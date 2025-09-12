Το iPhone 17 έρχεται στις 19 Σεπτεμβρίου: Όλα τα μοντέλα και οι τιμές στην Ελλάδα

Το νέο iPhone 17, το εμβληματικό smartphone της Apple ανακοινώθηκε από την εταιρεία την περασμένη Τρίτη (09.09.2025) και είναι πλέον διαθέσιμο μόνο για προπαραγγελίες.

Οι προπαραγγελίες για τα νέα μοντέλα iPhone ξεκίνησαν, ενώ θα είναι διαθέσιμα από την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025, στις 8:00 π.μ. Η Apple λάνσαρε τη νέα σειρά σε μια «εκπληκτική» εκδήλωση, με το βασικό μοντέλο να διαθέτει αναβαθμισμένη οθόνη. Το νέο μοντέλο με μεγαλύτερη οθόνη 6,3 ιντσών, με υποστήριξη ProMotion και υψηλότερη μέγιστη φωτεινότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την οθόνη των 6,1 ιντσών του περσινού iPhone 16, το νέο iPhone 17 των 6,3 ιντσών μοιράζεται πλέον το ίδιο μέγεθος οθόνης με το iPhone 16 Pro της Apple και το επερχόμενο μοντέλο iPhone 17 Pro που πρόκειται επίσης να αποκαλυφθεί.

Το κανονικό iPhone 17 διαθέτει πλέον οθόνη ProMotion 120Hz, με προσαρμοστικό ρυθμό ανανέωσης έως και 120Hz. Η οθόνη Always-on προσαρμόζεται έως και 1 Hz, με τις ζωντανές δραστηριότητες και τα widgets να παραμένουν στην οθόνη κλειδώματος.

Η οθόνη του νέου μοντέλου προστατεύεται από την Ceramic Shield 2, με 3 φορές καλύτερη αντοχή στις γρατσουνιές, και μια νέα επίστρωση σχεδιασμένη από την Apple, συνδεδεμένη με την Ceramic Shield σε ατομικό επίπεδο. Διαθέτει επίσης μια αντιανακλαστική επίστρωση 7 στρώσεων, που μειώνει την αντανάκλαση και τους περισπασμούς, καθιστώντας την πιο ευανάγνωστη σε συνθήκες έντονου φωτισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το νέο τσιπ A19, το iPhone 17 διαθέτει 6πύρηνη CPU, 2 πυρήνες υψηλών επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, καθώς και μια 5πύρηνη GPU. Επιπλέον, το iPhone 17 έχει «όλη τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας» και 8 ώρες περισσότερες αναπαραγωγής βίντεο από το iPhone 16. Μόλις 10 λεπτά φόρτισης σάς προσφέρουν 8 ώρες αναπαραγωγής βίντεο.

Το iPhone 17 διαθέτει μια νέα υπερευρυγώνια κάμερα 48 megapixel. Το σύστημα κάμερας του τηλεφώνου υποστηρίζει επίσης 2x οπτικό τηλεφακό και καλύτερες μακροφωτογραφίες.

Η εταιρεία ενημέρωσε την μπροστινή κάμερα με έναν νέο τετράγωνο αισθητήρα 18 megapixel. Η Apple δήλωσε ότι αυτό σας επιτρέπει να τραβάτε selfies σε διαφορετικές μορφές χωρίς να αλλάζετε προσανατολισμό. Επιπλέον, ανέφερε επίσης ότι το νέο κέντρο selfie θα σας επιτρέψει να τραβάτε πιο σταθερά βίντεο. Η νέα μπροστινή κάμερα του iPhone 17 υποστηρίζει επίσης το Center Stage για κλήσεις.

Οι τιμές στην Ελλάδα

iPhone 17 (256GB): 979 ευρώ

iPhone 17 (512GB): 1.239 ευρώ

iPhone Air (256GB): 1.239 ευρώ

iPhone Air (512GB): 1.499 ευρώ

iPhone Air (1TB): 1.759 ευρώ

iPhone 17 Pro (256GB): 1.349 ευρώ

iPhone 17 Pro (512GB): 1.599 ευρώ

iPhone 17 Pro (1TB): 1.869 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (256GB): 1.499 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (512GB): 1.759 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (1TB): 2.019 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (2TB): 2.549 ευρώ

Με τις τιμές πλέον γνωστές, οι καταναλωτές ετοιμάζονται για την έναρξη των προπαραγγελιών, που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένες, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο με τα νέα iPhone.

Οι Pro εκδόσεις

Τα iPhone 17 Pro και Pro Max στοχεύουν σε απαιτητικούς χρήστες, με νέες δυνατότητες σε κάμερα, επεξεργαστή και αποθηκευτικό χώρο. Η κορυφαία έκδοση 17 Pro Max 2TB φτάνει τα 2.549 ευρώ, αποτελώντας το ακριβότερο iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ στη χώρα μας.

iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max: Χρώματα, φόρτιση και τσιπ

Τα τηλέφωνα διατίθενται σε τρία μόνο χρώματα: ασημί, μπλε και ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί, πολύ πιο ζωηρό από ό,τι έχουμε συνηθίσει στα Pro μοντέλα. Υπάρχουν και άλλες αλλαγές στο σχεδιασμό που είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν: H Apple επέστρεψε από το τιτάνιο σε ολόκληρο αλουμινένιο πλαίσιο, και πλέον τόσο η μπροστινή όσο και η πίσω όψη του τηλεφώνου κατασκευάζονται με ανθεκτικό στη γρατσουνιά Ceramic Shield, με την επιπλέον ανθεκτική επίστρωση δεύτερης γενιάς μπροστά.

Παρά τον επανασχεδιασμό, δεν έχουν αλλάξει σημαντικά τα μεγέθη των Pro μοντέλων. Το iPhone 17 Pro διαθέτει παρόμοια οθόνη 6,3 ιντσών με το περσινό 16 Pro, ενώ το 17 Pro Max έχει οθόνη 6,9 ιντσών.

Όπως και πριν, οι οθόνες υποστηρίζουν ProMotion με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz, αν και πλέον δεν είναι τόσο μοναδικό, αφού φέτος υποστηρίζεται και στην απλή έκδοση iPhone. Η μόνη ουσιαστική βελτίωση στην οθόνη είναι η μεγαλύτερη μέγιστη φωτεινότητα των 3.000 nits, που υπάρχει και στα τέσσερα φετινά τηλέφωνα.

Τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά – Τι νέο φέρνει η σειρά iPhone 17

Επεξεργαστές: A19 και A19 Pro

Οθόνες: ProMotion OLED έως 120 Hz

Κάμερες: 48MP κύρια και 24MP selfie

Σύνδεση: USB‑C

iOS 19 προεγκατεστημένο

Νέο design και μειωμένο βάρος

Σειρά Air: πιο λεπτό iPhone στην ιστορία, με επαναστατική μπαταρία silicon‑carbon

iPhone Air: Το πιο λεπτό τηλέφωνο της Apple

Το νέο iPhone Air ξεχωρίζει, καθώς είναι το λεπτότερο μοντέλο στην ιστορία της Apple. Στις ΗΠΑ η τιμή του ξεκινά από 999 δολάρια, αλλά στην Ελλάδα η βασική έκδοση 256GB κοστολογείται στα 1.239 ευρώ.