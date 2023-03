Οι καταναλωτές επιλέγουν από 100.000 άμεσα διαθέσιμα προϊόντα και παραλαμβάνουν δωρεάν σε 60 μόλις λεπτά.

Τα Public φέρνουν μία νέα last mile υπηρεσία, το Express Pickup, που επιταχύνει τη διαδικασία παραγγελίας και παραλαβής για τους καταναλωτές σε μόλις 60 λεπτά. Το Express Pickup από τα Public δίνει τη δυνατότητα online παραγγελίας 100.000 κορυφαίων προϊόντων – ανάμεσά τους είδη τεχνολογίας, μικρές οικιακές συσκευές, γραφική ύλη, προϊόντα πολιτισμού & ψυχαγωγίας- για παραλαβή, εντελώς δωρεάν, σε μόλις 60 λεπτά, στο δίκτυο καταστημάτων Public & MediaMarkt.

H νέα υπηρεσία γεφυρώνει ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ αγορών σε φυσικό κατάστημα και online. Απλοποιώντας την εμπειρία αγορών, προσφέρει ευελιξία και αμεσότητα στις online αγορές, καθώς μειώνει χρόνο που απαιτεί τόσο η διαδικασία επιλογής μέσα στο κατάστημα, όσο και το check out.

Η υπηρεσία Express Pickup είναι διαθέσιμη για παραγγελίες που γίνονται από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 09:00 έως τις 18:00. Οι αγορές μέσω της υπηρεσίας γίνονται εύκολα και γρήγορα, σε 3 απλά βήματα:

Μπαίνοντας στο Public.gr ο καταναλωτής εντοπίζει online τα προϊόντα που επιθυμεί, ανάμεσα σε αμέτρητες επιλογές. Η διαθεσιμότητα του προϊόντος θα εμφανιστεί είτε στη σελίδα του προϊόντος είτε στο καλάθι αγορών.

Στον τρόπο παράδοσης, ο καταναλωτής επιλέγει το κατάστημα με την ένδειξη “Παραλαβή σε 60’” που τον εξυπηρετεί περισσότερο.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται κανονικά και μέσα σε 1 ώρα ο καταναλωτής μπορεί να παραλάβει την παραγγελία του δωρεάν από το επιλεγμένο κατάστημα.

To Express pickup είναι ήδη διαθέσιμο στο Public.gr και έρχεται να προστεθεί στις χρήσιμες υπηρεσίες που έχουν στη διάθεσή τους διαδικτυακά οι καταναλωτές. Πρόσφατα τα Public ανακοίνωσαν τις υπηρεσίες παράδοσης Public Locker Pickup 24/7 για παραλαβή οποιαδήποτε στιγμή σε περισσότερα από 1.200 lockers BOX NOW σε όλη την Ελλάδα. Αντίστοιχα, το Next Day Delivery δίνει τη δυνατότητα παραλαβής 100.000 προϊόντων την επόμενη εργάσιμη μέρα. Όλα αυτά με ευελιξία εξόφλησης σε έως 3 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα μέσω Public Now, Pay Later της Klarna.

Δείτε το βίντεο των Public σχετικά με τη νέα last mile υπηρεσία Express Pickup εδώ.