‘Έπεσε” το Facebook – Πρόβλημα σύνδεσης σε πολλές χώρες

Προβλήματα στην σύνδεση με το Facebook παρουσιάστηκε σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Οι χρήστες έλαβαν μήνυμα ότι βρίσκονται εκτός σύνδεσης και τους ζητήθηκε να επανεισάγουν τον κωδικό τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρει η βρετανική Express, προβλήματα αντιμετωπίζει το 45% των χρηστών.

Χαρακτηριστικό και το tweet από τον ιστότοπο της εφημερίδας Sun:

Facebook DOWN as users claim to be logged out and unable to get back in https://t.co/PzaZv6gERT pic.twitter.com/B0jgoR0Nhn

— The Sun (@TheSun) 5 Δεκεμβρίου 2018