Σε εξέλιξη η επέλαση της κακοκαιρίας στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά στις χαμηλές θερμοκρασίες, τα χιόνια και τους θυελλώδεις ανέμους. Σε πολλές περιοχές παρατηρούνται προβλήματα, με τα συνεργεία να βρίσκονται επί ποδός, για να μείνουν ανοιχτοί όσοι περισσότεροι δρόμοι γίνονται.

Από τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής μέχρι και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, καθώς και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επισημαίνει ότι τα εντονότερα φαινόμενα της «Ωκεανίδας» για ακόμη μία φορά θα εντοπίζονται στα δυτικά κυρίως τμήματα της Κρήτης, όπου θα πέσουν μεγάλες ποσότητες βροχής.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου τα Νηπιαγωγεία, ΚΔΑΠ, Παιδικοί Σταθμοί, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια στα χωριά Αρναία, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Στάγειρα, Στρατονίκη, Στανός, Βαρβάρα, Μεγάλη Παναγία της Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου Αριστοτέλη αυτό οφείλεται στη χιονόπτωση και τα προβλήματα που προκάλεσε και στις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Στη Λήμνο αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί.

Στη Φλώρινα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 09.00 το πρωί, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον Αλμυρό Βόλου τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά, με απόφαση του Δημάρχου Δ.Εσερίδη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι δήμοι Ρήγα Φεραίου και Ν. Πηλίου θα εκτιμήσουν την κατάσταση στα σχολικά συγκροτήματα και θα εκδώσουν σχετική ανακοίνωση αργότερα, την Κυριακή.

Κλειστά αύριο θα παραμείνουν και τα σχολεία στην Αμφίκλεια, λόγω μεγάλης χιονόπτωσης.

Τα σχολεία στη Σαμοθράκη θα παραμείνουν κλειστά, αφού η κυκλοφορία στο νησί είναι αδύνατη και επικίνδυνη.

Στο Διδυμότειχο η κατάσταση παραμένει ρευστή. Τα σχολεία εντός της πόλης αναμένεται να λειτουργήσουν, όμως σε ό,τι αφορά τα χωριά το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Ο δήμαρχος βρίσκεται σε επικοινωνία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στην ημέρα.

Στον δήμο Σουφλίου τα σχολεία θα μείνουν κατά πάσα πιθανότητα κλειστά, και εκεί η απόφαση θα ληφθεί μέσα στην ημέρα. Σε ό,τι αφορά τις Φέρες όπου στους δρόμους υπάρχει παγετός, η λειτουργία θα εξαρτηθεί από την πορεία της σημερινής ημέρας. Ενδέχεται να κλείσουν για τις πρώτες ώρες και να λειτουργήσουν κανονικά για το υπόλοιπο της ημέρας, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ανοιχτά.

Δύσκολη βάρδια για τους λιμενικούς και πιο συγκεκριμένα για το πλήρωμα του Ναυαγοσωστικού Σκάφους 511 το οποίο βρίσκεται πάντα σε επιφυλακή στη Σύρο. Το σκάφος όταν επιχειρεί επανδρώνεται από 7μελές πλήρωμα και στην παρούσα χρονική περίοδο υπηρετούν σε αυτό συνολικά 8 άτομα.

Κύρια αποστολή του Ν/Γ 511 είναι η παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα στη θάλασσα άτομα, πλοία, πλοιάρια και λέμβους. Στο επόμενο βίντεο φαίνονται οι συνθήκες που συνάντησαν πριν από λίγες ώρες στο Αιγαίο.

Στα Τρίκαλα το έχει στρώσει ακόμα και μέσα στην πόλη, ενώ στο Πετρούλι το ύψος του χιονιού ξεπερνάει σε ορισμένα σημεία το ένα μέτρο.

Χιονισμένη ξύπνησε και η Καρδίτσα. Η αραιή χιονόπτωση που άρχισε το Σάββατο, εντάθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής και δημιούργησε ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό σε σημεία όπως το Παυσίλυπο, το αθλητικό πάρκο, το Παλέρμο και γενικότερα σε περιοχές με λίγο τσιμέντο και πολύ χορτάρι και χώμα.

Οκτώ άτομα απεγκλωβίστηκαν στην Πάρνηθα. Πρόκειται για 2 οικογένειες που είχαν παγιδευτεί με τα αυτοκίνητα τους στη θέση Φλαμπούρι.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν 5 άτομα από ακινητοποιημένο όχημα λόγω χιονόπτωσης στο Καρπενήσι. Άλλα δυο άτομα χρειάστηκαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής καθώς αποκλείστηκαν στο όρος Αίνος της Κεφαλονιάς, στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου.

Πυροσβεστική απεγκλώβισε έναν οδηγό που είχε ακινητοποιηθεί το όχημά του στη Σαμοθράκη – που αντιμετωπίζει σφοδρές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

So it begins! Fresh snow and near-blizzard conditions on Samothrace Island, northern Aegean, Greece this morning, Feb 23. Report: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ pic.twitter.com/qnNHQnFB5V

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) February 23, 2019