Η πτήση θα συνδέει απευθείας τη Θεσσαλονίκη με την Ντόχα τέσσερις φορές την εβδομάδα. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον κ. Βήλο, ο στόχος είναι να γίνει καθημερινή. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον κ.Βήλο, η Θεσσαλονίκη αποκτά πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο της Qatar Airways. Και κάπως έτσι ανοίγει το δρόμο για την αγορά της Ασίας.

«Η πτήση αυτή εξυπηρετεί περιοχές όπου δεν είχαμε πρόσβαση ενώ ανοίγει η αγορά της μέσης Ανατολής καθώς το πρόβλημα της πρόσβασης έχει καμφθεί» σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Θάνος. «Ήρθαμε ένα βήμα πιο κοντά στην ανάπτυξη όχι μόνο του τουρισμού αλλά και γενικότερα της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικής διασύνδεσης» πρόσθεσε.

«Εμείς ως Περιφέρεια κάναμε ήδη από πέρυσι το πρώτο άνοιγμα απευθυνόμενοι στην αγορά του Ντουμπάι και ενισχυτικά προς αυτήν την κατεύθυνση θα λειτουργήσει η 8η διεθνής συνάντηση για τον τουρισμό του δρόμου του Μεταξιού που θα γίνει τον Οκτώβριο» συμπλήρωσε ο κ. Θάνος.

Στα social media η Qatar Airways φρόντισε να κάνει… θόρυβο για το νέο δρομολόγιο! Και μάλιστα αποκαλύπτει πως ο επόμενος προορισμός μετά την Θεσσαλονίκη θα είναι για την Qatar Airways η Μύκονος!

Δείτε τα tweets

A warm welcome for @qatarairways today as we touch down for the very first time in #Thessaloniki, marking our second gateway to #Greece. Next up, #Mykonos. #ThessalonikiTogether pic.twitter.com/xg4wU21472 — Salam Al Shawa (@salam_shawa) March 27, 2018

A joyous reception of Greek folklore to welcome the inaugural flilght to #Thessaloniki. Are you ready to explore our second gateway to Greece? https://t.co/h7kKltBgGR #ThessalonikiTogether #TravelTuesday pic.twitter.com/dPk4H8N5lg — Qatar Airways (@qatarairways) March 27, 2018

Τα πλεονεκτήματα από την παρουσία της Qatar Airways

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων του κεντρικού δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Πέγκας, δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ: «Mετά από αρκετό καιρό διαπραγματεύσεων καταφέραμε να δούμε την Qatar να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Αυτή είναι μόνο η αρχή των σχέσεων με την εταιρεία. Θα ακολουθήσουν πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις, επενδύσεις, ανταλλαγές πολιτιστικές και στον τομέα της εκπαίδευσης. Η Qatar θα μας συνδέσει με διάφορες περιοχές της Ασίας και της Αυστραλίας. Ήδη είδαμε να καταφθάνουν στην πόλη τα πρώτα γκρουπ Γιαπωνέζων, Μαλαισιανών και Κινέζων» πρόσθεσε.

Το αεροσκάφος Airbus A320 της Qatar καλωσορίστηκε με την καθιερωμένη αψίδα νερού, ενώ το νέο δρομολόγιο, που θα εκτελείται τέσσερις φορές την εβδομάδα, από την Ντόχα στη Θεσσαλονίκη, ξεκινά μόλις έναν μήνα πριν από την έναρξη πτήσεων προς τον τρίτο προορισμό της αεροπορικής εταιρείας στην Ελλάδα, το νησί της Μυκόνου.

Touchdown! What a warm welcome and incredible water salute! Even the sun came out for us today… now let's get exploring! #ThessalonikiTogether #TravelTuesday pic.twitter.com/XGyPMaNLkq — Qatar Airways (@qatarairways) March 27, 2018

Η VIP αντιπροσωπεία στην πτήση, με επικεφαλής τον εκπρόσωπο του Qatar Airways Group, κυβερνήτη Jassim Al-Haroon, αντιπρόεδρο Επιχειρήσεων της Amiri Flight, συμπεριελάμβανε επίσης τον Κωνσταντίνο Ορφανίδη, πρέσβη της Ελλάδας στο Κατάρ και καλωσορίστηκε από τον Abdulaziz Ali Al-Naama, πρέσβη του κράτους του Κατάρ στην Ελλάδα, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας, τον Γιάννη Μπουτάρη, δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τον κ. Βήλο.

Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής Εμπορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Fraport Greece, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και με μεγάλη ζήτηση. Η πρώτη πτήση έφτασε στη Θεσσαλονίκη με 90% πληρότητα και οι επιβάτες ήταν διαφόρων εθνικοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ