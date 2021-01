Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με αυτονομία 1.000 χλμ. από την κινεζική Nio

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Nio, που ειδικεύεται στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, παρουσίασε στην Κίνα το πρώτο της μοντέλο τύπου σεντάν με αυτονομία 1.000 χλμ.

Πρόκειται για το ET7, το οποίο όπως ανακοινώθηκε έχει αυτονομία 1.000 χλμ. με μια πλήρη φόρτιση των μπαταριών του. Η νέα άφιξη στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων του κόσμου, θα ανταγωνισθεί κυρίως την Tesla, που άρχισε να διαθέτει στη Κίνα το crossover που κατασκευάζεται στη χώρα.

Η Nio στοχεύει να επεκτείνει τη σειρά των μοντέλων της για να προσελκύσει περισσότερους πελάτες. Στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων της Κίνας, τα σεντάν αποτελούν περίπου το 46% των συνολικών πωλήσεων, αναφέρει το Reuters.

Ο διευθύνων σύμβουλος Γουίλιαμ Λι δήλωσε ότι η νέα τεχνολογία μπαταρίας της Nio θα δώσει στο ET7, αυτονομία οδήγησης άνω των 1.000 χλμ., με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Η αρχική τιμή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου Nio ET7, θα είναι 71.222 ευρώ. Αυτή η τιμή δεν περιλαμβάνει την αξία της μπαταρίας, καθώς είναι ένα από τα πιο ακριβά εξαρτήματα των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων(EV). Η Nio, ανακοίνωσε ότι ο αγοραστής του ΕΤ7, θα μισθώνει την μπαταρία από την εταιρεία. Με την μπαταρία, η αρχική τιμή είναι 84.405 ευρω.

Ο Λι είπε ότι το ET7 θα είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες lidar – που βοηθούν το αυτοκίνητο να αντιληφθεί το περιβάλλον και να αποκτήσει τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης.

Η Tesla, η οποία πωλεί το sedan Model 3 που κατασκευάζεται στη Σαγκάη, της Κίνας, μόλις άρχισε να πωλεί και το αυτοκίνητο Model Y με τιμή εκκίνησης τα 64.037 ευρώ, το οποίο χρησιμοποιεί κάμερες για να βοηθά τον οδηγό.

Η Nio, η οποία παρέδωσε 43.728 οχήματα πέρσι, έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 92 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τις συμβατικές αυτοκινητοβιομηχανίες Daimler και General Motors, καθώς οι επενδυτές ρίχνουν δισεκατομμύρια δολάρια στην αναζήτηση του ηλεκτρικού μέλλοντος.

Πωλεί επί του παρόντος τρία οχήματα τύπου SUV που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο αυτοκινήτων που διαθέτει στην ανατολική πόλη Hefei της Κίνας. Η αρχική τιμή της γκάμας της είναι άνω των 56.364 ευρώ.

Η Nio, είναι μια κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία που εδρεύει στη Σαγκάη και ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στο πρωτάθλημα FIA Formula E, με ηλεκτρικό μονοθέσιο.

Από το πρώτο μοντέλο στη νέα εποχή

Ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2014 από τον Γουίλιαμ Λι, τον πρόεδρο του Bitauto και της NextEV. Αρκετές εταιρείες επένδυσαν στη Nio, συμπεριλαμβανομένων των Tencent, Temasek, Baidu, Sequoia, Lenovo και TPG. Το πρώτο της μοντέλο, το σπορ αυτοκίνητο Nio EP9, έκανε το ντεμπούτο του την ίδια ημέρα που ιδρύθηκε η μάρκα.

Τον Οκτώβριο του 2016, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι της είχε δοθεί μια «Αυτόνομη άδεια δοκιμής οχημάτων» από την California DMV και ότι θα ξεκινήσει δοκιμές σε δημόσιους δρόμους σύμφωνα με τις οδηγίες του «Αυτόνομου προγράμματος δοκιμών οχημάτων». Η εταιρεία, σχεδιάζει να λανσάρει οχήματα με αυτονομία επιπέδου 3 και 4.

Τον Μάιο του 2018, η Nio άνοιξε τον πρώτο σταθμό ανταλλαγής μπαταριών στην περιοχή Nanshan του Shenzhen, Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, που ονομάστηκε Power Swap Station. Μόνο μπαταρίες για αυτοκίνητα ES8 ήταν διαθέσιμες από αυτόν τον σταθμό. Τον Σεπτέμβριο του 2018, η εταιρεία υπέβαλε αρχική δημόσια προσφορά 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στα τέλη Απριλίου 2020, η εταιρεία ανακοίνωσε νέα χρηματοδότηση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από μια ομάδα Κινέζων επενδυτών, που θα συμβάλει στην πώληση των αυτοκινήτων η αγορά των οποίων επηρεάστηκε από την πανδημία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Nio θα μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία της, σε μια νέα θυγατρική εταιρεία που ονομάζεται Nio China, η οποία θα εδρεύει στο Hefei.

Τον Αύγουστο του 2020, η Nio κυκλοφόρησε το Battery as a Service (BaaS) μαζί με την Contemporary Amperex Technology Co., Limited (“CATL”), την Hubei Science Technology Investment Group Co., Ltd. και μια θυγατρική της Guotai Junan International Holdings Limited. Η BaaS συμβάλλει στη μείωση της τιμής αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων Nio κατά περίπου 25%.

Το Nio Pilot είναι το ημιαυτόνομο σύστημα επιπέδου 2 της εταιρείας που προσφέρει δυνατότητες ADAS. Ξεκίνησε με την εισαγωγή του μοντέλου ES8 της NIO. Πολλές από τις ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του 2018 και του 2019 έχουν βελτιώσει το Nio Pilot με λειτουργίες όπως διατήρηση λωρίδας, προσαρμοστικό σύστημα ελέγχου ταχύτητας, προειδοποίηση αναχώρησης λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκη, πιλότος αυτοκινητόδρομου, πιλότος κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλαγή λωρίδας αυτοκινήτων και άλλα.

Το σύστημα απαρτίζεται από μια τριπλή κάμερα εμπρός, 5 ραντάρ, 12 αισθητήρες υπερήχων και μια κάμερα παρακολούθησης οδηγού. Η Nio ήταν η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που κυκλοφόρησε ένα μοντέλο αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί το τσιπ EyeQ4 της Mobileye.

Τον Νοέμβριο του 2019, η εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασία με την Mobileye για την ανάπτυξη ενός αυτοκινήτου εξοπλισμένου με το πλήρες σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 4 της Mobileye που θα μπορούσε να πωληθεί στους καταναλωτές έως το 2022.