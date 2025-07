Το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης της COSMOTE TELEKOM μας καλεί να μαζέψουμε «καρδιές» για να κερδίσουμε μοναδικές εμπειρίες και προνόμια

Ως πελάτης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εδώ και πολλά χρόνια, πάντα αναζητούσα κάτι παραπάνω από μία απλή σύνδεση και ένα συνηθισμένο πακέτο επικοινωνίας. Αναζητούσα μια υπηρεσία που όχι μόνο να καλύπτει τις βασικές μου ανάγκες σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αλλά να δίνει ξεχωριστή αξία στην επιλογή μου, να επιβραβεύει την προτίμησή μου με τρόπο χειροπιαστό και ουσιαστικό. Αναζητούσα ένα πρόγραμμα που να συνδυάζει ευκολία στη χρήση με αποκλειστικές εμπειρίες και πραγματικά προνόμια, κάτι που να μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω να είμαι σταθερός πελάτης χωρίς να νιώθω πως απλά πληρώνω για μια υπηρεσία την οποία μπορώ να βρω διαθέσιμη οπουδήποτε αλλού.

Συζητώντας με φίλους για το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης MAGENTA MOMENTS της COSMOTE TELEKOM αισθάνθηκα πως πρόκειται για κάτι το οποίο ανταποκρίνεται σε όλες τις παραπάνω ανάγκες, εξασφαλίζοντας μου άνεση και σημαντικά προνόμια. Κι αυτό γιατί το MAGENTA MOMENTS ήρθε με σκοπό να αναβαθμίσει την εμπειρία των πελατών, και να δώσει πολλά παραπάνω από το γνωστό στους περισσότερους από εμάς, COSMOTE DEALS FOR YOU, προσφέροντας μας μια ευρεία γκάμα προνομίων που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας και αξέχαστες εμπειρίες, μέσα από μια απλή και εύχρηστη πλατφόρμα. Το MAGENTA MOMENTS «ζει» μέσα στο app της COSMOTE TELEKOM και του WHAT’S UP.

Αναζήτησα περισσότερες πληροφορίες για το νέο αυτό πρόγραμμα επιβράβευσης για να διαπιστώσω πως για να επωφεληθείς από τα προνόμια που σου προσφέρει, αρκεί να συλλέγεις καρδιές μέσα από διάφορες ενέργειες, τις οποίες μπορείς μετά να εξαργυρώσεις σε αποκλειστικές εμπειρίες, προσφορές από συνεργαζόμενες εταιρείες και συμμετοχές σε διαγωνισμούς. Κι αν αναρωτιέστε και εσείς πώς μπορείτε να συλλέξετε αυτές τις «καρδιές» τότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε απλά καθημερινά το app της COSMOTE TELEKOM, να το συστήσετε σε φίλους σας, να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας ή να ανανεώσετε το υπόλοιπο στο καρτοκινητό σας μέσα από το app της COSMOTE TELEKOM, επιλέγοντας «Πληρωμή με payzy app». Μπορείτε ακόμη να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, να παραγγείλετε από το ΒΟΧ delivery app, να κάνετε ασφάλεια στο COSMOTE Insurance, να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης ΓΕΡΜΑΝΟΣ G+ ή να κάνετε τις αγορές σας σε προϊόντα τεχνολογίας ή ακόμη και να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και παιχνίδια στο G+ App.

Αυτή, όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που η πρόσφατη ένωση δυνάμεων των δύο brands, COSMOTE και TELEKOM έφερε σημαντικά οφέλη για τους πελάτες της εταιρείας. Η αρχή έγινε με το MagentaΟΝΕ που προσφέρει στους πελάτες της COSMOTE TELEKOM τη δυνατότητα να συνδέσουν τηλεπικοινωνιακά και μη προϊόντα όπως σταθερή, κινητή, τηλεόραση, παραγγελίες φαγητού, πληρωμές λογαριασμών, ασφάλιση και έξυπνο σπίτι. Το MAGENTA MOMENTS είναι το δεύτερο δείγμα γραφής αυτής της ένωσης.

Αυτό που το κάνει πραγματικά να ξεχωρίζει είναι ότι φτιάχτηκε για να γεμίζει την καθημερινότητά όλων των πελατών της COSMOTE TELEKOM – ιδιώτες και επαγγελματίες – με αξέχαστες στιγμές, καθώς ανοίγει έναν κόσμο στον οποίο κερδίζουν αμέσως πολλά, ξεκλειδώνοντας μοναδικές εμπειρίες, δώρα και αμέτρητες προσφορές σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα συνεργατών στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μέσα από το app της COSMOTE TELEKOM, μπορούμε να βρούμε όλες τις πληροφορίες για τις διαθέσιμες προσφορές, για τα δώρα και για τις εμπειρίες που προσφέρει η COSMOTE TELEKOM σε συνεργασία με ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών, που περιλαμβάνει από γνωστά brands τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, μέχρι μεγάλες αλυσίδες λιανικoύ εμπορίου και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Για πρώτη φορά, οι πελάτες της COSMOTE TELEKOM έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε προνόμια και στο εξωτερικό, στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η TELEKOM, όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Πολωνία, κάτι που προσωπικά βρήκα πολύ σημαντικό για όσους ταξιδεύουμε συχνά.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα που με ξάφνιασε ευχάριστα είναι και η δωρεάν 12μηνη συνδρομή στο Perplexity Pro, μια από τις κορυφαίες μηχανές τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα εργαλείο που εμπλουτίζει την καθημερινή μας ενημέρωση και μας βοηθά να βρίσκουμε αξιόπιστες απαντήσεις σε σύνθετα θέματα, εύκολα και γρήγορα. Πρόκειται για μια από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές απαντήσεων στον κόσμο, που παρέχει στον χρήστη μια τεράστια δεξαμενή διαδικτυακών πληροφοριών. Μας βοηθά στη μετάφραση κειμένων σε πραγματικό χρόνο, στη λήψη απαντήσεων σε διάφορες ερωτήσεις, ενώ μπορεί ακόμα να γράφει e-mail και να συνοψίζει κείμενα.

Το MAGENTA MOMENTS δεν περιορίζεται μόνο σε απλές εκπτώσεις, αλλά μας προσφέρει πρόσβαση σε μοναδικές εμπειρίες: από μουσικά, αθλητικά events και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, μέχρι κινηματογραφικές βραδιές και ταξιδιωτικές προσφορές.

Η λειτουργικότητα, η μεγάλη γκάμα επιλογών και η διαρκής ανανέωση των συνεργατών, κάνουν το MAGENTA MOMENTS ένα εργαλείο που πραγματικά προσθέτει αξία στους πελάτες της COSMOTE TELEKOM προσφέροντας πρακτικές λύσεις που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα τους.