Ο Έλον Μασκ δίνει $100 εκατ. για την καλύτερη τεχνολογία αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα

Ένα ιδιαίτερο βραβείο θα δώσει ο ιδρυτής της Tesla, Έλον Μασκ. Αρκεί να βρεί κάποιον που να του… κάνει τη δουλειά.

Ο Έλον Μασκ, ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter το… challenge για να πάρει κανείς το βραβείο που συνοδεύεται από 100 εκατομμύρια δολάρια: να αναπτύξει την “καλύτερης” τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η αιχμαλώτιση των εκπομπών αυτών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου γίνεται σημαντικό μέρος πολλών σχεδίων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά πολύ λίγη πρόοδος έχει γίνει στην τεχνολογία αυτή μέχρι σήμερα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στη μείωση των εκπομπών παρά στην αφαίρεση του διοξειδίου του άνθρακα από τον αέρα.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας ανακοίνωσε στα τέλη της περσινής χρονιάς ότι χρειάζεται να υπάρξει μια σημαντική αύξηση στην ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμαλώτισης του άνθρακα αν οι χώρες θέλουν να επιτύχουν τους στόχους τους για μηδενικές εκπομπές.

“Κάνω δωρεά 100 εκατ. δολάρια για ένα βραβείο για την καλύτερη τεχνολογία αιχμαλώτισης άνθρακα”, γράφει ο Μασκ σε μήνυμά του στο Twitter, το οποίο ακολουθείται από ένα δεύτερο στο οποίο υπόσχεται: “Λεπτομέρειες την ερχόμενη εβδομάδα”.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology