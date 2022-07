Στις 15 Απριλίου του 2019, ξέσπασε η πυρκαγιά στη Παναγία των Παρισίων. Έπειτα, ο Jean-Jacques Annaud, στην ταινία «Notre-Dame brûle», αφηγήθηκε το τι συνέβη εκείνη την ημέρα και τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να περισώσει το αξιοθέατο. Σήμερα, η ιστορία αυτή, γίνεται βιντεοπαιχνίδι.

Ο Γάλλος σκηνοθέτης προσέγγισε την εταιρία Ubisoft προτείνοντας της την δημιουργία ενός βιντεοπαιχνιδιού, που θα συνόδευε την ταινία και θα αφορούσε την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων.

Έτσι, μέσα από μια ιδέα που φαίνεται να βρήκε απήχηση, η εταιρεία παρουσίασε, σε συνεργασία με την Pathé Films και τον ίδιο τον Annaud, το «Save Notre-Dame on Fire» ως μια «για πολλούς παίκτες εικονικής πραγματικότητας εμπειρία escape-room, η οποία δίνει στους χρήστες τον ρόλο των πυροσβεστών και τους θέτει την πρόκληση να σώσουν τα ιερά κειμήλια και να σβήσουν τις φλόγες πριν τελειώσει ο προβλεπόμενος χρόνος», όπως σημείωσε ο δημοσιογράφος Mikel Reparaz, στη συνέντευξη που πήρε από μέλη της Ubisoft.

Το στέλεχoς της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Deborah Papiernik σημείωσε ότι η εικονική επιχείρηση διάσωσης είναι ένα είδος «edutainment» – σύνθετη λέξη από «education» και «entertainment» – αναδεικνύοντας την ιστορική σημασία του καθεδρικού και την ανάγκη αποκατάστασής του. Επιπλέον, το ότι σχεδιάστηκε για πολλούς χρήστες «αποτίει φόρο τιμής στη δουλειά των πυροσβεστών, στην οποία η συνεργασία και η επικοινωνία είναι θεμελιώδης παράμετρος».

Ubisoft is developing Notre-Dame on Fire, a location-based VR escape game that will give the players a chance to save the the Notre-Dame cathedral from the fire that broke out in 2019. https://t.co/E920OaBY0C pic.twitter.com/G6Szf5UpTM