Διήμερο στο Μιλάνο – Τα must see της πόλης του Αρμάνι

Θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό για ένα σαββατοκύριακο και ψάχνεις εναλλακτική ιδέα εκδρομής; Το Μιλάνο σε περιμένει! Η πόλη σύμβολο της ιταλικής μόδας και του design συνδυάζει ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και φυσικά γαστρονομία.

Μπορεί η Ρώμη να είναι η Αιώνια πόλη και φυσικά πρωτεύουσα της Ιταλίας, όμως το Μιλάνο πάντα υπήρξε η οικονομική και επιχειρησιακή πρωτεύουσά της. Στο Μιλάνο εδρεύει άλλωστε το Χρηματιστήριο της Ιταλίας και εδώ ιστορικά ο Ναπολέων είχε ορίσει τη βάση του…

Το κέντρο της πόλης είναι εκπληκτικό και μπορείτε άνετα να το περπατήσετε ή να νοικιάσετε ένα ποδήλατο και να βολτάρετε αλλιώς. Αν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε το Μιλάνο είναι σίγουρο ότι θα εντυπωσιαστείτε ποικιλοτρόπως. Ξεκινήστε τις βόλτες σας από το πάρκο Sempione, επισκεφτείτε το Μουσείο για τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ο οποίος έζησε 15 ολόκληρα χρόνια στην πόλη και αφεθείτε στην κουλτούρα της ιταλικής φινέτσας. Το σίγουρο είναι ότι θα ξανάρθετε άλλωστε!

Τα MUST SEE της πόλης

Το πιο χαρακτηριστικό τοπόσημο της πόλης είναι ο περίφημος Καθεδρικός ναός του Μιλάνου Duomo di Milano: Από την περιοχή που δεσπόζει ο καθεδρικός ξεκινάει άλλωστε κάθε περιήγηση στην πόλης και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην τον επισκεφτείτε. Ανεβείτε στην ταράτσα του γοτθικού αριστουργήματος και θαυμάστε την πανοραμική θέα σε όλη την πόλη. Κατεβαίνοντας από τον ναό, επόμενος σταθμός είναι φυσικά η Piazza del Duomo, η μεγαλύτερη και πλέον πολυσύχναστη πλατεία της πόλης.

Δίπλα ακριβώς από τον Καθεδρικό ναό δεσπόζει ο άλλος ναός, αυτός της μόδας! Η Galleria Vittorio Emanuele II είναι η απόλυτη βόλτα είτε λατρεύεις τη μόδα είναι απλά θέλεις να χαζέψεις την υπέρκομψη αυτή εμπορική γκαλερί και ένα από τα πιο παλιά εμπορικά κέντρα του κόσμου με εκπληκτική αρχιτεκτονική.

Απολαύστε τον καφέ σας σε ένα από τα καταστήματα διαπιστώνοντας μάλιστα ότι θα τον πληρώσετε φθηνότερα από πολλά καταστήματα στην Ελλάδα… Συνεχίστε την βόλτα σας στην συνοικία της μόδας, την Quadrilatero della Moda εκεί που βρίσκονται όλες οι μπουτίκ σχεδιαστών haute couture και εμβληματικά καταστήματα διάσημων οίκων μόδας με ασύλληπτης φαντασίας βιτρίνες.

Αν θέλετε να θαυμάσετε από κοντά το αριστούργημα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι «Μυστικός Δείπνος», θα πρέπει να έχετε κλείσει τα εισιτήριά σας ΠΡΙΝ πάτε στο Μιλάνο, ειδάλλως δύσκολα θα μπορείτε να προσεγγίσετε την ουρά στο μοναστήρι της μοναστήρι της Santa Maria delle Grazie (ανοικτά Δευτέρα – Σάββατο: 7:00 – 13:00 και 15:00 – 19:30, Κυριακή: 7:30 – 12:30 και 15:00 – 21:00).

Υπάρχει περίπτωση να μην επισκεφτεί κανείς την διάσημη Όπερα της Σκάλας του Μιλάνου – Teatro Alla Scala; Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να περάσεις δίπλα από το κτήριο και να μην το καταλάβεις αλλά η επίσκεψη είναι επιβεβλημένη.

Το «σπίτι» της Μαρίας Κάλλας ήταν ουσιαστικά από το θρυλικό θέατρο που έχει φιλοξενήσει τους μεγαλύτερους μουσικούς και τενόρους. Άλλωστε οι παλαιότεροι έλεγαν ότι για να μάθεις που παίζει η νέα μουσική ανά τον κόσμο, έπρεπε να πας στην Σκάλα του Μιλάνου.

Αν είστε λάτρεις της ζωγραφικής τέχνης, τότε η Pinacoteca di Brera σας περιμένει! Εκεί θα θαυμάσετε μια πλούσια συλλογή ιταλικής αναγεννησιακής τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων αριστουργημάτων των Bellini, Mantegna και Tintoretto. (Ανοικτά Τρίτη έως Κυριακή, από τις 08:30 μέχρι τις 19:15).

Μια ακόμα υπέροχη βόλτα είναι μέχρι το Castello Sforzesco, εκεί όπου θα περιπλανηθείτε στις όμορφες αυλές και τους κήπους του κάστρου ενώ στο εσωτερικό του θα βρείτε διάφορα μουσεία, όπως το Μουσείο Αρχαίας Τέχνης και το Μουσείο Μουσικών Οργάνων. (Ανοικτά κάθε μέρα 07:00 – 19:30 ενώ τα μουσεία Τρίτη με Κυριακή από τις 10:00 έως τις 17:30).

Αγόρια, ηρεμήστε! Έχουμε και για εσάς το αντίστοιχο must see της πόλης και δεν είναι άλλο από το περίφημο Stadio San Siro, την έδρα δυο μισητών ομάδων, της Inder και της Milan! Η ιδέα για την κατασκευή του ανήκει στον τότε πρόεδρο της Μίλαν Piero Pirelli, ο οποίος ήθελε ένα γήπεδο αποκλειστικά για ποδόσφαιρο και από το 1926 έχει φιλοξενήσει άπειρους αγώνες και ντέρμπι. Βρίσκεται στην περιοχή San Siro ενώ στις 3 Μαρτίου του 1980 μετονομάστηκε προς τιμήν του Τζιουζέπε Μεάτσα, παλαιού ποδοσφαιριστή των δύο ομάδων του Μιλάνου καθώς και της εθνικής Ιταλίας.

Το στάδιο ανακαινίστηκε αρχικά το 1939 κι έπειτα το 1956 με συνολική χωρητικότητα 150.000 θεατές! Από το 1985 και μετά η χωρητικότητα μειώθηκε στους 90.000 θεατές για λόγους ασφαλείας και το 1990 το γήπεδο χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του Μουντιάλ που φιλοξένησε η Ιταλία. Στο γήπεδο λειτουργεί μουσείο και μπορείτε να κάνετε και ξενάγηση!

Πεινάσατε;

Το Μιλάνο είναι μια πόλη που θέλει περπάτημα, όπως σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες άλλωστε. Για να νιώσετε την απόλυτη εμπειρία στο Μιλάνο, επιβάλλεται ένα aperitivo και μια στάση στα πολλά υπαίθρια μικρά μαγαζιά του κέντρου, θα σας αποζημιώσει.

Δοκιμάστε επίσης αυθεντική ναπολιτάνικη pizza – προσοχή, συνηθίζουν να βάζουν αντζούγιες παντού αλλά και τα περίφημα panzerotti, ένα είδος τηγανητού καλτσόνε και φυσικά το πασίγνωστο risotto alla Milanese με το σαφράν που δίνει το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα. Για γλυκάκι επιβάλλεται ένα τιραμισού αλλά και μια γεύση από τα εξαιρετικά gelato Italiano! Καλή σας διασκέδαση!