48 ώρες στο Λονδίνο

“To Be or Not To Be”. Το γνωστό δίλημμα του Σαίξπηρ πάντα γυρίζει μέσα στο μυαλό μας όταν προσγειωνόμαστε στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας, το Λονδίνο. Μητροπολιτική πόλη, χαώδης, μοναδική. Όλοι οι λαοί του κόσμου συναντιούνται στο Λονδίνο και ταυτόχρονα αφομοιώνται από την ενέργειά του, από το way of living της πατρίδας του Σαίξπηρ.

Προσγειωθήκατε στο Heathrow, το οποίο απέχει μόλις 24 χλμ από το κέντρο της τεράστιας πόλης και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας πως θα φτάσετε εκεί μια και το metro – The Tube θα σας μεταφέρει γρήγορα και με ασφάλεια όπου θέλετε. Άλλωστε ακολουθώντας τις 11 γραμμές με τους 270 σταθμούς, το The Tube είναι το μέσο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε ευκολότερα την πόλη.

Τα 10 Must to see του Λονδίνου

Πρώτη στάση στο Westminster. Μουσικές παντού, τύμπανα, τρομπέτες, σαξόφωνα, ενέργεια φοβερή. Πιο δίπλα το Sea Life London Aquarium όπου θα θαυμάσετε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ενυδρεία όλου του κόσμου! Βγαίνοντας από το Aquarium σας περιμένει η εντυπωσιακή Ρόδα, το πασίγνωστο London Eye με ύψος 135 μέτρα και διάμετρο 120μ το οποίο κατασκευάστηκε το 2000 για τις ανάγκες των εορτασμών για την αλλαγή της χιλιετίας. Η θέα από το London Eye είναι μαγευτική. Θαυμάστε όλα τα μεγαλοπρεπή κτίρια όπως το Palace of Westminster, το Greenwich και φυσικά το Windsor Castle.

The Big Ben. Ο μεγάλος Μπεν στέκεται εκεί, στη θέση του από το 1858 με τον ήχο από το πασίγνωστο ρολόι που πρόσφατα ανακαινίστηκε να ακούγεται μέχρι και 9 μίλια μακριά! Εκεί είναι και το Whitehall και το Palace of Westminster τα οποία αποτελούν το κέντρο της πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας της Αγγλίας. Λίγο πιο πάνω, κάντε τη βόλτα σας στην Πλατεία Κοινοβουλίου (Parliament Square) που σχεδιάστηκε το 1840 και σταθείτε στο άγαλμα του Winston Churchill ενώ σχεδόν απέναντι θα αντικρύσετε το Westminster Abbey χτισμένο το 1245 από τον βασιλιά Ερρίκο τον Γ’ , το οποίο συγκατελέγεται στα μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco! Στο Αβαείο μην ξεχνάτε ότι γίνονται όλες οι στέψεις από το 1066 μέχρι σήμερα και είναι και ο τόπος ταφής των βασιλέων και άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων της Γηραιάς Αλβιόνας, όπως ο Κάρολος Ντίκενς.

Κάπου εδώ θα σας πιάσει ένα ψιλόβροχο, αλλά μην πτοήστε καθόλου. Συνηθισμένο φαινόμενο άλλωστε η βροχή στο Λονδίνο. Ένα από τα must see της πόλης είναι φυσικά και η αλλαγή φρουράς η οποία έχει παράδοση από την εποχή του Ερρίκου Η’

Φτάνοντας στην πλατεία Trafalgrar , μια από τις κεντρικότερες του Λονδίνου καταλαβαίνει κανείς ότι βρίσκεται στη μέση σπουδαίων δρόμων που ενώνουν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, το Big Ben, το Westminster Abbey και τον διάσημο δρόμο των μεγάλων θεάτρων το Charing Cross. Πολύ κοντά βρίσκεται και η Εθνική Πινακοθήκη που άνοιξε τις πύλες της το 1824 και στεγάζει φυσικά μια από τις πλουσιότερες συλλογές πινάκων από όλο τον κόσμο. Ένα από τα ελάχιστα μουσεία που μπορείτε να επισκεφτείτε δωρεάν!

Piccadilli Circus. Η υπέροχη συνοικία η οποία περιλαμβάνει και την αριστοκρατική Mayfair και απέναντι περνάτε στο διάσημο Soho, στην κ αλλιτεχνική, μποέμικη γειτονιά εκεί που θα φάτε και εξαιρετικό κινέζικο σε ένα από τα πάμπολλα μικρά εστιατόρια της κινεζικής συνοικίας.

Τhe Cross Road, η γειτονιά των βιβλίων. Αν είσαστε λάτρεις των βιβλίων, είναι η καταλληλότερη περιοχή του Λονδίνου για εσάς! Χιλιάδες βιβλιοπωλεία που αξίζει να αγοράσετε κάποιες από τις καταπληκτικές εκδόσεις. Λίγο πιο κάτω, άλλη μια υπέροχη γειτονιά: το Covent Garden με τη διάσημη σκεπαστή αγορά σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα Ίνιγκο Τζόουνς. Στην ίδια γειτονιά βρίσκεται και το Εθνικό Θέατρο αλλά και το Μέγαρο της Βασιλικής Όπερας.

Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Παύλου. Πρόκειται για το μπαρόκ αριστούργημα του σερ Κρίστοφερ Ρεν, ο δεύτερος μεγαλύτερος καθεδρικούς ναούς της Ευρώπης με τον τρούλο του να υψώνεται στα 111 μέτρα με βάρος 66.000 τόνους!

The Tower Bridge. Οι δυο γοτθικοί πύργοι που στηρίζουν έναν μηχανισμό που ανυψώνει τη γέφυρα για να περνάνε τα πλοία. Ένα μεγάλο επίτευγμα για την εποχή του, κατασκευασμένο από 11.000 τόνους χάλυβα. Απέναντι ακριβώς βρίσκεται ο Πύργος του Λονδίνου, το εμβληματικό κτίριο που επί 1000 χρόνια ήταν φρούριο, παλάτι και φυλακή. Ένας μύθος λέει ότι αν τα κοράκια πετάξουν μακριά από τον Πύργο, θα βρει μεγάλη συμφορά την χώρα, οπότε ένας φρουρός έχει αναλάβει να… ψαλιδίζει τα φτερά των κορακιών για να μην πετάνε!

The British Museum. Οκ. Πονεμένη ιστορία για την Ελλάδα μας αλλά είναι το παλαιότερο μουσείο του κόσμου με 65 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο να θαυμάζουν τα άπειρα εκθέματά του. Στέκεται εκεί από το 1759 κι ένας από τους πιο φανατικούς επισκέπτες του ήταν ο Μότσαρτ, ο οποίος μάλιστα αφιέρωσε και μια σύνθεση, η παρτιτούρα της οποίας φυλάσσεται στην Βρετανική Βιβλιοθήκη. Η πτέρυγα του Παρθενώνα φυσικά κυριαρχεί και η έκτη Καρυάτιδα ανυπομονεί να γυρίσει πίσω και να ανταμώσει με τις άλλες 5 αδελφές της… Εντυπωσιακή φυσικά η Πτέρυγα του Αιγυπτιακού Πολιτισμού, η Στήλη της Ροζέτας αλλά και το πασίγνωστο Αναγνωστήριο του Μουσείου.

Μουσείο Madame Tussauds. Ακόμα ένα από τα διασημότερα μουσεία του πλανήτη με τα πασίγνωστα κέρινα ομοιώματα σημαντικών προσωπικοτήτων της Ιστορίας, της τέχνης, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της μουσικής και του αθλητισμού.

Για ψώνια στην Oxford Street. Εννοείται δεν μπορούμε να παραλείψουμε αυτή την γωνιά του Λονδίνου για κανέναν λόγο. Στην Oxford Street άλλωστε χτυπάει η εμπορική καρδιά του Λονδίνου και σίγουρα θα συναντήσετε πολλούς Έλληνες και Κύπριους να κάνουν τα ψώνια τους σε κάποιο από τα πιο διάσημα εμπορικά καταστήματα.

Μια βραδιά στο Notting Hill. Στο σκηνικό από την πολυαγαπημένη ταινία που έχουμε δει όλοι μας τουλάχιστον από πέντε φορές. Η γειτονιά του Notting Hill είναι από τις πιο πολυφωτογραφημένες γειτονιές του Λονδίνου, σε σημείο που οι κάτοικοι ενοχλούνται δικαίως με την παρουσία χιλιάδων επισκεπτών έξω από τα σπίτια τους, τα πασίγνωστα mews houses του 18 ου και 19 ου αιώνα που χρησίμευαν εκείνη την εποχή ως στάβλοι (mews), χώροι στάθμευσης για τις άμαξες ή σπιτάκια υπηρεσίας.

Τελευταίος σταθμός; Τα Harrods! Εκεί βρίσκεις τα πάντα κυριολεκτικά! Το πολυκατάστημα με τα 11.500 φωτάκια που φωτίζουν ολόκληρο το Λονδίνο σας περιμένει για να αφεθείτε στον κόσμο του και να περιπλανηθείτε στο κατάστημα που άνοιξε το 1824 ο Τσαρλς Χένρι Χάροντ.

Μάλιστα αν θέλετε να παραγγείλετε οτιδήποτε από το πασίγνωστο πολυκατάστημα μέσω αλληλογραφίας, μπορείτε να στείλετε επιστολή γράφοντας τα στοιχεία σας και στη διεύθυνση του παραλήπτη τη φράση Everything, London. Η επιστολή είναι σίγουρο ότι θα φτάσει στα Harrods και η παραγγελιά σας θα εξυπηρετηθεί άμεσα!