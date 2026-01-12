Απόδραση στην Ορεινή Ναυπακτία

Η Ορεινή Ναυπακτία, γνωστή και ως Κράβαρα – όπως λεγόταν επί Τουρκοκρατίας – αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς και αυθεντικούς προορισμούς της Ελλάδας. Παροιμιώδης είναι άλλωστε η έκφραση που πάμε; στα Γκράβαρα;, αναφερόμενοι σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές. Ένα μαγευτικό μέρος γεμάτο καστανιές, έλατα, πλατάνια, καταρράκτες, τεχνητές λίμνες, ποτάμια – ο Μόρνος και ο Εύηνος, πανέμορφα γραφικά χωριά σκαρφαλωμένα στους ορεινούς όγκους που περιβάλλουν το τοπίο και σε μικρή σχετικά απόσταση από την Αθήνα, η Ορεινή Ναυπακτία θα σας κερδίσει από την πρώτη στιγμή που θα φτάσετε.

Σε αντίθεση με τους κοσμικούς χειμερινούς προορισμούς, εδώ ο χρόνος μοιάζει να σταματά προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ηρεμίας και φυσιολατρίας.

Τι να δείτε

Η περιήγηση στα χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας ξεκινά συνήθως από την Άνω Χώρα, το πιο αναπτυγμένο τουριστικά χωριό, που διατηρεί όμως την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική με τα πέτρινα σπίτια και τα πλακόστρωτα σοκάκια. Λίγο πιο πέρα, η Κάτω Χώρα στέκεται σκαρφαλωμένη στην πλαγιά, πνιγμένη στο πράσινο. Θα σας εντυπωσιάσει η απόλυτη ηρεμία, η καθαρότητα του αέρα και η αίσθηση που έχει λείψει σε όλους εμάς που ζούμε στις μεγάλες πόλεις: η αίσθηση της κανονικότητας! Ανακαλύψτε το μονοπάτι του Ηρακλή που συνδέει την Άνω με την Κάτω Χώρα μέσα από ένα καστανόδασος!

Αξίζει να επισκεφθείτε την Αμπελακιώτισσα η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μακριά από κάθε είδους ρύπανσή. Έχει θέα στο φαράγγι Κάκαβου όπου βρίσκεται ένα πέτρινο γεφύρι. Στο τοπίο της κυριαρχεί η βραχώδης κορυφή Τσεκούρα και φυσικά το πασίγνωστο και ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας, αλλά και ο Πλάτανος, ένα χωριό-κόσμημα με μια από τις ωραιότερες πλατείες της περιοχής και το μικρό αλλά ενδιαφέρον Λαογραφικό Μουσείο.

Λίγα λόγια για το μοναστήρι της Παναγιάς

Το μοναστήρι της Παναγίας Αμπελακιώτισσας πήρε το όνομά του από τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που βρέθηκε στην περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας. Χτίστηκε το 1456 και σύμφωνα με την παράδοση το μοναστήρι δημιουργήθηκε μετά από το θαύμα που έκανε η Παναγιά σώζοντας την εικόνα από τις καταστροφές των Τούρκων, οι οποίοι όταν κατέλαβαν το 1455 τα Αμπελάκια Θεσσαλίας, πέταξαν την εικόνα στον Πηνειό ποταμό.

Από την Αμπελακιώτισσα κατευθυνόμαστε προς την Ευηνολίμνη μέσα από μια υπέροχη και εύκολη διαδρομή μέσα σε ένα δάσος γεμάτο με έλατα και θέα στην Ευηνολίμνη. Πρόκειται για μία μικρή καταπράσινη διαδρομή σε έναν σχετικά πρόσφατα ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Η περίμετρος της Ευηνολίμνης είναι 32 υπέροχα χιλιόμετρα μέσα σε ορεινό τοπίο όπου θα συναντήσετε και δυο υπέροχα χωριά, την καταπράσινη Περδικόβρυση και τα Κρυονέρια. Από τα Κρυονέρια όσοι είσαστε λάτρεις των off road διαδρομών και έχετε τα απαραίτητα 4Χ4 αυτοκίνητα ή λατρεύετε την πεζοπορία ή το mountain bike, μπορείτε να ευχαριστηθείτε φοβερές διαδρομές σε ένα εκτεταμένο δίκτυο από δασικούς δρόμους φτάνοντας μέχρι τα χωριά Ελατού, Τερψιθέα και Λιμνίστα αποκαλύπτοντας την άγρια πλευρά της Ρούμελης!

Για τους λάτρεις της περιπέτειας, ο Εύηνος ποταμός είναι σημείο αναφοράς της περιοζής. Η γέφυρα του Μπανιά αποτελεί το κέντρο δραστηριοτήτων για rafting, kayak και rappel, προσφέροντας extra αδρεναλίνη σε ένα σκηνικό απαράμιλλης ομορφιάς.

Τι να φάτε

Στην Ορεινή Ναυπακτία θα φάτε καλά, τίμια και παραδοσιακά:

Δοκιμάστε οπωσδήποτε αγριογούρουνο στιφάδο, ντόπιο κατσικάκι στη γάστρα και χειροποίητα λουκάνικα αλλά και τις χαρακτηριστικές παραδοσιακές πίτες με χειροποίητο φύλλο (χορτόπιτες, τυρόπιτες) που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της περιοχής. Φυσικά το γεύμα σας θα συνοδεύεται με ντόπιο τσίπουρο ή κρασί από τους αμπελώνες της ορεινής ενδοχώρας.

Μια που η περιοχή σφύζει από καστανιές και καρυδιές, φυσικά θα δοκιμάσετε γλυκό του κουταλιού κάστανο και ζεστή σιροπιαστή καρυδόπιτα.

Η Ορεινή Ναυπακτία δεν είναι απλώς ένας προορισμός· είναι μια επιστροφή στις ρίζες. Είναι ο ήχος των τρεχούμενων νερών, η μυρωδιά του καμένου ξύλου από τα τζάκια και η ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων της που θα σας κάνουν να επιστρέφετε ξανά και ξανά.