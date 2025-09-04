Λουτράκι – Άγιοι Θεόδωροι – Λουτρά Ωραίας Ελένης: Οδοιπορικό σε τρία από τα πιο όμορφα «προάστια» της πρωτεύουσας

Μια απόδραση διαφορετική από τις άλλες, με σταθμούς τρεις περιοχές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμα και «προάστια» της Αθήνας, λόγω της εγγύτητας από την πρωτεύουσα. Οι Άγιοι Θεόδωροι, το Λουτράκι και τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης αποτελούν all time classics προορισμούς για πολλούς Αθηναίους που θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα της πόλης.

Λουτράκι, η Λουτρόπολις

Κλασικός προορισμός καταρχήν Γυμνασίων και Λυκείων κατά την περίοδο της δεκαετίας του ’80 έως και τα ‘00s. Ίσως ένας από τους πιο παρεξηγημένους προορισμούς για τους Αθηναίους, το Λουτράκι έχει τόσα πολλά να σου προσφέρει και απέχει μόνο 1 ώρα από το κέντρο της Αθήνας!

Με το άκουσμα της λέξης Λουτράκι, το μυαλό όλων μας πηγαίνει στις διάσημες πηγές, τα θερμά νερά αλλά και τον απόλυτο προορισμό της διασκέδασης λόγω του διάσημου Καζίνο που διαθέτει. Βέβαια τα τελευταία χρόνια το Λουτράκι έχει αποκτήσει το δικό του φανατικό κοινό παραθεριστών, επισκεπτών αλλά και τουριστών που έχουν ανακαλύψει τις ομορφιές όλης της περιοχής και περνούν τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακό εκεί και μάλιστα όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Πώς θα πας στο Λουτράκι

Η πρόσβαση στο Λουτράκι είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση. Μπορείς πολύ απλά να φτάσεις εκεί με μέσα μεταφοράς όπως ο προαστιακός ή το τοπικό κλασικό ΚΤΕΛ. Από την άλλη αν πάρεις το αυτοκίνητό σου θα έχεις την δυνατότητα να κάνεις τις βόλτες γύρω από την πόλη και να εκμεταλευτείς στο έπακρο το Σαββατοκύριακο σου.

Τι θα δεις στο Λουτράκι

Αν αγαπάς την ιστορία τότε θα πρέπει να ξέρεις μερικά πράγματα για το Λουτράκι. Εκεί βρίσκεται το περίφημο Ηραίο, ο ναός προς τιμήν της θεάς Ήρας που χρονολογείται από το 800 π.Χ. Ένα ακόμα σημαντικό ιστορικό σποτ είναι τα ερείπια της ρωμαϊκής έπαυλης του 50 μ.Χ. και φυσικά η περιοχή της πανέμορφης λίμνης της Βουλιαγμένης ή Λίμνης Ηραίου. Στην πραγματικότητα είναι μια λιμνοθάλασσα καθώς το αλμυρό νερό της ενώνεται και εναλλάσσεται με εκείνο του Κορινθιακού κόλπου διαμέσου ενός στενού καναλιού. Πολύ κοντά από τον αρχαιολογικό χώρο – περίπου στη μέση της διαδρομής – θα βρεις και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου χτισμένο τον 18ο αι.

Στην κορυφή σχεδόν πάνω από το Λουτράκι δεσπόζει κι ένα σπουδαίο μοναστήρι, του Αγίου Πατάπιου. Είναι χτισμένο σε μια απότομη πλαγιά του Γεράνειου όρους και αρχικά ήταν αρχαίο ασκητήριο του 12ο αι. ενώ η Μονή επεκτάθηκε και ιδρύθηκε το 1952 από τον εμπνευστή και κτήτορα π. Νεκτάριο Μαρμαρινό. Το γυναικείο μοναστήρι έχει απρόσκοπτη θέα προς το Λουτράκι και αποτελεί σημαντικό προσκύνημα. Στον λεξευμένο κοίλωμα του βράχου θα θαυμάσετε την Αγία Τράπεζα αλλά και την Πρόθεση, με το Ιερό λείψανο του θαυματουργού Αγίου Παταπίου, το σκήνωμα του οποίου βρέθηκε από ντόπιους το 1904!

Κάνε μια βαρκάδα

Για την περίοδο του καλοκαιριού επιβάλλεται μια διαδρομή με καραβάκι από του λιμανάκι του Λουτρακίου προς τη Λίμνη της Βουλιαγμένης με τα καταπληκτικά νερά αλλά και τον χαρακτηριστικό και πολυφωτογραφημένο Φάρο του ακρωτηρίου Μελαγκαβί. Άλλη μια υπέροχη διαδρομή με βαρκάκι είναι προς τις Αλκυονίδες, τα κοντινά νησάκια με τα κρύα νερά. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια στάση στα χνάρια του αρχαίου Διόλκου, τον αρχαίο πλακόστρωτο δρόμο ειδικής κατασκευής, με τον οποίο οι αρχαίοι ημών πρόγονοι συνέδεαν τις δυο άκρες του Ισθμού της Κορίνθου, σύροντας με την «βοήθεια» δούλων τα πλοία από τον Κορινθιακό στον Σαρωνικό κόλπο και αντίστροφα!

Φεύγοντας από το Λουτράκι και επιστρέφοντας για Αθήνα, έχεις δυο επιλογές για λίγες ακόμα στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Λουτρά Ωραίας Ελένης και Άγιοι Θεόδωροι

Τα Λουτρά Ωραίας Ελένης απέχουν μόλις 10 χλμ. από την Κόρινθο και 7 χλμ. από την διώρυγα του Ισθμού. Η περιοχή έγινε γνωστή γιατί πήρε το όνομά της από την Βασίλισσα της Σπάρτης, Ελένη, η οποία σύμφωνα με τη μυθολογία, έφτασε στην ιαματική πηγή Ρείτον με σκοπό την ευτοκία και έκτοτε την επισκεπτόταν κάθε χρόνο! Η πηγή ήταν γνωστή για τις θεραπευτικές της ιδιότητες ήδη από τον 5ο αι π.Χ. και βρίσκεται στο νότιο μέρος του αρχαίου λιμένα της Κορίνθου, στις Κεγχρεές.

Περνώντας τον Ισθμό και τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, φτάνετε στην υπέροχη παραλία της Κάτω Αλμυρής. Φεύγοντας από την Κάτω Αλμυρή και οδηγώντας στην εθνική οδό Κορίνθου Αθηνών, κάνετε στάση στους Αγίους Θεοδώρους. Έναν αγαπημένο προορισμό που όλοι μας έχουμε μνήμες από τα παιδικά μας χρόνια. Τι ενώνει αυτές τις δυο στάσεις που σας συνιστούμε να κάνετε στην εκδρομή σας;

Lagoon Kitchen Beach Bar – Seashell Beach Bar Restaurant

Σε ένα μοναδικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, το Lagoon Kitchen Beach Bar έχει καταφέρει να γίνει το αγαπημένο καλοκαιρινό στέκι όσων αναζητούν γεύση, χαλάρωση και διασκέδαση στους Αγίους Θεοδώρους. Από νωρίς το πρωί με καφέ και δροσερά smoothies, μέχρι το βράδυ με signature cocktails και μενού που συνδυάζει μεσογειακή κουζίνα, φρέσκα θαλασσινά και comfort επιλογές, το Lagoon είναι η απόδραση που όλοι χρειαζόμαστε.

Αυτό όμως που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι τα beach parties του. Με live DJs, χορό μέχρι αργά και ατμόσφαιρα που θυμίζει νησί, το Lagoon μετατρέπεται κάθε εβδομάδα σε τοπόσημο καλοκαιρινής διασκέδασης. Η ενέργεια, οι ρυθμοί και η θέα στο απέραντο γαλάζιο δημιουργούν μια εμπειρία που μένει αξέχαστη.

Με άνετες ξαπλώστρες, προσεγμένη εξυπηρέτηση και το vibe ενός αληθινού καλοκαιρινού προορισμού, το Lagoon Kitchen Beach Bar δεν είναι απλώς ένα beach bar. Είναι το μέρος που γράφονται οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις.

Το Seashell beach bar restaurant βρίσκεται στην παραλία της Κάτω Αλμυρής. Σας υποδέχεται στο δικό του parking και υπόσχεται να γίνει η νέα καλοκαιρινή σας συνήθεια.

Τα κρυστάλλινα νερά και οι άνετες ξαπλώστρες προσφέρουν την απόλυτη χαλάρωση κάτω από τον ήλιο κάνοντας την εμπειρία σας μοναδική, από το πρωί ως αργά το βράδυ!

Στο Seashell beach bar restaurant απολαμβάνετε ποιοτικό φαγητό με φρέσκες πρώτες ύλες και γεύσεις που θα σας μείνουν αξέχαστες! Και για να ολοκληρωθεί η εμπειρία, το bar σερβίρει μοναδικά signature cocktails, δροσερά και ιδιαίτερα, φτιαγμένα για να ταιριάζουν ιδανικά με τη θάλασσα και την καλοκαιρινή διάθεση.



Επιπλέον, για τους λάτρεις της διασκέδασης και του χορού, έρχεται ο dj να τους ανταμείψει με ατελείωτο πάρτι και μουσική διάθεση που δε θα καταφέρετε να αντισταθείτε στους ρυθμούς!