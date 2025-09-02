Gamescom 2025: Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος μιλά για το μέλλον του ελληνικού gaming

Πιο δημοφιλή
Τεχνολογία: Περισσότερα άρθρα
Ο εργασιακός χώρος του 2025 είναι πιο ευέλικτος, πιο συνδεδεμένος και πιο εξατομικευμένος από ποτέ. Η πολιτική «φέρτε τη δική σας συσκευή»...
Ένας κόσμος προνομίων απλώνεται μπροστά μας αυτό το καλοκαίρι για να νιώθουμε συνέχεια ευελιξία και ελευθερία
Δύο νέες συσκευές βάζουν πολύ ψηλά τον πήχη της κινητής τηλεφωνίας
Το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης της COSMOTE TELEKOM μας καλεί να μαζέψουμε «καρδιές» για να κερδίσουμε μοναδικές εμπειρίες και προνόμια
MAGENTA MOMENTS: Αξέχαστες εμπειρίες, αποκλειστικά προνόμια, & προσφορές από κορυφαία brands σε Ελλάδα και εξωτερικό
Αυτό το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να επιλέξουμε πότε θα είμαστε online γιατί μπορούμε να είμαστε συνέχεια!
Γυαλιά μεταφράζουν σε πραγματικό χρόνο ό,τι βλέπεις και ακούς, λειτουργούν ως κινητά και απαντούν σε ερωτήσεις
Τα γυαλιά, όπως ανακοινώθηκε, υποστηρίζουν πολυτροπικές δυνατότητες, όπως αναγνώριση αντικειμένων, μετάφραση κειμένου, μέτρηση θερμίδων και καθημερινές ερωτήσεις και απαντήσεις
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το 76% των εργαζομένων σε ΜμΕ δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία AI στις καθημερινές εργασίες τους
Πρόβλημα στη λειτουργία του ChatGPT σε όλο τον κόσμο αναφέρουν χιλιάδες χρήστες – Η ανακοίνωση της OpenAI
Ο ιστότοπος Down Detector κατέγραψε απότομη αύξηση στις αναφορές προβλημάτων που σχετίζονται με το ChatGPT και άλλες υπηρεσίες της OpenAI