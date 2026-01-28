Επίσκεψη στο Βουκουρέστι, μία πόλη με άρωμα Παρισιού

Το Βουκουρέστι, η πρωτεύουσα της Ρουμανίας είναι μια υπέροχη πόλη με άρωμα Παρισιού και σίγουρα θα σας εκπλήξει. Μια πόλη με μεγάλες πλατείες, φαρδιές λεωφόρους και πανέμορφα δημόσια κτήρια και μέγαρα -όλα τους στολισμένα και φωταγωγημένα- δημιουργούν μια πανέμορφη φαντασμαγορική εικόνα, που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα πρωτεύουσες της δυτικής Ευρώπης.

Το Βουκουρέστι είναι πανέτοιμο να υποδεχθεί και τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες και Instagram influencers. Φωταγωγημένο, με ωραία διάθεση και το απαραίτητο τσουχτερό κρύο. Πολλοί είναι εκείνοι που περπατούν στα μεγάλα πεζοδρόμια και στις πλατείες για να απολαύσουν την μαγευτική ατμόσφαιρα με τα παρόλο δεκάδες πολύχρωμα σιντριβάνια στην κεντρική λεωφόρο Unirii, κάποια με μουσική και 3D προβολές στο νερό.

Αν ακούσετε γύρω σας πολλά ελληνικά, μην απορήσετε μια που στην πόλη κάθε χρόνο συρρέουν εκατοντάδες Έλληνες που βρίσκονται κάθε χρόνο στην ρουμανική πρωτεύουσα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι αν κάνετε έγκαιρα αεροπορική κράτηση τα εισιτήρια μπορεί να είναι σε πολύ καλές τιμές.

Στο Βουκουρέστι υπάρχουν πολλές προγραμματισμένες συναυλίες κι έτσι μπορείτε να πάρετε μια γεύση του τρόπου που διασκεδάζουν οι ντόπιοι.

Στην «Champs Εlysees» του Βουκουρεστίου, δηλαδή την κεντρική λεωφόρο Unirii δεσπόζει και ξεχωρίζει από χιλιόμετρα μακριά η μεγάλη πολύχρωμη ρόδα του λούνα παρκ, με φόντο το φαραωνικό μέγαρο. Μαζί με το πανέμορφο καρουζέλ, το λούνα παρκ, το τρενάκι, τα πολλά δημιουργικά εργαστήρια δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα στην καρδιά της πόλης.

Σπιτάκια με τοπική γαστρονομία και προϊόντα

Το σκηνικό συμπληρώνουν τα δεκάδες ξύλινα σπιτάκια, με τοπικά προϊόντα, χειροτεχνίες και κυρίως street food από όλη τη χώρα και διατίθενται στο κοινό. Η ρουμάνικη κουζίνα, αποτέλεσμα του πολυπολιτισμικου μωσαϊκού που αντανακλά την ιστορία της χώρας, προσελκύει φυσικά το ενδιαφέρον των επισκεπτών που σπεύδουν να δοκιμάσουν τις τοπικές σπεσιαλιτέ.

Τι θα φάτε στο Βουκουρέστι;

Λαχανοντολμάδες με χοιρινό, λάχανο τουρσί, λάχανο και ντομάτες, τα ορεκτικά σαλάμι, λουκάνικα και τυριά που είναι γνωστά ως mezeluri, τη μαμαλίγκα από καλαμποκάλευρο -κάτι σαν το ελληνικό χαβίτς και κατσαμάκι, χοιρινά και το ρουμανικό λουκάνικο salam de sibiu είναι μερικές από τις λιχουδιές που επιβάλλεται να δοκιμάσετε.

Όσον αφορά τα τοπικά αποστάγματα, ιδιαίτερα αγαπημένο στους ντόπιους είναι η tuica, που παρασκευάζεται από δαμάσκηνο παρόμοιο με την βουλγαρική rakia, καθώς και το ζεστό κρασί εμπλουτισμένο με μπαχαρικά που προσφέρουν μια γευστική εμπειρία και απαραίτητη θερμότητα. Ανάμεσα στους πάγκους με τις γαστρονομικές ρουμάνικες απολαύσεις ανακαλύψτε και αυτόν του ομογενή Χρήστου Βοϊτσέσκου, με καταγωγή από την Κέρκυρα, ο οποίος διατηρεί και ελληνικό ψητοπωλείο στο Βουκουρέστι.

Φωτεινό και πολύχρωμο το κλίμα, και στην παλιά πόλη στο κέντρο του

Βουκουρεστίου. Στα λιθόστρωτα στενά της, χτυπά η καρδιά της μποέμ νυχτερινής ζωής, και όχι μόνο, της πόλης. Εστιατόρια και μπαρ σε ανακαινισμένα κτίρια, που σε ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο.

Εκτός από σημαντικά δημόσια κτίρια και εκκλησίες, η βόλτα στην παλιά πόλη δίνει την ευκαιρία για να μπείτε για τα καλά στην κουλτούρα της ρουμάνικης καθημερινότητας και γαστρονομίας δοκιμάζοντας ντόπια πιάτα, ορεκτικά, κρασιά και μπύρες.

Απέναντι από την εκκλησία Σταυροπόλεως, η οποία θεμελιώθηκε το 1724 επί των ημερών του Νικόλαου Μαυροκορδάτου, ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας, σημείο αναφοράς αποτελεί το Caru’ cu Bere. Η διάσημη μπυραρία, που άνοιξε το 1879 σε νεογοτθικό στιλ, εντυπωσιάζει εξωτερικά και είναι διακοσμημένη με πίνακες ζωγραφικής, βιτρώ, ψηφιδωτά και σκαλιστά πάνελ στο εσωτερικό της.

O Romanian Athenaeum (1888), της πιο διάσημης αίθουσας συναυλιών του Βουκουρεστίου

Από τα πιο εμβληματικά μέγαρα του Βουκουρεστίου, και πιο πολυφωτογραφημένο λόγω του εντυπωσιακού του λαμπερού διακόσμου, είναι το Mița Biciclista, πολύ κοντά στο ορόσημο του Βουκουρεστίου Romanian Athenaeum.

Πρόκειται για το σπίτι που έζησε η Maria Mihaescu, η πρώτη γυναίκα που έκανε ποδήλατο στους δρόμους του Βουκουρεστίου, η οποία ήταν γνωστή με το παρατσούκλι: Mita Biciclista. Σήμερα το οίκημα φιλοξενεί δεξιώσεις, πάρτι και εκθέσεις

Ανάμεσα στα άλλα αξιοθέατα που πρέπει να δείτε είναι: To Romanian Athenaeum, η Παλιά Πόλη, το Εθνικό Μουσείο Τέχνης, το Παλάτι του Λαού, την βίλα Primaverii που ζούσαν οι Τσαουσέσκου, η Αψίδα του Θριάμβου κ.α.