Βιρτζίνια Γουλφ, η γυναίκα-θρύλος σήμερα Google Doodle

Η γυναίκα που συνέδεσε το όνομά της περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο με την αγγλική γλώσσα, η Βιρτζίνια Γoυλφ, έχει σήμερα την τιμητική της.

Η Google τιμάει σήμερα την μοναδική Βιρτζίνια Γουλφ (Virginia Woolf), η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Ιανουαρίου 1882. Η Βιρτζίνια Γουλφ υπήρξε μία πραγματικά σπουδαία Αγγλίδα μυθιστοριογράφος και δοκιμιογράφος. Η Γουλφ θεωρείται μάλιστα πρωτοπόρος και νεοτερίζουσα λογοτέχνις του 20ού αιώνα και μια από τους μέγιστους καινοτόμους στην αγγλική γλώσσα.

Ο πατέρας της ήταν κριτικός λογοτεχνίας και η μητέρα της Julia Jackson Duckworth, μέλος της οικογένειας του ομώνυμου εκδοτικού οίκου. Ο θάνατος της μητέρας της κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, τη σημάδεψαν, προκαλώντας της περιοδικές κρίσεις κατάθλιψης. Το 1912 παντρεύτηκε τον Leonard Woolf και ίδρυσε μαζί του το 1917 τις εκδόσεις Hogart. Στον εκδοτικό αυτό δημοσιεύτηκαν τα έργα των Τ.Σ. Έλιοτ, Ε.Μ. Φόρστερ και Κάθριν Μάνσφιλντ, καθώς και οι πρώτες μεταφράσεις του Φρόιντ.

Τα διασημότερα έργα της Βιρτζίνια Γουλφ είναι τα μυθιστορήματα «Η κυρία Νταλογουέι» (Mrs Dalloway, 1925), «Στο φάρο» (To The Lighthouse, 1927), το «Ορλάντο: μια βιογραφία» (Orlando, 1928), και το δοκίμιο «Ένα δωμάτιο ολοδικό σου» (A Room of One’s Own, 1929) με τη παροιμιώδη φράση της: «Μια γυναίκα πρέπει να έχει τα χρήματα και ένα δωμάτιο κατάδικό της, εάν πρόκειται να γράψει μυθιστοριογραφία». Τα μυθιστορήματα της Βιρτζίνια Γουλφ διακρίνονται για το ψυχολογικό τους βάθος και το εκφραστικό τους ύφος. Άλλα γνωστά έργα της είναι: «Νύχτα και μέρα», «Τα κύματα», «Τα χρόνια», «Τρεις γκινέες», κ.ά.

Η Βιρτζίνια Γουλφ και η γνωριμία που άλλαξε τη ζωή της

Τον χειμώνα του 1922 θα κάνει μια καθοριστική για τη ζωή της γνωριμία. Θα γνωρίσει σε ένα φιλικό δείπνο την κόρη του βαρώνου Λάιονελ Σάκβιλ Γουέστ, Βίτα Σάκβιλ Γουέστ με την οποία εκτός από τα λογοτεχνικά τους ενδιαφέροντα θα μοιραστεί και μια παθιασμένη ερωτική σχέση. Η γνωριμία που σηματοδοτεί και τα πιο παραγωγικά χρόνια της Γουλφ θα μετατραπεί σε ερωτική σχέση γύρω στο 1925 καρπός της οποίας θα είναι το μυθιστόρημα – βιογραφία της Σάκβιλ «Ορλάντο», που η Γουλφ έγραψε το 1927 και το οποίο ο γιός της Βίτα, Νάιτζελ Νίκολσον χαρακτήρισε ως την πιο μακροσκελέστατη και γοητευτική ερωτική επιστολή στην ιστορία της λογοτεχνίας.

Τον χειμώνα του 1941 η Βιρτζίνια Γουλφ θα ολοκληρώσει το τελευταίο μυθιστόρημά της, το «Ανάμεσα στις πράξεις». Θα περάσει μάλιστα την τρίτη και μοιραία νευρική κατάρρευση της ζωής της. Στις 28 Μαρτίου 1941 η Γουλφ εγκατέλειψε το σπίτι της προς άγνωστη κατεύθυνση αφήνοντας δυο σημειώματα, ένα για την αδερφή της και ένα για τον σύζυγό της.

Αν και στο σημείωμα έγραφε οτι είχε σκοπό να αυτοκτονήσει, ωστόσο αγνοούνταν για 3 εβδομάδες, μέχρι να βρεθεί πρώτα το καπέλο της και το μπαστούνι της σε μια όχθη του ποταμού Ουζ και αργότερα τρια μικρά παιδιά να ανακαλύψουν το πτώμα της στις 19 Απριλιου του 1941. Τον Ιούλιο του 1941 σύζυγός της θα εκδώσει το τελευταίο μυθιστορήμά της, ενώ το 1953 θα εκδώσει και αποσπάσματα από τα ημερολόγια της με τίτλο «A writer’s diary».