Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη νεκροψία – νεκροτομή στις σορούς των δύο 18χρονων Ιρλανδών, που πέθαναν ξαφνικά, το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Ίο.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν από την Ίο στον Πειραιά με το πλοίο της γραμμής, προκειμένου την Τετάρτη (05.07.2023), να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή, που θα δώσει απαντήσεις για τα αίτια των θανάτων τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι αστυνομικές Αρχές, ο ένας εξ αυτών βρέθηκε νεκρός σε χωράφι του νησιού με τραύμα στο κεφάλι και ο δεύτερος έχασε τις αισθήσεις του, ενώ βρισκόταν στο λιμάνι του νησιού για να αναχωρήσει, σοκαρισμένος από τον θάνατο του φίλου του.

Σε ό,τι αφορά το τραύμα στο κεφάλι του 18χρονου Max, οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Ίου εκτιμούν ότι προήλθε από την πτώση, αλλά από τις αστυνομικές Αρχές εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Ο νεαρός Ιρλανδός διασκέδαζε σε μπαρ του νησιού και κατά την επιστροφή του στο δωμάτιο που διέμενε φαίνεται να έχασε τον δρόμο και να έπεσε σε χωράφι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η εξαφάνιση του δηλώθηκε στην Αστυνομία από τους φίλους του το πρωί της επόμενης μέρας και ύστερα από κινητοποίηση οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Η νεκροψία – νεκροτομή, που θα διεξαχθεί, αλλά και οι τοξικολογικές εξετάσεις, θα δείξουν εάν ο Μαξ, που έπεσε στον γκρεμό, είχε καταναλώσει ποτά – «μπόμπες», που ενδεχομένως αλλοίωσαν την αντίληψη του ή μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Στο νότιο Δουβλίνο οι κάτοικοι είναι σε «σοκ και απόγνωση», όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διευθυντής του Κολλεγίου. «Οι νεκροτομές θα δείξουν τα ακριβή αίτια θανάτου», είπε χαρακτηριστικά.

Στο σχολείο τους έχουν ανοιχτεί δύο βιβλία συλλυπητηρίων, ενώ οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες. Παράλληλα, προγραμματίζονται λειτουργίες στη μνήμη των δύο παιδιών.

Our doors and our hearts are open



Thank you to all who formed a Guard Of Honour as Andrew and Max left IOS for Athens this morning.



Fr Paddy Moran CSSp and Tom Kelleher will officiate at services here today and tomorrow at 12 noon and 6pm



All welcome pic.twitter.com/0euUgtfucG