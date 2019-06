Μεγαλεπήβολα είναι τα σχέδια που έχει η Κίνα αναφορικά με το διαστημικό της πρόγραμμα. Κατάφερε και έστειλε με επιτυχία στο διάστημα ένα πύραυλο που για πρώτη εκτοξεύθηκε, όχι από τη στεριά, αλλά από μια πλωτή εξέδρα στην Κίτρινη Θάλασσα, ανοιχτά της ακτής της Σαντόνγκ.

Η Κίνα αυτομάτως γίνεται η τρίτη χώρα, μετά τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, που διαθέτει την τεχνολογική δυνατότητα να θέτει σε τροχιά δορυφόρους από εξέδρες εκτόξευσης στη θάλασσα. Η εκτόξευση από τη θάλασσα προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι της στεριάς, καθώς π.χ. ο πύραυλος μπορεί να εκτοξευθεί από σημείο πλησιέστερα στον Ισημερινό, κάτι που επιτρέπει την εξοικονόμηση καυσίμων και αυξάνει την ταχύτητα του.

Όπως ανακοίνωσε η Η Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος (CNSA) της χώρας εκτοξεύτηκε πύραυλος τεσσάρων τμημάτων Changzheng 11 (γνωστότερο ως Long March 11), ο οποίος μετέφερε σε τροχιά επτά εμπορικούς και μετεωρολογικούς δορυφόρους.

Φέτος τον Ιανουάριο, ο ίδιος μικρομεσαίος πύραυλος, ύψους 21 μέτρων, ο οποίος για πρώτη φορά «πέταξε» το 2015, είχε εκτοξευθεί με τέσσερις δορυφόρους από τη στεριά. Τώρα είναι η πρώτη φορά που η Κίνα χρησιμοποίησε για την εκτόξευση του μια πλατφόρμα-εξέδρα στη θάλασσα με διαστάσεις 110 επί 80 μέτρων.

China for the first time in its history, successfully launched a carrier rocket "Changzheng-11" from a sea platform. The rocket put into orbit seven satellites for various purposes. This was announced .#China pic.twitter.com/JAIX26tBz5

— Parvis Rasulov (@ParvisRasulov) June 5, 2019