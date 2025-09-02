Gamescom 2025: Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος μιλά για το μέλλον του ελληνικού gaming

Βρεθήκαμε στην Gamescom 2025 στην Κολωνία της Γερμανίας, όπου η Ελλάδα έδωσε το παρών με αναβαθμισμένη εθνική αποστολή, υπό τον συντονισμό του ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας). Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, σε αποκλειστική συνέντευξη στο newsit.gr, παρουσίασε το όραμα και τα επόμενα βήματα του νέου φορέα.

Όπως ανέφερε, το ΕΚΚΟΜΕΔ για πρώτη φορά ανέλαβε τον ρόλο του συντονιστή στην Gamescom, δίνοντας στους Έλληνες δημιουργούς και developers την ευκαιρία να προβάλουν το έργο τους πιο δυναμικά στο διεθνές κοινό. Παράλληλα, αποκάλυψε πως από το 2026 έως το 2030 θα τρέξει ένα ολοκληρωμένο πενταετές πρόγραμμα, με χρηματοδοτικά εργαλεία, δράσεις κατάρτισης και συνεργασίες με διεθνείς κολοσσούς της βιομηχανίας.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι η Ελλάδα να εξελιχθεί σε περιφερειακό hub για το gaming στην Ευρώπη, με έμπρακτη στήριξη σε νέους δημιουργούς και απλοποιημένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ώστε να επικεντρωθούν απερίσπαστα στην ανάπτυξη καινοτόμων projects.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη στο βίντεο που ακολουθεί…