Διαθέτει φίλτρα, τρία ανεμιστηράκια, μικρόφωνο και ακουστικά που επιτρέπουν στον χρήστη να ακούει μουσική και να δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις, ασύρματη σύνδεση Bluetooth 5.0, φωτάκι LED για το βράδυ και άλλα… Αυτές είναι μερικές από τις δυνατότητες – προδιαγραφές της πρώτης «έξυπνης» μάσκας προσώπου Xupermask, η οποία τηρεί τις αναγκαίες προδιαγραφές κατά του κορονοϊού.

Την πρώτη «έξυπνη» μάσκα κατά του κορονοϊού με όλες αυτές τις δυνατότητες παρουσίασαν η μεγάλη αμερικανική εταιρεία Honeywell και ο ράπερ-επιχειρηματίας Will.i.am. Η μάσκα είναι κατασκευασμένη από καινοτομικά και ελαστικά υλικά, ώστε να είναι άνετη στη χρήση, εργονομική, εφαρμοστή και προσαρμόσιμη στο πρόσωπο. Τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας επτά ωρών και μπορεί να φορεθεί για ένα έτος. Ο σχεδιασμός της, σύμφωνα με τους New York Times, έγινε από τον Χοσέ Φερνάντεζ, ο οποίος δημιούργησε στο Χόλιγουντ τα ρούχα και τις στολές για διάφορες ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

