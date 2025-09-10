iPhone Air: Το μεγάλο στοίχημα της Apple με το λεπτότερο κινητό που έχει λανσάρει

Στα χνάρια του προκατόχου του Στιβ Τζομπς φαίνεται ότι βαδίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, όταν αποκάλυψε το iPhone Air, το λεπτότερο κινητό της εταιρείας μέχρι σήμερα και τη μεγαλύτερη αλλαγή εδώ και οκτώ χρόνια ακολουθώντας την τάση της εποχής.

Το σημαντικό είναι ότι η Apple με το νέο iPhone κατάφερε να παρακάμψει τη νέα δασμολογική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και να μην μετακυλήσει το κόστος στους καταναλωτές με την τιμή του να μένει προσιτή.

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει οθόνη ProMotion 120Hz, νέο επεξεργαστή A19, και μπροστινή κάμερα 24MP. Μέσα στο πλαίσιο του, πάχους 5,6 χιλιοστών (0,22 ίντσες) – λεπτότερο από αυτό της Samsung Electronics (005930.KS), ανοίγει νέα καρτέλαS25 Edge στα 5,8 mm – τα κυκλώματα του iPhone Air έχουν συρρικνωθεί στο μέγεθος «μερικών γραμματοσήμων», ανοίγοντας τον δρόμο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χωρητικότητα στην μπαταρία.

Παρά τα αρχικά σχόλια είναι δεδομένο ότι τα τέσσερα νέα iPhone – iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max προσφέρονται για διάφορα βαλάντια.

Εξακολουθούν, πάντως, να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το αν το νέο smartphone θα φτάσει την υποσχεθείσα χωρητικότητα μπαταρίας και αν οι καταναλωτές θα συμβιβαστούν με μία κάμερα λιγότερη.

AirPods Pro 3, the new Apple Watch lineup, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and the all-new iPhone Air—here’s everything we just announced! pic.twitter.com/EDPNjpoUW8 — Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2025

Θα διαθέτει το καλύτερο και νεότερο τσιπ επεξεργαστή A19 Pro της Apple, το οποίο είναι ρυθμισμένο για να χειρίζεται εργασίες τεχνητής νοημοσύνης, και δύο νέα προσαρμοσμένα τσιπ επικοινωνίας της Apple.

Το νέο iPhone θα έχει πλαίσιο τιτανίου και γυαλί «κεραμικής ασπίδας» τα οποία, σύμφωνα με την Apple, κάνουν τη συσκευή πιο ανθεκτική.

Το iPhone Air, το οποίο δανείζεται το όνομά του και τη σχεδιαστική του γλώσσα από τον φορητό υπολογιστή, ίσως είναι αυτό που οι θαυμαστές της Apple επιθυμούν εδώ και χρόνια: Μια συσκευή που να έχει διαφορετική εμφάνιση από άλλες στην αγορά και να είναι γεμάτη με επιτεύγματα μηχανικής υλικού σε κάθε τετραγωνικό χιλιοστό.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, το iPhone Air έχει μόνο μία κάμερα, σε σύγκριση με δύο ξεχωριστές κάμερες στο βασικό iPhone 17 και τρεις στα μοντέλα Pro.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι το iPhone Air, ειδικά, είναι πιθανό να ωθήσει σε πολλές αναβαθμίσεις, ενισχύοντας τις πωλήσεις της Apple στην κρίσιμη εορταστική περίοδο αγορών.

iPhone 17 Air hands-on. This new front facing camera is everything. pic.twitter.com/s2EgOwHwGE — iJustine (@ijustine) September 9, 2025

Θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει την Apple να κερδίσει πίσω πελάτες στην Κίνα, όπου η Apple έχει χάσει μερίδιο αγοράς από ανταγωνιστές που έχουν εισαγάγει λεπτότερα smartphones, ανέφεραν οι αναλυτές.

Το νέο iPhone 17 διατίθεται σε πέντε χρώματα: Λεβάντα, Μπλε Ομίχλης, Μαύρο, Λευκό και Φασκόμηλο. Ο αποθηκευτικός χώρος ξεκινά από 256 GB.

Το νέο iPhone 17 της Apple βγαίνει στην αγορά σε τέσσερα μοντέλα:

το βασικό iPhone 17,

το υπερλεπτό iPhone 17 Air,

το iPhone 17 Pro και

το iPhone 17 Pro Max.

Τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά – Τι νέο φέρνει η σειρά iPhone 17

Επεξεργαστές: A19 και A19 Pro

Οθόνες: ProMotion OLED έως 120 Hz

Κάμερες: 48MP κύρια και 24MP selfie

Σύνδεση: USB‑C

iOS 19 προεγκατεστημένο

Νέο design και μειωμένο βάρος

Σειρά Air: πιο λεπτό iPhone στην ιστορία, με επαναστατική μπαταρία silicon‑carbon

Διαθεσιμότητα και Τιμές

Η κυκλοφορία της νέας σειράς θα ξεκινήσει με προπαραγγελίες στις 12 Σεπτεμβρίου και αποστολές στις 19 Σεπτεμβρίου.

Τιμή βάσης iPhone 17: ~899 €

Τιμή Pro Max: έως 1.300 €