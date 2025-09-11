Αγία Άννα Ευβοίας – Ένα ακόμα ΣΚ μακριά από την πόλη

Ο Σεπτέβριος είναι εδώ αλλά οι περισσότεροι από εμάς αρνούμαστε να πούμε αντίο στο φετινό καλοκαίρι. Μπορούμε να εκμεταλευτούμε άνετα λίγο ακόμα την καλοκαιρία για μια ακόμα εξόρμηση. Δεν χρειάζεται ούτε να ξενιτευτούμε, ούτε να χρησιμοποιήσουμε πλοίο για τον επόμενο προορισμό μας. Μπορούμε να βρεθούμε γρήγορα στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου μέσω της αγαπημένης μας Εύβοιας με τις τόσες πολλές εναλλακτικές λύσεις που μας προσφέρει όλες τις εποχές του χρόνου. Η Αγία Άννα της Εύβοιας απέχει περίπου 2,5 με 3 ώρες οδικώς από την Αθήνα και είναι από τις πιο ωραίες επιλογές για μία απόδραση του Σαββατοκύριακου με την παρέα σας.

Μια περιοχή διάσημη, αγαπημένη και πάντα φιλική προς όλους ανεξαρτήτως ηλικίας. Η τεράστια χαρακτηριστική και όμορφη παραλία προσελκύει πολύ κόσμο και έχει δραστήριες ημέρες και νύχτες. Επιλογές για καταλύματα υπάρχουν πολλές όμως όλοι μας έχουμε συνδυάσει την περιοχή της Αγίας Άννας και της Αγκάλης με το οργανωμένο αλλά και το ελεύθερο camping.



Η Αγία Άννα είναι από τις περιοχές της βόρειας Εύβοια που δοκιμάστηκε πολύ σκληρά από τις καταστροφικές πυργαγίες που έπληξαν το νησί, όμως μας περιμένει αγέρωχα να μας υποδεχθεί στην αγκαλιά της. Είναι μια περιοχή γεμάτη ζωή και έχει ανάγκη για στήριξη από όλους μας, γεγονός που την τοποθετεί στις πρώτες θέσεις των επιλογών των ευσυνείδητων και εναλλακτικών ταξιδιωτών που την επιλέγουν είτε για μια μονοήμερη εκδρομή, είτε για ΣΚ, είτε για περισσότερες ημέρες. Παρόλες τις καταστροφές στα γύρω δάση, η περιοχή σιγά σιγά αναγεννάται και φυσικά οι παραλίες με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου παραμένουν εντυπωσιακές, πεντακάθαρες και εξαιρετικές όπως ήταν πάντα, με τα γραφικά ταβερνάκια να σερβίρουν σπιτικό καλομαγειρεμένο φαγητό.

Παραλία Αγίας Άννας

Η πασίγνωστη και άκρως εντυπωσιακή παραλία τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος, με τα γάργαρα δροσερά νερά της σε περιμένει να την απολαύσεις. Η αλήθεια είναι ότι η παραλία αυτή είναι τόσο άνετη που μπορείς να κολυμπήσεις όπου θέλεις, είτε διαλέγοντας ένα beach bar είτε απλά να πάρεις την πετσέτα σου και να αράξεις πιο δίπλα με την ησυχία σου και ένα βιβλίο στο χέρι.



Παραλία Σαρακήνικο



Ποιος είπε ότι χρειάζεται να μείνετε αυστηρά στην παραλία της Αγίας Άννας; Το Σαρακήνικο – ναι γιατί παντού υπάρχει ένα Σαρακήνικο – βρίσκεται δίπλα ακριβώς στην κεντρική παραλία της Αγίας Άννας και είναι προσβάσιμη μέσω ενός μονοπατιού αλλά και με το αυτοκίνητο. Χρειάζεται ωστόσο προσοχή στο δρόμο γιατί είναι χωμάτινος και καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε κάποιο ψηλό όχημα ή 4Χ4. Φτάνοντας στην παραλία, είναι σίγουρο ότι θα σας αποζημιώσει με την ομορφιά της, παρόλο το μικρό μέγεθός της.

Παραλία Άγιος Βασίλειος





Η επόμενη εξερεύνηση της περιοχής μας οδηγεί σε μια διπλή ακριβώς μετά το Σαρακήνικο που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει. Συνεχίζετε τον χωματόδρομο για το Σαρακήνικό και συνεχίζετε το ανηφορικό μονοπάτι, όπου ακολουθεί μια μικρή κατηφόρα. Φτάνεις στην διπλή παραλία του Αγίου Βασιλείου, διαλέγεις πλευρά και βουτάς στα καταγάλανα νερά, κι αν έχεις χρόνο ανάβεις κι ένα κεράκι στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα (ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η παραλία λέγεται Άγιος Βασίλειος και το εκκλησάκι είναι αφιερωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα!).

Παραλία Μελίσσι



Μεταξύ της παραλία της Αγίας Άννας και της παραλίας Φραγκάκη στο Αχλάδι βρίσκουμε και την παραλία Μελίσσι. Μικρή παραλία αλλά πολύ εντυπωσιακή και δύσκολα θα αντισταθείτε να βουτήξετε στα νερά. Όσο για την πρόσβαση; Είναι σχετικά εύκολη με τσιμέντο στο μεγαλύτερο μέρος της. Ωστόσο για να προσεγγίσεττε την παραλία θα χρειαστεί να κάνετε και μια πεζοπορία 5 λεπτών.