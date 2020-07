Ο λόγος για το βίντεο της Παγκρήτιας ραδιοφωνικής εκπομπής «Καλοκαίρι Στο Νότο» που όπως όλα φαίνεται ετοιμάζεται να “ρίξει” το Ελληνικό διαδίκτυο για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά ! Μετά το “Let’s Do it Χαρίλαε” αλλά και το φαινόμενο “Κρητικό Survivor” μας παρουσιάζει φέτος το απόλυτο Καλοκαιρινό hit με πινελιές από ένα διαφορετικό Power of Love!

Με σύνθημα “Just Μπύρες” ο Γιώργης φοράει το κόκκινο jacket του και γιορτάζει την επιστροφή του στην Κρήτη αφού πήρε την πολυπόθητη άδεια, ξεσηκώνοντας ένα ολόκληρο χωριό στο πόδι! Ο παρορμητισμός του όμως δεν φαίνεται να του βγαίνει σε καλό και ο καφετζής του χωριού βρίσκοντας ευκαιρία από μια άτυχη χειρονομία κηρύσσει την βεντέτα και το κυνηγητό αρχίζει!

Τη… λύση απ’ ότι φαίνεται δίνει και πάλι η μουσική μιας και μια μοναδική Κρητική γιαγιά παρασύρει και πάλι τους πάντες σε χορό με ένα εκρηκτικό σόλο κιθάρας που θα ζήλευαν και οι πιο έμπειροι του είδους. Γιατί όπως λέει και στην ανάρτηση του βίντεο : “Όλα μπορούν να συμβούν το Καλοκαίρι Στην Κρήτη”! Δείτε το βίντεο που κυκλοφόρησε το 2018 αλλά είναι επίκαιρο και φέτος…