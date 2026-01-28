Εκδρομή στην Παύλιανη

Μια από τις πιο προσφιλείς οικογενειακές εκδρομές που μπορείτε να κάνετε μέσα στο χειμώνα μαζί με καλούς φίλους είναι μια μονοήμερη στην γραφική και παραμυθένια Παύλιανη!

Το θέμα βέβαια είναι να ξεκινήσετε αρκετά νωρίς θυσιάζοντας το πρωινό κυριακάτικο ξύπνημα για χάρη μιας εκδρομής που πραγματικά θα σας ενθουσιάσει είτε πηγαίνετε για πρώτη φορά, είτε πρόκειται για μια ακόμα

επίσκεψή σας.

Προορισμός η Παύλιανη, η Αγόριανη και ο Εθνικός Δρυμός της Οίτης με τις απίστευτες φυσικές ομορφιές που θα σας συναρπάσουν!

Δύο ώρες ή 240χλμ μακριά από την Αθήνα, η Οίτη είναι πανέτοιμη να σας υποδεχθεί στην αγκαλιά της. Η εθνική Αθηνών – Λαμίας είναι πλέον μια άνετη, ευχάριστη εθνική οδός όπου τα χιλιόμετρα «φεύγουν» με ευκολία. Στο δρόμο όμως προς Παύλιανη μια κλασική στάση για καφεδάκι και γλυκό στην αγαπημένη μας παραλία στα Καμένα Βούρλα επιβάλλεται!

Η διαδρομή συνεχίζεται προς Λαμία, περνάμε τις ιστορικές Θερμοπύλες και συνεχίζοντας διασχίζουμε το φαράγγι νότια, ανάμεσα στα βουνά του Καλλίδρομου στα ανατολικά και της Οίτης στα δυτικά. Πάνω στο δρόμο μας θα συναντήσουμε την Ιερά Μονή της Θεοτόκου Δαμάστας αλλά και τα γραφικά χωριά Ελευθεροχώρι, Σκάμνος, Άνω Μπράλος.

Η διαδρομή μας συνεχίζεται δυτικά ανάμεσα στα βουνά της Οίτης, περνάμε από το ομώνυμο ορεινό χωριό της Οίτης και φτάνουμε στην Παύλιανη. Η Παύλιανη βρίσκεται ανάμεσα στα βουνά της Οίτης, της Γκιώνας και των Βαρδουσίων και πολύ κοντά στο χωριό Αθανάσιος Διάκος – Άνω Μουσουνίτσα, η οποία είναι η πατρίδα του εθνικού ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Αθανάσιου Διάκου που πολέμησε στην Αλαμάνα.

Η Παύλιανη

Το χωριό της Παύλιανης είναι ένα εξαιρετικά όμορφο, περιποιημένο και μεγάτο τέχνη χωριό, απ’ όπου ξεκινάει ο Εθνικός Δρυμός της Οίτης. Το χωριό έχει παραδοσιακή αρχιτεκτονική χτισμένο από άκρη σε άκρη με πέτρα και ξύλο. Σε αυτό το αποτέλεσμα έχουν συντελέσει και οι ίδιοι οι κάτοικοι που λατρεύουν το χωριό τους και το φροντίζουν κυριολεκτικά σαν τα μάτια τους.

Άλλωστε αποτελεί τον απόλυτο τουριστικό προορισμό για τα Σαββατοκύριακα όλου του χρόνου, ένας ιδανικός προορισμός για ηρεμία, χαλάρωση και αθλητικές δραστηριότητες μέσα σε ένα καταπράσινο ελατόδασος.

Περπατήστε στα στενά της Άνω Παύλιανης για να θαυμάσετε πλήθος από ζωγραφιές και έξυπνα σκίτσα που υπάρχουν παντού γύρω, στολίζοντας και ομορφαίνοντας ακόμα περισσότερο τα γύρω κτίρια. Φυσικά ένα από τα

σημαντικότερα αξιοθέατα της Παύλιανης είναι το φυσικό πάρκο Αναψυχής στις πηγές του ποταμού Ασωπού. Εκεί υπάρχει το τελεφερίκ πάνω στο ποτάμι του Ασωπού και πολλά μυστικά μονοπάτια με πινακίδες για οδηγίες διαδρομών, τούνελ, αιώρες, ξυλοκρέβατα, φωλιές.

Θα περπατήσετε πάνω στην περίφημη γέφυρα που παίζει μουσική ενώ θα ανακαλύψετε και πολλές διαδρομές για πεζοπορία. Οι δύο σημαντικότερες οδηγούν η μία στον Θρόνο του Δία με πανοραμική θέα μέχρι τον Μαλιακό Κόλπο και η άλλη στον Σιδερένιο Θρόνο μία βαριά μεταλλική κατασκευή που παραπέμπει στο δημοφιλές τηλεοπτικό μυθιστόρημα Game of Thrones.

Η Οίτη και η ιστορία της

Η Οίτη είναι γνωστή από την Ελληνική Μυθολογία σαν ο τόπος που πέρασε στην αιωνιότητα ο Ηρακλής, ο μεγαλύτερος ήρωας της Αρχαίας Ελλάδας.

Εδώ υπάρχει ένας αρχαίος ναός με την ονομασία «Πυρά Ηρακλέους». Σύμφωνα με τη μυθολογία, εδώ έπεσε στις φλόγες για να λυτρωθεί από τους αφόρητους πόνους ο Ηρακλής, στην προσπάθειά του να ελευθερωθεί από το δηλητηριασμένο με το αίμα του Κένταυρου Νέσσου χιτώνα, που του είχε στείλει να φορέσει από την ζήλεια της η γυναίκα του Δηιάνειρα. Την πυρά για να καεί ο Ηρακλής άναψε ο Φιλοκτήτης, στον οποίον χάρισε το τόξο και τα βέλη του για να τον ευχαριστήσει. Ο Δίας τύλιξε τον Ηρακλή στα σύννεφα και τον ανέβασε στον Όλυμπο. Εκεί παντρεύτηκε την όμορφη Ήβη, την θεά της Νιότης και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα…

Σε κοντινή απόσταση από τον ναό είναι ο Εθνικός Δρυμός της Οίτης. Ο Εθνικός Δρυμός Οίτης αποτελεί προστατευόμενη φυσική περιοχή, η οποία ανακηρύχθηκε το 1966 με σκοπό τη διατήρηση και προστασία της πλούσιας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του βουνού. Επιπλέον είναι ο έκτος Εθνικός Δρυμός κατά χρονική σειρά ανακήρυξης, είναι ο τρίτος σε έκταση στην Ελλάδα και έχει έκταση 70.000 στρέμματα.

Αγόριανη, ή Επτάλοφος

Επόμενος σταθμός Αγόριανη. Το επίσημο όνομα της Αγόριανης είναι Επτάλοφος γιατί είναι χτισμένη σε επτά λόφους. Η φυσική της ομορφιά είναι απερίγραπτη, με πυκνή βλάστηση από έλατα, πλατάνια, καρυδιές, κερασιές και πολλούς χείμαρρους.

Την Αγόριανη είχε επιλέξει ο ποιητής μας, Άγγελος Σικελιανός για τις διακοπές του και εκεί έγραψε πολλά από τα αριστουργήματά του. Για τους φίλους του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην Αγόριανη γυρίστηκε η πρώτη έγχρωμη ταινία, “Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας” το μακρινό πλέον 1956!

Η περιοχή κάηκε δυο φορές στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και οι κάτοικοι το έφτιαξαν από την αρχή. Πλέον αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για το φθινόπωρο αλλά και όλες τις εποχές με χιλιάδες επισκέπτες να συρρέουν.

Κατά τους χειμερινούς μήνες βολεύει να διανυκτερεύσετε όσοι θέλετε να ανεβείτε Παρνασσό για σκι ενώ στην περιοχή μπορείτε να ασχοληθείτε και με πεζοπορία, Mountain Bike και ιππασία. Χαρακτηριστική είναι η πανέμορφη κεντρική πλατεία του χωριού, ο καταρράκτης, το πέτρινο μονοπάτι, η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, οι 7 πηγές και το Λαογραφικό Μουσείο.