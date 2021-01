Κρήτη: Απίθανο ρεκόρ Γκίνες σε κλειστό γυμναστήριο – Ο Γιώργος Κοτσιμπός έσπασε το χρονόμετρο (video)

Μία θέση στο βιβλίο Γκίνες κατάφερε να κερδίσει ένας Κρητικός ο οποίος κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ σε push ups το λεπτό.

Παρά την υγειονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού και την απαισιοδοξία που κυριαρχεί στην κοινωνία, ο αθλητής του Iron Body, Γιώργος Κοτσιμπός – εν μέσω lockdown – απέδειξε πως όταν υπάρχει ισχυρή θέληση όλα γίνονται.

Στις 18 Δεκεμβρίου του 2020 ο κ. Κοτσιμπός κατάφερε να κάνει 64 push ups το λεπτό (most hand release push ups in one minute) καταρρίπτωντας το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 58 επαναλήψεις!

Το ρεκόρ του βιντεοσκοπήθηκε και καταγράφηκε στο προπονητικό κέντρο Iron Body Project στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με το cretapost.gr, η επιτυχία του Γιώργου Κοτσιμπού παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις εξαιτίας του ότι προ μηνών είχε υποστεί ένα σοβαρό τραυματισμό στο δεξί του χέρι.

Ο ίδιος όμως δεν το έβαλε κάτω και με την κατάλληλη προπόνηση και προετοιμασία κατάφερε και το ξεπέρασε, καταρρίπτωντας παράλληλα το παγκόσμιο ρεκόρ.