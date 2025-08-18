Αρτέμιδα – Παραλία Μαραθώνα: Ο Παράδεισος μπορεί να είναι πολύ κοντά σου…

Μένεις κέντρο Αθήνα και θέλεις να ξεφύγεις έστω για λίγο σε κάποιο προορισμό κοντινής απόστασης χωρίς να χρειαστεί να κάνεις ολόκληρη προετοιμασία.. τι κάνεις; Η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή και δίπλα σου: Ανακαλύπτεις την Αρτέμιδα και την παραλία Μαραθώνα με τις ομορφιές τους και βλέπεις με άλλο μάτι τις εφηβικές εξορμήσεις που έκανες πριν χρόνια..

Με πλούσια αρχαία ιστορία, η Αρτέμιδα και η παραλία Μαραθώνα αποτελούν δυο προορισμούς ιδανικούς για εξερεύνηση, επισκέψεις σε αρχαίους ναούς, καλό φαγητό, παραλίες & γραφικά ταβερνάκια. Εμείς συγκεντρώσαμε τα καλύτερα σημεία για να απολαύσετε μοναδικές καλοκαιρινές – και όχι μόνο – στιγμές με καλό φαγητό, διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους αλλά και διαμονή. Έτοιμοι;

Άρτεμιδα / Βραυρώνα

Μόλις 40 περίπου λεπτά από το κέντρο της Αθήνας υπάρχει ένα μέρος μοναδικό που λες είναι βγαλμένο από καρτ- ποστάλ. Τα τιρκουάζ πεντακάθαρα νερά της Βραυρώνας, ο δρυμός, η πλούσια ιστορία της σε συνδυασμό με την έντονη ζωή αποτελούν πόλο έλξης για πολύ κόσμο που θέλει να ξεφύγει έστω για λίγο από την πολύβουη Αθήνα.

Η Βραυρώνα είναι γνωστή για τον σημαντικής ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας ναό της Αρτέμιδος που έχει δώσει το όνομά του στον σύγχρονο δήμο της ανατολικής Αττικής, αλλά και στον παραθαλάσσιο γειτονικό οικισμό της Λούτσας – όπως συνηθίζουμε να τον ονομάζουμε από παλιά – με το σημερινό όνομα Αρτέμιδα. Σύμφωνα με τον μύθο κατά την Τρωική εκστρατεία, η θεά Άρτεμις απαίτησε την θυσία της Ιφιγένειας για να αφήσει τον Μυκηναϊκό στόλο να πλεύσει προς την Τροία. Την στιγμή όμως της θυσίας, η Άρτεμις έσωσε την Ιφιγένεια και την μετέφερε στην χώρα των Ταύρων στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και επέστρεψε στην Ελλάδα με την βοήθεια του αδελφού της Ορέστη. Σύμφωνα με μια παραλλαγή του μύθου που μεταφέρει ο Ευριπίδης, η Ιφιγένεια στην επιστροφή της έφτασε στην περιοχή της Βραυρώνας και έγινε ιέρεια της Αρτέμιδος. Η ιστορία της άλλωστε περιγράφεται τόσο συγκλονιστικά στο έργο του Ευριπίδη «Ιφιγένεια εν Αυλίδι».

Ο Ναός της Αρτέμιδας

Ωραία τα ιστορικά στοιχεία βεβαίως αλλά η περιοχή της Αρτέμιδας σήμερα σφύζει από ζωή. Η παραλία της Αρτέμιδας άλλωστε είναι πασίγνωστη για τα καθαρά νερά της, τα αμέτρητα υπέροχα ταβερνάκια τα μπαράκια του παραλιακού μετώπου αλλά και τα ξενοδοχεία με την καταπληκτική θέα που βρίσκονται στην περιοχή και φιλοξενούν τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Πού θα μείνετε

Ιδανική διαμονή πάνω στην παραλία στο SEASABELLE THE HOTEL

Σε προνομιακή τοποθεσία στην Αρτέμιδα, ακριβώς πάνω στην παραλία και μόλις 15 λεπτά από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” και το Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN, το Seasabelle The Hotel προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής — ιδανική για χαλάρωση μετά από μια κουραστική μέρα ή για όσους αναχωρούν νωρίς το επόμενο πρωί.

Διαθέτει 12 κομψά δωμάτια, σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό τοπίο της περιοχής, με θέα στη θάλασσα ή την πόλη, προσφέροντας αίσθηση ηρεμίας και άνεσης.

Στο All Day Bar-Restaurant Forkys, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δημιουργικές γεύσεις, ικανοποιώντας ακόμη και τις πιο απαιτητικές γαστρονομικές επιθυμίες τους.

Με έμφαση στην επαγγελματική και ζεστή εξυπηρέτηση, το Seasabelle The Hotel συνδυάζει ιδανικά την κομψότητα με την αυθεντική φιλοξενία.

SEASABELLE

Λεωφ. Αρτέμιδος 2, Αρτέμιδα/ Αττική 19016

Τηλέφωνο:+30 2294087002, +30 2294088982

Email: info@seasabellehotel.gr

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ – ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ: μαγικές γεύσεις δίπλα στο κύμα

Το Αρχοντικόν στην Αρτέμιδα έχει τα πάντα προκειμένου να σας χαρίσει μοναδικές στιγμές από το πρωί μέχρι το βράδυ!

Στο Café-Restaurant μπορείτε να απολαύσετε είτε στον εσωτερικό χώρο του είτε στον εξωτερικό που είναι δίπλα στη θάλασσα, τον καφέ ή τον χυμό της επιλογής σας, το special «Πρωινό Αρχοντικόν», πεντανόστιμα snacks, burgers σε ψωμάκι μπριός καθώς επίσης και ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Επιπλέον, διαθέτει υπέροχα χειροποίητα παγωτά και άλλα επιδόρπια. Το μενού του είναι πραγματικά πλούσιο προκειμένου να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο!

Για τους λάτρεις της παραλίας, διαθέτει ένα εξαίσιο Beach Bar με αναπαυτικά καθίσματα και ξαπλώστρες προκειμένου να απολαύσετε το κοκτέιλ σας ή τον καφέ σας και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχή σας.

Αν πάλι θέλετε να το επισκεφθείτε αποκλειστικά για μεσημεριανό ή βραδινό, το μεζεδοπωλείο του θα σας μαγέψει. Διαθέτει εσωτερικό και εξωτερικό χώρο δίπλα στη θάλασσα και σερβίρει μεσογειακή κουζίνα με πολλές επιλογές κρεατικών, θαλασσινών και φρέσκου ψαριού. Είναι μια σύγχρονη ζεστή ταβέρνα με αυθεντικό ελληνικό φαγητό και παραδοσιακές μεσογειακές λιχουδιές.

Στο Αρχοντικόν επίσης μπορείτε να διοργανώσετε την εκδήλωση σας! Διαθέτει 2 διαφορετικά μενού και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 200 άτομα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ειδικά διαμορφωμένους για τον χειμώνα ή για το καλοκαίρι.

Αρχοντικό: Λεωφ. Βραυρώνος 12, Αρτέμιδα 190 16/ Τηλέφωνο: 2294 084434

www.arhontikon.gr

Για φρέσκο ψαράκι και μεζέδες, στα ΔΕΛΦΙΝΙΑ

Tα Δελφίνια είναι ένα αγαπημένο στέκι για όσους αγαπούν τη θάλασσα, το καλό φαγητό και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Βρίσκεται απέναντι από το λιμάνι της Αρτέμιδας, ακριβώς εκεί που σκάει το κύμα, προσφέροντας μοναδική θέα και ατμόσφαιρα που θυμίζει καλοκαίρι όλο τον χρόνο.

Τι θα πρωτοδοκιμάσετε στα Δελφίνια; Το εστιατόριο ειδικεύεται στα φρέσκα ψάρια και στα θαλασσινά, τα οποία επιλέγονται καθημερινά με φροντίδα από ντόπιους ψαράδες. Από γαρίδες και καλαμάρια μέχρι φρέσκια τσιπούρα και λαχταριστό χταποδάκι, κάθε πιάτο ετοιμάζεται με μεράκι και αγνά υλικά. Συνοδέψτε το γεύμα σας με ένα από τα εκλεκτά κρασιά της πλούσιας κάβας που διαθέτει το μαγαζί με επιλογές για όλα τα γούστα.

Κατά τους χειμερινούς μήνες, τα Δελφίνια μετατρέπονται σε ζεστό στέκι με ζωντανή μουσική, προσφέροντας βραδιές γεμάτες κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή ελληνική διασκέδαση. Απολαύστε γεύσεις που μυρίζουν θάλασσα, σε ένα περιβάλλον φιλόξενο και οικογενειακό!

Δελφίνια: Αύρας 2, Αρτέμιδα 190 16, τηλ. 2294 081300

ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΕΞΩ; ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΤΕ

PALAZZO: 45 χρόνια το απόλυτο must στο nightlife

Σε ειδυλλιακό σημείο μπροστά στην θάλασσα, ένας μεγάλος καλοκαιρινός εξωτερικός χώρος απλώνεται μπροστά σου όπου μπορείς να απολαύσεις το ποτό σου μέσα στους φοίνικες και να νιώθεις ότι πραγματικά ζεις… βασιλικές στιγμές. Το Palazzo Club είναι το απόλυτο must της νυχτερινής διασκέδασης στην Αρτέμιδα, Είναι το μαγαζί που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στην περιοχή μια και βρίσκεται 45 χρόνια στην Αρτέμιδα! Όπως καταλαβαίνετε είναι το hot spot της καλοκαιρινής διασκέδασης εδώ και δεκαετίες και συνεχίζει…

Διοργανώνει πολύ συχνά μεγάλα events με μουσική house, R ‘n’ B αλλά και Live βραδιές με αγαπημένους καλλιτέχνες. Τα decks του Palazzo club έχουν φιλοξενήσει από τον Denis Ferrer & KerriChandler μέχρι τις Μέλισσες!

Ζητήστε από τις barwomen ότι λαχταράει η ψυχή σας και θα το έχετε. Από απλά ποτά μέχρι τα πιο ευφάνταστα cocktail σας περιμένουν να περάσετε με την παρέα σας πιο πιο ειδυλλιακές καλοκαιρινές βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες!

Palazzo: Λεωφόρος Αρτέμιδος & Αγίου Γεωργίου, Λούτσα, 190 16 Αρτέμιδα Αττικής

MALABAR, TO HOT SPOT ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Ο απόλυτος προορισμός all day διασκέδασης στην Αρτέμιδα ακούει στο όνομα Malabar, που απλώνεται ακριβώς δίπλα στην παραλία. Σας περιμένει από το πρωί για χαλαρό καφεδάκι, σνακ και φαγητό και συνεχίζει μέχρι αργά το βράδυ για να απολαύσετε ποτά και κοκτέιλ με την παρέα σας με mainstreamμουσική. Το Malabar είναι γνωστό σε όλους για τα δυνατά events που διοργανώνει φιλοξενώντας πασίγνωστους DJs (Valentino, Bobito) αλλά και αγαπημένους καλλιτέχνες (Trannos, Mente Fuerte, Kidd, Strat, Τριαντάφυλλος, Πέτρος Ίμβριος κ.α) για live εμφανίσεις.

Απολαύστε τον ναργιλέ σας οποιαδήποτε ώρα μέσα στην ημέρα επιθυμείτε και βουτήξτε στην αγαπημένη παραλία της Αρτέμιδας χαλαρώνοντας στις αναπαυτικές και πολύ άνετες ξαπλώστρες και τις πουφ μαξιλάρες του φιλόξενου και στυλάτου Malabar. Extra tip: Προτιμήστε τις καθημερινές μια που δεν υπάρχει χρέωση στις ξαπλώστρες. Δεν έχετε παρά να το επισκεφθείτε!

Malabar: Ειρήνης και Φιλίας 6, Αρτέμιδα 190 16

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

POPEYE ROLLERS CLUB Ό, τι καλύτερο μετά το μπάνιο για να περάσουν τα παιδιά υπέροχα στην Αρτέμιδα!

Το καλοκαίρι είναι η ομορφότερη εποχή για τα παιδιά. Ξεγνοιασιά, χωρίς σχολεία, κάθε μέρα παραλία, παρέες, παγωτά και το απόγευμα τι; Τη λύση στην Αρτέμιδα δίνει σε όλους τους γονείς το Popeye Rollers Club. Ένας χώρος με πίστα για πατίνια και ρόλερς, χώρος που θα βρεις τους φίλους των παιδιών και θα καθίσεις με τους γονείς να πιείς και να φας ένα σνακ.

Το Popeye Rollers Club θα το βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 215, πάρα πολύ κοντά στο κέντρο της Αρτέμιδας, ακριβώς απέναντι από την κεντρική παραλία. Οπότε, μετά το μπανάκι σας, χωρίς καν να μετακινήσετε το αυτοκίνητό σας, περνάτε απέναντι και συνεχίζετε κανονικότατα την καλοκαιρινή σας μέρα. Το Popeye Rollers Club είναι ένας οργανωμένος υπαίθριος χώρος, σχεδιασμένος για παιδιά είτε κάνουν για πρώτη φορά ρόλερς είτε έχουν ήδη «προϋπηρεσία» στις ρόδες. Με ασφάλεια, επίβλεψη και φυσικά περιφραγμένη πίστα, η εμπειρία για τα παιδιά είναι εξαιρετική. Δεν χρειάζεται φυσικά να έχετε δικά σας πατίνια μια και ο χώρος διαθέτει προς ενοικίαση πατίνια και ρόλερς σε όλα τα μεγέθη, κράνη και προστατευτικά για γόνατα και αγκώνες. Απαραίτητο αξεσουάρ από τη δική σας πλευρά είναι ένα ζευγαράκι κάλτσες.

Όσο για τους γονείς, πιείτε τον καφέ σας χαλαρά επιβλέποντας τα παιδιά στα άνετα τραπεζοκαθίσματα κάτω από τη σκιά και αφήστε τα παιδιά να νιώσουν λίγο ελεύθερα! Αν πεινάσετε εσείς ή τα παιδιά, η κουζίνα του Popeye Rollers Club προσφέρει απλό και νόστιμο καλοκαιρινό φαγητό που ετοιμάζεται επί τόπου, φρέσκο και λαχταριστό: πίτσες σε διάφορες εκδοχές, εξαιρετικά burgers και σαλάτες που θα τα απολαύσετε με αναψυκτικά για τα παιδιά και καμιά μπύρα για τους μεγάλους – καλοκαίρι γαρ.. Τι ωραία λύση επίσης για παιδιά που έχουν γενέθλια και μπορούν να διοργανώσουν το πάρτι τους σε έναν πολύ όμορφο και διασκεδαστικό χώρο! Τελικά το καλοκαίρι μπορεί να κρατάει καθημερινά τόσο όσο τα παιδιά θέλουν να κρατάει!

Η συμμετοχή για όσο θέλουν τα παιδιά να κάνουν rollers είναι 8€, δεν υπάρχουν extra κρυφές χρεώσεις ούτε για τα πατίνια, ούτε για τον εξοπλισμό ασφαλείας και ο χώρος λειτουργεί από τις 18:00 έως τις 12 τα μεσάνυχτα.

Λ. Αρτέμιδος 215 & Αγ. Γεωργίου 2, Λούτσα

Τηλ. 2294 040322/ popay.roller@gmail.com

www.rollerskates.gr

https://www.facebook.com/PopeyeRollersClub/?locale=el_GR

Παραλία Μαραθώνα

1,2,3 φύγαμε! Όχι, όχι μην αρχίσετε να τρέχετε για να καλύψετε την απόσταση του κλασικού Μαραθωνίου. Η περιοχή του Μαραθώνα έγινε πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο λόγω της περίφημης μάχης του 490 π.Χ. μεταξύ Αθηναίων και Περσών. Η μάχη μπορεί να χάθηκε, στην ιστορία όμως έμεινε παρακαταθήκη ο Μαραθώνιος δρόμος. Η απόσταση των 42.195 μέτρων που οφείλουν να διανύσουν οι αθλητές από τον Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρμαρο στάδιο είναι μια διαδρομή εξαιρετικής αντοχής που αποτελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές του κλασικού αθλητισμού. Στην πόλη του Μαραθώνα θα κάνετε μια στάση στον περίφημο Τύμβο των Μαραθωνομάχων -προσοχή, ο χώρος είναι ανοιχτός μέχρι τις 3 το μεσημέρι – αλλά και στο Μουσείο του Μαραθώνιου Δρόμου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα βρίσκεται στο Βρανά Μαραθώνα, σε απαλλοτριωμένη από το ΥΠΠΟ έκταση, η οποία περιλαμβάνει επίσης το προστατευμένο με στέγαστρο νεκροταφείο τύμβων της Μέσης Εποχής του Χαλκού (2000-1600 π.Χ.) και τον λεγόμενο τύμβο των Πλαταιέων του 5ου αι. π.Χ. Η έκθεση αναπτύσσεται σε πέντε αίθουσες και στο στεγασμένο αίθριο και περιλαμβάνει ευρήματα από τη Νεολιθική έως την ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο.

Ώρα για ψαράκι στου ΨΑΡΑ!

Κάναμε τη βόλτα μας στα αρχαιολογικά και ιστορικά σημεία ενδιαφέροντος του Μαραθώνα αλλά όπως είναι φυσικό μια λιγούρα για φαγητό μας ήρθε. Τι κάνουμε; Εύκολη η απάντηση: κατευθυνόμαστε προς Παραλία Μαραθώνα και ο δρόμος μας οδηγεί κατευθείαν στον Ψαρά (Λ. Ποσειδώνος 3), τον άλλοτε μικρό καφενέ που άνοιξε στις αρχές του αιώνα ο προπάππος του σημερινού ιδιοκτήτη και έχει συμπληρώσει πάνω από 120 χρόνια συνεχούς λειτουργίας! Ο μικρός καφενές έγινε ταβερνάκι, και πρωτολειτούργησε ως Ψαράς το 1949, πέρασε πολλές φάσεις ανάπτυξης πάντα με την ίδια ποιότητα στις πρώτες ύλες και την εξυπηρέτηση.

Τα τελευταία 24 χρόνια στο τιμόνι της επιχείρησης βρίσκονται ο Παύλος με τη σύζυγό του Βασιλική οι οποίοι έχουν εξελίξει τον Ψαρά, αυξάνοντας την ποικιλία και βελτιώνοντας την παρουσίαση των πιάτων, χωρίς όμως να μεταβάλλουν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. Δεν επιστρατεύουν ούτε ταρτάρ ούτε σεβίτσε, αλλά επιμένουν στη γνήσια ελληνική ψαράδικη γαστρονομία, διατηρώντας ταυτόχρονα τη φιλοσοφία της οικογένειας στην κουζίνα. «Το μεγαλείο της απλότητας», όπως το χαρακτηρίζουν.

Το μαγαζί μοιάζει με μουσειακό χώρο, με ναυτικά αντικείμενα και ασπρόμαυρες φωτογραφίες στους τοίχους να διηγούνται την ιστορία του, και ταυτόχρονα την ιστορία της περιοχής. Από τα τραπέζια του έχουν περάσει από τη βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, μέχρι την Νάνα Μούσχουρη, τον Νίκο Κούρκουλο, τον Θανάση Βέγγο, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Σάκη Ρουβά, τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη και δεκάδες ακόμα διασημότητες. Πιο μεγάλη όμως ανταμοιβή κι από την παρουσία επωνύμων, είναι οι γενιές πελατών, οι «φίλοι» του Ψαρά, που συνεχίζουν να τον επισκέπτονται, γνωρίζοντας ότι νιώθει εδώ και 75 χρόνια την ίδια ευθύνη να τους προσέξει.

Πάνω στη θάλασσα διακοσμημένο λιτά με τα κλασικά καρό λευκά – γαλάζια τραπέζομάντηλα που μας παραπέμπουν σε νησίωτικο τοπίο, ο Ψαράς προσφέρει στους πελάτες του εξαιρετικές γεύσεις θαλασσινών. Ψαρομεζέδες, φρέσκα ψαράκια, γυαλιστερές, γαρίδες, μύδια, γεμιστό καλαμάρι αλλά και μεγάλα ψάρια στα κάρβουνα με τον κλασικό τρόπο συνοδεία ούζου και καλής διάθεσης σε συνδυασμό με την θάλασσα που απλώνεται μπροστά σου και σε καλεί για μια βουτιά μέχρι να ψηθούν τα ψάρια και να έρθουν οι πρώτοι μεζέδες στο τραπέζι.

Η εξυπηρέτηση είναι εξαιρετική και γρήγορη, ο Παύλος – η ψυχή της επιχείρησης, ο κ. Αντώνης, ο κ. Κλεάνθης και ο κ. Χρήστος πάντα εκεί να ικανοποιήσουν όλους τους πελάτες ακόμα και σε «δύσκολες» μέρες με πολύ κόσμο με το χαμόγελο και την ευγένεια σε συμβουλεύουν τι να επιλέξεις. Ζήστε στον Ψαρά μια αξέχαστη γευστική εμπειρία με απόλυτα λογικές τιμές!

Ψαράς: Παραλία Μαραθώνα, Λεωφ. Ποσειδώνος 3, Αγ. Παντελεήμων 190 07

Τηλέφωνο: 2294 055237