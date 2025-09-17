Ναύπλιο: Η πόλη των 4 εποχών

Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι έλληνες χαρακτηρίζουν το Ναύπλιο την πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας. Η πρώτη – για την ακρίβεια η δεύτερη μετά την Αίγινα – πρωτεύουσα του νεοσύστατου τότε Ελληνικού κράτους είναι ο πιο διάσημος ίσως προορισμός για τους Αθηναίους κι όχι μόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δυο ώρες μόνο μακριά από την Αθήνα και φτάνετε σε μια άκρως ατμοσφαιρική πόλη, με πανέμορφη αρχιτεκτονική, τεράστια ιστορία, εξαιρετικά αρχαιολογικά μνημεία, χώρους, κάστρα αλλά και πανέμορφη φύση. Δεν είναι και λίγα όσα έχει περάσει αυτή η πόλη – στολίδι. Ενετοί, Φράγκοι, Οθωμανοί και Έλληνες έχουν αφήσει ο καθένας το στίγμα του πάνω στην πόλη.





Εδώ έφτασε ο Βασιλιάς Όθωνας για να αναλάβει το θρόνο του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους το οποίο περιελάμβανε μόνο την Πελοπόννησο επί της ουσίας. Εδώ δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πως θα ήταν η συνέχεια της ιστορίας της Ελλάδας αν ζούσε και ολοκλήρωνε το όραμά του. Εδώ φυλακίστηκε ο Κολοκοτρώνης… Από τους πασίγνωστους πορτοκαλεώνες μέχρι τις καταπληκτικές παραλίες, τα ταβερνάκια, τα μπαράκια, το Ναύπλιο είναι μια πόλη που ζει όλη μέρα, κάθε μέρα, κάθε εποχή του χρόνου!

Πού να μείνετε

ΑΥΡΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ HOTEL: H επιλογή διαμονής που έχει αξία





Το ΑΥΡΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ είναι το ξενοδοχείο, που θα σας προσφέρει μία μοναδική εμπειρία. Ιδανικό για τους επισκέπτες που θέλουν να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της πανέμορφης πόλης. Σε ένα απόλυτα οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, η διαμονή σας θα σάς μείνει αξέχαστη και ξεκούραστη. Το ξενοδοχείο διαθέτει ευρύχωρο, ιδιωτικό parking, πραγματικό ατού για μια πόλη όπως το Ναύπλιο ενώ τα άνετα, μοντέρνα και πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια θα σας εξασφαλίσουν μια υπέροχη διαμονή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, όποια εποχή κι αν επιλέξετε να επισκεφθείτε την πόλη.



Κατά τους θερινούς μήνες λειτουργεί και πισίνα με pool bar για να απολαύσετε τις βουτιές σας μετά την περιήγησή σας στην ιστορική πόλη αλλά και τις εκδρομές σας στους αρχαιολογικούς χώρους της Αργολίδας. Το ΑΥΡΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ βρίσκεται άλλωστε σε κομβικό σημείο, ανάμεσα σε Μυκήνες, την Επίδαυρο, το αρχαίο θέατρο του Άργους, τη Νεμέα, το εμβληματικό Παλαμήδι αλλά και το Μπούρτζι. Το ΑΥΡΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ σας παρέχει το ιδανικό περιβάλλον για τη ξεκούραση και την επίσκεψή σας στο όμορφο Ναύπλιο.



ΑΥΡΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ/ Άργους 91

Ναύπλιο, Αργολίδα

27521 81261/ 27520 27740

E: info@avranafpliou.gr

Πού να φάτε

ΜΠΟΥΝΟΣ – Ψαροσαβούρας: Η top εμπειρία γαστρονομίας στο Ναύπλιο

Στην καρδιά του Ναυπλίου, στην οδό Μπουμπουλίνας 77, η Ψαροταβέρνα ΜΠΟΥΝΟΣ ψαροσαβούρας αποτελεί εδώ και 26 χρόνια σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του φρέσκου ψαριού και της αυθεντικής ελληνικής γεύσης. Ο Γιώργος Μπούνος μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες του με μεράκι και αγάπη έχουν δημιουργήσει έναν χώρο που συνδυάζει την παράδοση με τη φιλόξενη ατμόσφαιρα καθιστώντας τον αγαπημένο προορισμό τόσο των ντόπιων όσο και των επισκεπτών της πόλης. Η ευγένεια και η φιλική εξυπηρέτηση είναι βασικά συστατικά που χαρακτηρίζουν την εμπειρία στην ψαροταβέρνα συμπληρώνοντας ιδανικά την εικόνα ενός χώρου όπου το καλό φαγητό πρωταγωνιστεί.

Στο μενού θα βρείτε φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, ελληνικούς αστακούς από τον Αη-Στράτη και τη Σκύρο, καθώς και ολόφρεσκα οστρακοειδή που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Ξεχωριστές γεύσεις που δεν πρέπει να παραλείψετε είναι η φημισμένη αστακομακαρονάδα με λιγκουίνι, η παραδοσιακή ψαρόσουπα με ψάρι ημέρας και οι αχνιστές γαρίδες, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ταβέρνας. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την ανανεωμένη λίστα κρασιών, προσεκτικά επιλεγμένη ώστε να αναδεικνύει κάθε γεύση του μενού.

Η Ψαροταβέρνα ΜΠΟΥΝΟΣ ψαροσαβούρας δεν είναι απλώς ένας χώρος για φαγητό, είναι μια εμπειρία γαστρονομίας που αποτυπώνει την ουσία της ελληνικής θάλασσας με σεβασμό στην παράδοση και πάθος για την ποιότητα.

Fb: Μπούνος ψαροσαβούρας Ναύπλιο

Instagram: Μπούνος ψαροσαβούρας

Tik tok: Bounos fish tavern

Site: www.psarosavouras-bounos.gr

Μπουμπουλίνας 77 Ναύπλιο / T: 2752 027704

psarosavourasnafplio@gmail.com

Μια πόλη γεμάτη αξιοθέατα

Το σίγουρο είναι ότι φτάνοντας στο Ναύπλιο, αποκλείεται να βαρεθείτε. Ο λόγος είναι απλός, μια και οριακά σας φτάνει ο χρόνος να επισκεφθείτε έστω μερικά μόνο από τα αξιοθέατα που προσφέρει αυτή η πόλη.

Ξεκινήστε χαλαρά με άνετα παπούτσια για να περιηγηθείτε στα δρομάκια του Ναυπλίου και να θαυμάσετε τα πανέμορφα ιστορικά κτίρια. Ξεκινήστε με το εμβληματικό κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Συντάγματος, συνεχίστε με το Βουλευτικό, ένα παλιό τζαμί που λειτούργησε από το φθινόπωρο του 1825 έως την άνοιξη του 1826 η Βουλή των Ελλήνων, το χαρακτηριστικό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, την Εθνική Πινακοθήκη, το πασίγνωστο Τριανόν, ένα ακόμα τζαμί που λειτούργησε και ως κινηματογράφος αλλά και το Δικαστικό Μέγαρο που οικοδομήθηκε με δωρεά του Ανδρέα Συγγρού. Μην παραλείψετε μια βόλτα για να θαυμάσετε το περίφημο Λιοντάρι των Βαυαρών που είναι λαξευμένο στον βράχο δίπλα από το ναό των Αγίων Πάντων, έργο του Γερμανού Kρίστιαν Zίγκελ, του πρώτου καθηγητή γλυπτικής του Πολυτεχνείου της Αθήνας. Μια επίσης εξαιρετική βόλτα είναι να πάρετε τις σκάλες που ενώνουν την Πλ. Συντάγματος με την Ακροναυπλία και ανακαλύψτε τον Ψαρομαχαλά, μια γειτονιά γεμάτη με νεοκλασικά κτίρια, παλιά αρχοντικά και σπίτια της εποχής της Τουρκοκρατίας που δημιουργούν ένα εντελώς ξεχωριστό σκηνικό.

Τα 999 σκαλοπάτια του Παλαμηδίου

Υπάρχει περίπτωση κάποιος να επισκεφτεί το Ναύπλιο χωρίς να ανέβει στο Παλαμήδι; Σαφώς ο εύκολος και πιο ξεκούραστος τρόπος είναι με το αυτοκίνητο αλλά αν πραγματικά θέλετε να το ζήσετε σωστά, τότε οφείλετε να ανεβείτε τα περίφημα 999 σκαλοπάτια που οδηγούν στο Παλαμήδι – τα οποία στην πραγματικότητα είναι 857! Θα ξεκινήσετε νωρίς το πρωί για να μην σας πιάσει ο ήλιος και η ζέστη. Φτάνοντας θα θαυμάσετε τη θέα προς τη θάλασσα και τη στεριά, θα περπατήσετε ανάμεσα στα τείχη, θα βγάλετε άπειρες φωτογραφίες, θα θαυμάσετε το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα και φυσικά θα δείτε το κελί της ντροπής… το κελί που φυλακίστηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης…





Το κάστρο στο Παλαμήδι είναι ανοιχτό καθημερινά από 08.00 – 20.00, τηλ.: 27520 28036.



Μην μπερδεύετε το Παλαμήδι με το Ιτς Καλέ όπως συμβαίνει συχνά. Το Ιτς Καλέ -όπως το ονόμασαν οι Οθωμανοί- είναι η Ακροναυπλία, δηλαδή η Ακρόπολη του Ναυπλίου, ένας προϊστορικός οικισμός που περιλαμβάνει και τμήματα τειχών του 4ου αι. π.Χ. αλλά και κατάλοιπα από τείχη της Ελληνιστικής και Βυζαντινής περιόδου. Τα περισσότερα κτίσματα είναι από την εποχή των Ενετών ενώ το 1829 ο Ιωάννης Καποδίστριας κατασκεύασε στρατώνα και στρατιωτικό νοσοκομείο. Το 1926 στον ίδιο χώρο μεταφέρθηκαν οι φυλακές του Παλαμηδίου οι οποίες λειτούργησαν μέχρι το 1960 και μια δεκαετία αργότερα οι φυλακές και το νοσοκομείο κατεδαφίστηκαν προκειμένου να χτιστεί το Ξενία Παλλάς.





Το Μπούρτζι

Επόμενη στάση το χαρακτηριστικό Μπούρτζι, ένα ακόμα ενετικό κάστρο μικρότερης όμως κλίμακας και περιτριγυρισμένο από θάλασσα, το οποίο έχει τη δική του ενδιαφέρουσα ιστορία καθώς υπήρξε η πρώτη φυλακή του Κολοκοτρώνη, φιλοξένησε δυο φορές την Ελληνική Κυβέρνηση τις χρονιές 1824 και 1827, μετά το 1865 έγινε το σπίτι των δήμιων της γκιλοτίνας ενώ μεταξύ του 1960 και 1970 λειτούργησε ως ξενοδοχείο. Μετά την πολυετή ανακαίνισή του, το Μπούρτζι είναι και πάλι επισκέψιμο για το κοινό και μπορείτε να το προσεγγίσετε με κάποιο από τα βαρκάκια που κάνουν την διαδρομή από την προκυμαία.

Τι άλλο θα δείτε

Είναι σαφές και σας προετοίμασαμε: Στο Ναύπλιο δεν φτάνει ένα Σαββατοκύριακο. Εμείς ωστόσο συνεχίζουμε τις προτάσεις μας: Επόμενος σταθμός το Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα εντυπωσιακό ενετικό κτίριο του 1713 το οποίο φιλοξενεί εκθέματα από τα παλαιολιθικά ως τα ρωμαϊκά χρόνια! Μια βόλτα επίσης στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης επιβάλλεται οπωσδήποτε! Εκεί θα θαυμάσετε την εξαιρετική συλλογή από έργα των Θ. Βρυζάκη, Φ.Μαργαρίτη, Διον,Τσόκο, Ν.Γύζη, Νικ.Λύτρα κ.α. εμπνευσμένα από τον αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωση. Στην κεντρική πλατεία θαυμάστε το Δημαρχείο το οποίο κτίστηκε το 1857 για να στεγάσει το Γυμνάσιο το οποίο είχε ιδρυθεί το 1833 επί Οθωνα.





Ένα μουσείο εντελώς διαφορετικό από τα άλλα είναι φυσικά το Μουσείο Κομπολογιού που ιδρύθηκε από το ζεύγος Ευαγγελινού και περιλαμβάνει γύρω στα 1.000 κομπολόγια από όλο τον κόσμο.! Ένα ακόμα από τα πολλά αξιοθέατα της πόλης του Ναυπλίου είναι και το Φουγάρο, το παλιό εργοστάσιο επεξεργασίας τομάτας που χτίστηκε το 1936, επιτάχθηκε από τη Wehrmacht στην κατοχή και σήμερα λειτουργεί ως χώρος τέχνης με gallery, θερινό σινεμά, βιβλιοθήκη και εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, στο χώρο λειτουργεί και cafe-bistro.





Οι εκκλησίες του Αγίου Σπυρίδωνα και του Αγίου Γεωργίου

Μια στάση που κάνουν όλοι οι επισκέπτες του Ναυπλίου είναι στον Άγιο Σπυρίδωνα, τον μονόχωρο ναό που χτίστηκε το 1702 και έμεινε στην Ιστορία γιατί έξω από αυτήν δολοφονήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας από τους αδερφούς Mαυρομιχάλη – Γεώργιο και Κωνσταντίνο -που του είχαν στήσει ενέδρα.