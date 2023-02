Τι συμβαίνει με το βρετανικό συγκρότημα The Kinks και το Twitter; Και τι σχέση μπορεί να έχει με αυτό ο Έλον Μασκ;

Η αλήθεια είναι πως ο αλγόριθμος του Twitter άρχισε να μπερδεύει το όνομα του συγκροτήματος The Kinks με τον όρο “kinky”, που ορίζεται “ασυνήθιστη, εκκεντρική σεξουαλική συμπεριφορά” και κάπως έτσι ξεκίνησε το μπέρδεμα.

Και έφτασε ο Ντέιβ Ντέιβις, κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος, κάνει… έκκληση στον Έλον Μασκ!

Τι ζήτησε; Να σταματήσει να προσθέτει προειδοποιήσεις στο Twitter για «ευαίσθητο περιεχόμενο» σε ο,τιδήποτε έχει να κάνει με το γκρουπ.

Ο Ντέιβις ανέβασε και screenshot ενός από τα tweet του με τη λεζάντα: «Αγαπητέ @elonmusk μπορεί το @Twitter να σταματήσει να προειδοποιεί σε ό,τι δημοσιεύεται από τους Kinks; Απλώς προσπαθούμε να προωθήσουμε τη μουσική μας».

Dear @elonmusk would @Twitter please stop putting warnings on everything from ‘the Kinks’. We are just trying to promote our Kinks music @TheKinks #thekinks60 pic.twitter.com/1sXC4CK4d4