Ξεκίνησε ο ανανεωμένος 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next του Ιδρύματος Vodafone

Νέοι και νέες από την Ελλάδα και 8 επιπλέον χώρες της Ευρώπης γίνονται από κοινού ενεργοί πολίτες του κόσμου και με τη δύναμη της τεχνολογίας διαμορφώνουν το μέλλον.

Ζούμε σε μια εποχή με τον σύγχρονο κόσμο της τεχνολογίας να μας γοητεύει αλλά και να μας ανησυχεί: άραγε η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο; Μήπως στο μέλλον θα ζούμε μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα όπου θα ταξιδεύουμε εκτός συνόρων χάρη στα κοινωνικά δίκτυα και τα apps χωρίς να χρειάζεται καν να βγούμε από το σπίτι μας; Υπάρχει περίπτωση οι αυτοματισμοί να μας βάλουν στο περιθώριο αφήνοντας μάλιστα ακόμα περισσότερο αποκλεισμένους εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες;

Στρέφοντας την προσοχή μας στους νέους και τις νέες της χώρας μας που έχουν ήδη λάβει μέρος στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Generation Next του Ιδρύματος Vodafone θα δούμε κάτι καθησυχαστικό: μέσα από την κατάλληλη καθοδήγηση και τη σωστή διαχείριση, τα ψηφιακά εργαλεία είναι πολύτιμα εργαλεία που μπορούν να δώσουν λύσεις σε σοβαρά υπαρκτά προβλήματα του τόπου μας. Αλλά πολύ πιθανόν και του κόσμου μας.

Ο 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next επιστρέφει ανανεωμένος και καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες από όλη την Ελλάδα να ενώσουν αυτήν τη φορά τις δυνάμεις τους με μαθητές/μαθήτριες άλλων χωρών ώστε να ενταχθούν σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινότητα νέων που σφύζει από επιθυμία και όρεξη για αλλαγή. Κοινό τους όραμα; Να γεννήσουν ιδέες και λύσεις που θα αναβαθμίσουν τη σύγχρονη καθημερινότητα και θα θέσουν τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον χωρίς ανισότητες πρόσβασης στις τεχνολογίες της πληροφορίας.

Μέσα στο πλαίσιο του Skills Upload Jr Challenge του Ιδρύματος Vodafone και του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next, νέοι και νέες από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Αλβανία, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με εργαλεία STEM και να αναπτύξουν τις τεχνολογικές τους δεξιότητες έχοντας έναν πολύ ξεκάθαρο στόχο: να διερευνήσουν τρόπους και λύσεις που καταπολεμούν το ψηφιακό χάσμα και καλλιεργούν την ελευθερία πρόσβασης χωρίς εξαιρέσεις στα ψηφιακά μέσα. Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό διεκδικούν εξαιρετικά δώρα ενώ η 1η νικήτρια ομάδα θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψει την Άνοιξη του 2025 στο Βουκουρέστι προκειμένου να παρουσιάσει την καινοτόμα ιδέα της σε ειδική εκδήλωση μαζί με τις νικήτριες ομάδες των υπόλοιπων χωρών του διαγωνισμού.

Αν τελικώς, το να είσαι άνθρωπος σημαίνει το να βοηθάς τους άλλους και να νοιάζεσαι για το κοινό καλό, τότε φαίνεται πως η σύγχρονη ψηφιακή εποχή έχει τη δυνατότητα να γίνει αληθινά ανθρώπινη. Και όπως αποδεικνύει έμπρακτα ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next, η νέα γενιά και φαντάζεται και μπορεί να κάνει πραγματικότητα ένα καλύτερο αύριο, αρκεί να έχει ορθή καθοδήγηση και πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία.

Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος Generation Next, μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα, μπορούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες μέσα σε ένα STEM εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα ενισχύσει τη δημιουργικότητα αλλά και την αυτοπεποίθησή τους. Επομένως, οι μαθητές και οι μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου της Ελλάδας που ενδιαφέρονται να ζήσουν την εμπειρία του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next καλούνται να σχηματίσουν τη δική τους ομάδα με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού τους και να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 8 Δεκεμβρίου 2024 και να υποβάλουν την πρότασή τους έως τις 26 Ιανουαρίου 2025.

Αν και οι τεχνολογίες που εξελίσσονται και ξεπερνούν τα σύνορα με ευκολία και ταχύτητα μας δίνουν την εντύπωση πως ο κόσμος μας είναι μικρός, ο κόσμος μας παραμένει μεγάλος- και γεμάτος δυνατότητες. Κάθε Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next μοιάζει με ένα σκαλοπάτι προς αυτόν ακριβώς τον κόσμο, τον μεγάλο. Ξεκινώντας από την τοπική και εγχώρια κοινότητα, προχωράμε σε μια ευρύτερη Ευρωπαϊκή κοινότητα με απαραίτητα εφόδια την τεχνογνωσία, την ελεύθερη πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία και κυρίως, την εμπιστοσύνη προς τη νέα γενιά που ξέρει να συνεργάζεται. Σκοπός; Ένα καλύτερο αύριο για όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως.

Ο 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next είναι πάλι εδώ και μέσω της πρωτοβουλίας Skills Upload Jr Challenge προσκαλεί τους νέους και τις νέες της χώρας μας να νιώσουν έμπρακτα το τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης του κόσμου δοκιμάζοντας στην πράξη ιδέες που καταπολεμούν την ψηφιακή ανισότητα και καλλιεργούν την τεχνολογική συμπερίληψη.

Γιατί, όπως είπε και ο ήρωας της ταινίας “The Martian”, Mark Watney, μπορούμε είτε να δεχτούμε πως ο κόσμος απλώς δεν αλλάζει, είτε να στρωθούμε στη δουλειά λύνοντας το ένα πρόβλημα μετά το άλλο, διεκδικώντας σιγά-σιγά ένα αληθινά ανθρώπινο και καλύτερο μέλλον για όλους.

Σχετικά με το πρόγραμμα Generation Next

To Generation Next είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, και μέρος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας SkillsUploadJr που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς από όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, μετρά περισσότερους από 125.500 ωφελούμενους και 865 καινοτόμα projects μαθητών/τριών. Μέσα από το Generation Next, μαθητές/μαθήτριεςκαι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούν με τα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.