Θεσσαλονίκη: Χριστουγεννιάτικα γλυκά που κάνουν θραύση με ευχές στο πνεύμα της εποχής (pics)

Τουρτίνια με μηνύματα για την αγάπη και την ομορφιά της αγκαλιάς, που έλειψε περισσότερο ίσως σε όλους εν μέσω πανδημίας, αλλά και χαμόγελα σμιλεμένα με …ζαχαρόπαστα πάνω σε χριστουγεννιάτικα δέντρα και τάρανδους από μπισκότο, περιμένουν υπομονετικά στις βιτρίνες ζαχαροπλαστείων και εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής ώσπου να ‘ρθει η στιγμή να «μετακομίσουν» στο γιορτινό τραπέζι.

Ειδικά αυτή την εποχή, που ο κορονοϊός έχει φέρει τα πάνω- κάτω στη ζωή μας, ζαχαροπλάστες και ζαχαροτέχνες βάζουν τη φαντασία τους να δουλέψει ώστε και τα φετινά Χριστούγεννα να έχουν μια δόση γλύκας. Στο εργαστήριο της ζαχαροτεχνίτριας Κατερίνας Τιχάκοβα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όλες οι δημιουργίες από ζαχαρόπαστα, με τα φωτεινά χρώματα και τις περίτεχνες ζωγραφιές, χαμογελούν. Ακόμη και τα …μουστάκια του ‘Αι Βασίλη στη βάση της τρίπατης τούρτας που κοσμεί τη βιτρίνα!

«Τα Χριστούγεννα θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα έχουν μια δόση χαράς. Εμείς επιλέξαμε να ζωγραφίσουμε χαμόγελα στα γλυκά μας γιατί το χαμόγελο είναι αυτό που δεν βλέπουμε πια αφού κρύβεται πίσω από τη μάσκα», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Κατερίνα Τιχάκοβα και εύχεται η νέα χρονιά να έχει υγεία, αισιοδοξία και πολλή χαρά.

«Φέτος τα Χριστούγεννα θέλαμε να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας παραπάνω στον κόσμο. Φέραμε τη φύση στη βιτρίνα μας. Βάλαμε κλαδιά από φυσικό έλατο και προσπαθούμε να σκορπίσουμε χαμόγελα στον κόσμο», προσθέτει, από την πλευρά της, η Εφη Κωνσταντινίδου, συνεργάτης της κ. Τιχάκοβα.

Μπισκότα και βασιλόπιτες «ντυμένα» με ζαχαρόπαστα, σε διάφορα μεγέθη και σχέδια, είναι αυτά που ζητούν οι περισσότεροι για τις γιορτές, με τον κατάλογο των παραγγελιών να είναι μακρύς από ανθρώπους που εκτός από τον ουρανίσκο τους θέλουν να ικανοποιήσουν και τα μάτια τους, αφού το αποτέλεσμα της ζαχαροτεχνίας μοιάζει με μικρά, βρώσιμα έργα τέχνης.

Με το «τουρτίνι του λοκντάουν», ένα υπερυψωμένο τουρτίνι σε μικρό μέγεθος (για 4-6 άτομα), αφού τα φετινά Χριστούγεννα δεν θα υπάρξουν μεγάλες παρέες στα σπίτια εξαιτίας της πανδημίας, γνωστό ζαχαροπλαστείο στη Θεσσαλονίκη δίνει τη δική του «απάντηση» στις …γλυκιές ανάγκες του γιορτινού τραπεζιού.

«Φτιάξαμε κάτι μικρό και όμορφο και το ονομάσαμε τουρτίνι του λοκντάουν», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ιδιοκτήτρια του ζαχαροπλαστείου Πόλυ Κούλα κι εξηγεί πως ήδη είναι πολλοί αυτοί που επιλέγουν να στείλουν μ’ ένα γλυκό το μήνυμά τους στους ανθρώπους που τους λείπουν. «Ο κόσμος θέλει να δώσει ένα μήνυμα. Πολλοί δεν βλέπουν καν τους γονείς τους που ζουν στην ίδια πόλη και θέλουν να στείλουν το “σ’ αγαπώ” τους ζυμωμένο με βανίλια και ζάχαρη», εξηγεί.

Αυτό που κάνει, ωστόσο, τα τουρτίνια του λοκντάουν μοναδικά είναι τα μηνύματα που «μεταφέρουν» και είναι προσαρμοσμένα στα όσα ζούμε. «Οι άνθρωποι μας εμπιστεύονται το μήνυμα που θέλουν να στείλουν. ‘Αλλος γράφει “τα χιλιόμετρα είναι λίγα και η απόσταση μικρή”, άλλος “του χρόνου να είμαστε αγκαλιά”», εξηγεί η κ. Κούλα και με χαμόγελο λέει πως ένα από τα τουρτίνια που έφτιαξαν εν μέσω λοκντάουν ήταν για γάμο και είχε το χαρακτηριστικό μήνυμα: «I am still glad you met me!» (είμαι ακόμα χαρούμενος/η που με συνάντησες).