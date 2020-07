Gameathlon online by Kotsovolos: “Here to play”

Το Gameathlon online by Κωτσόβολος έρχεται διαδικτυακά να καλύψει το κενό του Gameathlon Summer και όλοι οι gamers από κάθε σημείο της Ελλάδας καλούνται να «αναμετρηθούν», με ελεύθερη πρόσβαση, από τις 11 Ιουλίου έως τις 19 Ιουλίου σε πλούσια τουρνουά με πολλά δώρα και εκπλήξεις για να αναδειχθούν οι φετινοί πρωταθλητές του καλοκαιριού.

Ο Κωτσόβολος “is here to play” και καλεί τους gamers να ζήσουν τη μαγεία του παιχνιδιού και να ανεβάσουν την αδρεναλίνη τους στα ύψη. Οι πιστοί φίλοι του Gameathlon θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στην μεγαλύτερη online gaming διοργάνωση της Ελλάδας με πάνω από 20 τουρνουά, 18 δημοφιλή video games, γνωστούς casters για κάλυψη των τουρνουά και πλούσια δώρα.



Ο Κωτσόβολος είναι συνδεδεμένος, φοράει τα headset του και είναι έτοιμος για εννιά μέρες γεμάτες Gameathlon! Are you here to play?

Για περισσότερες πληροφορίες: https://online.gameathlon.eu/home/