί του Cloudflare βρήκαν την «πηγή του κακού» και ξεκίνησαν τις διαδικασίες αποκατάστασης.

Ο Διευθυντής Τεχνολογίας της Cloudflare, Ντέιν Κνεχτ, δήλωσε: «Είμαστε ενήμεροι για το πρόβλημα που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα του δικτύου της Cloudflare. Δεν πρόκειται για επίθεση. Η βασική αιτία ήταν η απενεργοποίηση κάποιου καταγραφικού για να βοηθήσουμε στη μείωση του React CVE αυτής της εβδομάδας. Θα δημοσιεύσουμε πλήρη στοιχεία σε ανάρτηση στο blog σήμερα. Οι ιστότοποι θα πρέπει να είναι ξανά διαθέσιμοι, αλλά κατανοούμε την απογοήτευση που προκαλεί και την εργασία που απαιτείται».

We are aware of the issue impacting the availability of Cloudflare’s network. It was not an attack; root cause was disabling some logging to help mitigate this week’s React CVE.



Τι είναι η Cloudflare

Η Cloudflare είναι μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διαδικτυακής ασφάλειας, απόδοσης και υποδομών στο διαδίκτυο. Μεταξύ των βασικών υπηρεσιών που προσφέρει είναι: