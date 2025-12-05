Συμβαίνει τώρα:
Τεχνολογία

Έπεσε ξανά Cloudflare: Τεράστια προβλήματα σε δεκάδες sites – Εκτός λειτουργίας Canva και Downdetector

Λίγες ώρες μετά, οι τεχνικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το πρόβλημα και ξεκίνησαν τις διαδικασίες αποκατάστασης - «Δεν πρόκειται για επίθεση» διευκρινίζει ο διευθυντής τεχνολογίας της υπηρεσίας
Τα γραφείο της Cloudflare στο Σαν Φρανσίσκο
Τα γραφείο της Cloudflare στο Σαν Φρανσίσκο / AP Photo / Eric Risberg, File

«Errοr» για ακόμη μία φορά, έβγαλαν αρκετές ιστοσελίδες που προστατεύει το Cloudflare. Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (05.12.2025) η υπηρεσία έπεσε ξανά προκαλώντας τεράστια προβλήματα στο διαδίκτυο.

Αυτή τη φορά δεν έπεσαν sites αλλά «ιστοσελίδες εργαλείων διαχείρισης» (σ.σ. Dashoboard). Σε ανακοίνωση που βγήκε στο επίσημο site αναφέρεται πως το Cloudflare διερευνά προβλήματα με τον Πίνακα Ελέγχου Cloudflare και την υπηρεσία API.

cloudflare

Χρήστες σε όλο τον κόσμο ανέφεραν διακοπές στις υπηρεσίες, πυροδοτώντας αντιδράσεις στα social media. Η διακοπή επηρέασε πολλούς ιστότοπους όπως το Canva και το Downdetector, αφήνοντας πολλούς χρήστες αδύνατη την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

cloudflare

«Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το Dashboard / Cloudflare API επηρεάζονται, καθώς τα αιτήματα ενδέχεται να αποτύχουν ή/και να εμφανιστούν σφάλματα», αναφέρεται στη σελίδα.

Λίγη ώρα μετά, οι τεχνικοί του Cloudflare βρήκαν την «πηγή του κακού» και ξεκίνησαν τις διαδικασίες αποκατάστασης.

Ο Διευθυντής Τεχνολογίας της Cloudflare, Ντέιν Κνεχτ, δήλωσε: «Είμαστε ενήμεροι για το πρόβλημα που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα του δικτύου της Cloudflare. Δεν πρόκειται για επίθεση. Η βασική αιτία ήταν η απενεργοποίηση κάποιου καταγραφικού για να βοηθήσουμε στη μείωση του React CVE αυτής της εβδομάδας. Θα δημοσιεύσουμε πλήρη στοιχεία σε ανάρτηση στο blog σήμερα. Οι ιστότοποι θα πρέπει να είναι ξανά διαθέσιμοι, αλλά κατανοούμε την απογοήτευση που προκαλεί και την εργασία που απαιτείται».

Τι είναι η Cloudflare

Η Cloudflare είναι μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης διαδικτυακής ασφάλειας, απόδοσης και υποδομών στο διαδίκτυο. Μεταξύ των βασικών υπηρεσιών που προσφέρει είναι:

  • Προστασία από επιθέσεις DDoS (Distributed Denial of Service): Εμποδίζει επιθέσεις που προσπαθούν να κατακλύσουν έναν ιστότοπο ή διακομιστή με υπερβολική κίνηση, καθιστώντας τον μη προσβάσιμο.
  • Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου (CDN): Βοηθά στη γρήγορη παράδοση περιεχομένου από ιστότοπους σε χρήστες σε όλο τον κόσμο, μειώνοντας το χρόνο φόρτωσης μέσω των τοπικών διακομιστών της.
  • Βελτίωση Απόδοσης: Διασφαλίζει ότι οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές λειτουργούν ταχύτερα και πιο αξιόπιστα, μέσω βελτιστοποίησης του δικτύου και των πόρων.
  • Ασφάλεια: Παρέχει SSL/TLS για την ασφαλή κρυπτογράφηση της επικοινωνίας και άλλες προστασίες κατά κακόβουλων επιθέσεων, όπως τα bots και τα malware.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τεχνολογία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
141
141
103
102
Τεχνολογία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo