Καιρός – Ωκεανίς: Η εξέλιξη και οι εικόνες της κακοκαιρίας – Χιόνια, θυελλώδεις άνεμοι και κλειστοί δρόμοι!

Η «Ωκεανίς» βρίσκεται στην Ελλάδα και φέρνει χιόνια, ισχυρούς ανέμους και τσουχτερό κρύο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας το έστρωσε από το πρωί, με πολλούς δρόμους να κρύβουν παγίδες. Στα λευκά ντύθηκε -για τρίτη φορά το φετινό χειμώνα- η Θεσσαλονίκη. Από τα ξημερώματα σημειώνεται χιονόπτωση σε ολόκληρο το νομό με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα σε Φίλυρο, Χορτιάτη, Ασβεστοχώρι, Πανόραμα και Ωραιόκαστρο.

Με αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης.

Νωρίτερα, νταλίκα ντεραπάρησε στην έξοδο Ιάσμου προς Ξάνθη, στην Εγνατία Οδό. Το πιθανότερο το τροχαίο να σημειώθηκε εξαιτίας των δυνατών ριπών του ανέμου.

Οι δρόμοι στην Αθωνική Πολιτεία έχουν σκεπαστεί από πολύ χιόνι και η κυκλοφορία, όπου μπορεί να διεξαχθεί, γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Τα δρομολόγια των πλοίων δεν πραγματοποιήθηκαν σήμερα λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας και το Άγιο Όρος παραμένει αποκλεισμένο στα χιόνια.

Στις 09:00 η ώρα άρχισε να χιονίζει και μέσα στην πόλη των Τρικάλων. Η χιονόπτωση στα ορεινά είχε αρχίσει από το βράδυ.

Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους -1 βαθμούς Κελσίου περιφερειακά και μηδέν μέσα στην πόλη. Βεβαίως από το απόγευμα η χιονόπτωση αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο.

Στην Καρδίτσα ξεκίνησε να χιονίζει λίγο μετά τις 10.00 το πρωί…

Με χιόνια και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες έκανε την εμφάνιση της η κακοκαιρία «Ωκεανίδα» στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στις 10 το πρωί η θερμοκρασία στη Φλώρινα ήταν στους -6 βαθμούς Κελσίου.

Επίσης, την ίδια ώρα, στην Κοζάνη ο υδράργυρος έπεσε στους -4, στην Καστοριά στους -3 και στην Αλεξανδρούπολη στους -2 βαθμούς Κελσίου.

Χιονίζει σε Αγιασο, Σκαλοχωρι, Βατουσα, Μεγαλωχορι, Παλαιοχωρι, Βαφειο, Αμπελικο, Λεπετυμνο, αλλά και χαμηλότερα ενώ σε περιοχές που ρίχνει χιονόνερο αναμένεται να το γυρίσει σύντομα σε χιόνι καθώς οι θερμοκρασίες θα πέσουν κι άλλο. Οι αρχές συνιστούν οι μετακινήσεις να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή στα χωριά της δυτικής, βόρειας και κεντρικής Λέσβου.

Πυκνή είναι η χιονόπτωση και στη Σαμοθράκη, όπου η θερμοκρασία έχει πέσει στους -2 βαθμούς. Μάλιστα, η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων, με ένταση 7 μποφόρ.

So it begins! Fresh snow and near-blizzard conditions on Samothrace Island, northern Aegean, Greece this morning, Feb 23. Report: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ pic.twitter.com/qnNHQnFB5V

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) February 23, 2019