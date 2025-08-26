Ολοήμερη απόδραση στο μαγευτικό Αγκίστρι

Θέλεις να περάσεις μια μέρα κάνοντας μια εκδρομή διαφορετική και μάλιστα ταξιδεύοντας με πλοίο από τον Πειραιά σε έναν πραγματικά εξωτικό προορισμό; Ποιος δεν θέλει, θα μου πείτε και δίκιο θα έχετε. Το καταπράσινο αυτό μικρό νησί των 14 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα σας εντυπωσιάσει από την πρώτη κιόλας στιγμή που θα κατεβείτε είτε στην Σκάλα, το βασικό λιμάνι, είτε στους Μύλους, το δεύτερο λιμάνι του νησιού.

Το καταπληκτικό Αγκίστρι μας περιμένει να περάσουμε μια γεμάτη ημέρα με ωραίες εικόνες, καταγάλανα νερά, καλό φαγητό και ωραία διάθεση.

Πως θα φτάσετε;

Από τον Πειραιά, είτε με το Flying Dolphin σε 55’ (κόστος 18,50€/ άτομο) είτε με το συμβατικό πλοίο σε 1:30’ (κόστος 13,50€/ άτομο). Αυτοκίνητο για την ολοήμερη εκδρομή σας δεν θα χρειαστείτε αλλά αν θέλετε να μείνετε παραπάνω ημέρες στο νησί, υπολογίστε + 32,00€ προς και από Αγκίστρι για το κόστος.

Κατά τον Όμηρο και τον Πλίνιο, το Αγκίστρι είχε την ονομασία “Κεκρυφάλεια”, που σημαίνει στολισμένη κεφαλή και εμφανίζεται ως σύμμαχος στον Τρωικό Πόλεμο! Η ομορφιά του νησιού είναι απεριόριστη, αυθεντική και ανεπιτήδευτη. Μια ολοήμερη εκδρομή στο Αγκίστρι είναι η αφορμή για να εκτιμήσει κανείς ένα τόσο υπέροχο κοντινό νησί με γαλαζοπράσινα νερά που παίρνουν το χρώμα τους από τα πεύκα που τις περιβάλλουν και μια τέλεια ευκαιρία να χαλαρώσεις.

Φτάνοντας το καράβι στην Σκάλα, ξεκινάς να βγάζεις φωτογραφίες τα γαλαζοπράσινα νερά που περιβάλλουν την μικρή προβλήτα. Λίγα μέτρα δεξιότερα άλλωστε βρίσκεται και η πρώτη μικρή παραλία που συναντάς και με δυσκολία κρατιέσαι να μην βουτήξεις επι τόπου με τα ρούχα! Βαδίζοντας στον πεζόδρομο με τους κυβόλιθους πιο δεξιά ξεκινά η μεγάλη παραλία της Σκάλας. Εκεί υπάρχουν οργανωμένα beach bars αλλά και άφθονος χώρος για να απλώσεις την πετσέτα σου ελεύθερα ή να πιάσεις θέση κάτω από τα χαρακτηριστικά αλμυρίκια που κατεβαίνουν μέχρι την παραλία έχοντας ως φόντο απέναντί σου την Αίγινα.

Η παραλία της Σκάλας είναι απλά μαγευτική. Απολαύστε το καφεδάκι σας και κάντε τις βουτιές σας στα ρηχά και πεντακάθαρα νερά. Ο χρόνος κυλά πολύ ευχάριστα ήδη από τις πρώτες ώρες της επίσκεψής σας στο Αγκίστρι.

Λίγα μέτρα πιο πάνω ξεκινά ο δρόμος με τα ταβερνάκια, τα μαγαζιά με τα σουβενίρ, τα καφέ αλλά και κατάστημα που πουλάει προϊόντα φυστικιού Αιγίνης. Στα δεξιά βρίσκεται και ο κατάλευκος ναός των Αγίων Αποστόλων, σήμα κατατεθέν της Σκάλας αλλά και η μεγάλη πλατεία όπου συναντιούνται ντόπιοι και τουρίστες για να απολαύσουν την βόλτα τους.

Είπαμε, αμάξι δεν χρειάζεται για μια ολοήμερη εκδρομή στο Αγκίστρι. Όμως δεν είναι ανάγκη να μείνετε καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας στη Σκάλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αστικό λεωφορείο που πραγματοποιεί δρομολόγια κάθε μία ώρα (από Σκάλα κάθε ώρα στις και τέταρτο) και με 2€/ άτομο να κάνετε την βόλτα σας στο νησί καταλήγοντας στην μαγευτική Απόνησσο!

Το μικρό αστικό λεωφορείο κάνει μια εξαιρετικά όμορφη διαδρομή κατά τη διάρκεια της οποίας μπορείς να δεις ουσιαστικά όλο το νησί. Μετά τη Σκάλα, βρίσκεται ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός, το Μεγαλοχώρι. Πανέμορφα σοκάκια, παλιά ανακαινισμένα διώροφα λευκά σπίτια με μπλε παράθυρα και κλιματαριές και μια παραλία που σε περιμένει να την επισκεφθείς. Αν θέλεις μπορείς να νοικιάσεις και ποδήλατο ή να πας στο Μεγαλοχώρι από τη Σκάλα με τα πόδια. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 15 – 20 λεπτά!

Από το λεωφορείο, αρκετοί θα κατέβουν στη διασταύρωση προς Δραγονέρα, δίπλα από τα Λιμενάρια. Η Δραγονέρα είναι ουσιαστικά δυο παραλίες, η μεγάλη και η μικρή όπου τα πεύκα πέφτουν κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα και το χρώμα των νερών είναι συγκλονιστικά καταγάλανο και δροσερό λόγω των υπόγειων πηγών που υπάρχουν στην περιοχή. Στη Μεγάλη Δραγονέρα ένα κομμάτι της είναι οργανωμένο ενώ υπάρχει και μια καντίνα που παίζει χαλαρή μουσική και προσφέρει τα απαραίτητα για να περάσεις την υπόλοιπη ημέρα σου δίπλα στο κύμα.

Αν είσαι από αυτούς που δεν κατέβηκαν στη Δραγονέρα, το λεωφορείο συνεχίζει τη διαδρομή μέσα στο καταπράσινο δάσος και καταλήγει στην Απόνησσο! Ναι, είναι το hot spot για το Αγκίστρι και είναι απολύτως δικαιολογημένο. Η Απόνησσος είναι ένα νησάκι – χερσόνησος στο νοτιοδυτικό τμήμα του Αγκιστρίου που ενώνεται με μια μικρή πέτρινη γέφυρα με το υπόλοιπο νησί. Δεξιά το μικρό λιμανάκι που φιλοξενεί τα καΐκια αλλά και σκάφη που επισκέπτονται το μαγευτικό αυτό τόπο και αριστερά η παραλία.

Κι όταν μιλάμε για παραλία, μιλάμε για ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ. Για ποιο λόγο κανείς να θέλει να πάει στην Καραϊβική, όταν υπάρχει αυτή η παραλία με τα τιρκουάζ νερά, το απόλυτο σκηνικό χαλάρωσης αλλά και τις επιλογές για θαλάσσιες δραστηριότητες! Εκεί που σας αφήνει το λεωφορείο υπάρχει μια κλασική ταβέρνα με καταπληκτικό φαγητό αλλά και μια καντίνα πιο πέρα, μέσα στα πεύκα που θα σας εξυπηρετήσει με καφεδάκια, μπύρες αλλά και γρήγορα και νοστιμότατα σνακ (club σάντουιτς, burgers, σουβλάκια, σαλάτα κτλ).

Αν θέλετε να επισκεφτείτε την Απόνησσο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι ιδιωτικό και λειτουργεί με τιμή εισόδου 6,00€, τιμή που περιλαμβάνει ξαπλώστρα, ομπρέλα και ρόφημα. Τα νερά είναι πραγματικά σαν να κάνεις μπάνιο σε μια τεράστια πισίνα και είναι ιδανικά για οικογένειες με παιδιά. Φυσικά μπορείς να κάνεις και τις βουτιές σου από τα βράχια στα πιο βαθιά, ενώ γύρω σου κολυμπούν δεκάδες ψάρια σε όλα τα μεγέθη!

Το τελευταίο δρομολόγιο του λεωφορείου από Απόνησσο προς Σκάλα είναι στις 19:35 και όσο κι αν νομίζεις ότι έχεις χορτάσει παραλία, γελιέσαι.. Μέχρι και τελευταία στιγμή θα είσαι μέσα στο νερό και θα απολαμβάνεις τη μαγεία του τοπίου.

Στο δρόμο της επιστροφής, θα παρατηρήσεις ότι υπάρχει μια λίμνη στα αριστερά σου. Είναι η λεγόμενη «Λεκάνη», μια λίμνη με θαλασσινό νερό, που αποτελεί έναν υγροβιότοπο με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Θα αντικρίσεις τη λίμνη λίγα μέτρα μακριά από το πανέμορφο βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, το πρώτο που χτίστηκε στο νησί, όπου τοπικοί μύθοι λένε ότι βρίσκονται οι τάφοι δύο πειρατών! Εκεί θα βρεις και μια οργανωμένη φάρμα με άλογα όπου μπορείς να κάνεις βόλτα στα πολλά μονοπάτια της περιοχής.

Το ηλιοβασίλεμα θα το θαυμάσετε από την Απόνησσο και από την Δραγονέρα αλλά και από όλη τη διαδρομή μέχρι τη Σκάλα και πιστέψτε με, θα σταματήσετε σε πολλά σημεία για να βγάλετε φωτογραφίες!

Γυρνώντας πίσω στη Σκάλα ο χρόνος είναι αρκετός για να χαζέψεις στα μαγαζάκια του κεντρικού δρόμου, να δοκιμάσεις το βραβευμένο παγωτό φυστίκι ή να αγοράσεις κάποιο σουβενίρ μέχρι να περιμένεις να έρθει το πλοίο για την επιστροφή στον Πειραιά. Μια γεμάτη εικόνες και υπέροχες στιγμές ημέρα έφτασε στο τέλος της. Το πιο παράξενο όμως είναι ότι το Αγκίστρι σου έχει ρίξει το δόλωμα και σε περιμένει ξανά και ξανά να ανακαλύψεις τις υπόλοιπες ομορφιές του.