Παραμυθένια Χριστούγεννα στη Βιέννη

Οι διακοπές των Χριστουγέννων πλησιάζουν και ολοένα πιο κοντά βρισκόμαστε στο δίλημμα μιας απόφασης για μερικές μέρες απόδραση σε έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης.

Στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των εκδρομέων βρίσκεται και η πάντα επιβλητικά όμορφη Βιέννη, η πρωτεύουσα της Αυστρίας. Η Βιέννη τα Χριστούγεννα μεταμορφώνεται σε έναν αληθινό παραμυθένιο προορισμό, γεμάτο χρυσόσκονη, χιλιάδες λαμπιόνια και μια ατμόσφαιρα που ζει και αναπνέει για τις γιορτές.

Ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου, η αριστοκρατική πρωτεύουσα της Αυστρίας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες της, συνδυάζοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά με τη ζεστασιά των γιορτινών ημερών. Η πόλη του Στράους και του Μότσαρτ είναι πανέτοιμη να σας υποδεχθεί για μια μοναδική εμπειρία Χριστουγέννων.

Αξιοθέατα και δραστηριότητες

Μια πόλη με έντονη ιστορική παρουσία και επιβλητικά κτίρια, συνυπάρχει με την σύγχρονη, σημερινή της μορφή: ψηλά κτίρια, δεκάδες καταστήματα τεχνολογίας, αμέτρητες μπουτίκ μεγάλων οίκων μόδας συνυπάρχουν με το ιστορικό κέντρο της Βιέννης, το οποίο έχει ενταχθεί στον κατάλογο Unesco από το 2001 σαν Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Το ιστορικό κέντρο για τους ντόπιους είναι το Innere Stadt, δηλαδή η «εσωτερική πόλη», όπως άλλωστε ξεκάθαρα είναι. Μια πανέμορφη, μαγευτική, παραμυθένια πόλη βγαλμένη από άλλη εποχή η οποία περιβάλλεται από μια άλλη, διαφορετική, σύγχρονη πόλη αλλά και οι δυο τους συνυπάρχουν αρμονικά αλληλοεξαρτώμενες η μια από την άλλη.

Κατά τη διάρκεια των γιορτών και οι δυο Βιέννες – αν μπορούσε κανείς να τις πει – φορούν τα γιορτινά τους και υποδέχονται τους επισκέπτες που συρρέουν από όλο τον πλανήτη να γευτούν τις υπέροχες λιχουδιές, να φωτογραφηθούν σε μια από τις τεράστιες Χριστουγεννιάτικες αγορές, να κάνουν πατινάζ στα παγοδρόμια, να πιουν ζεστό κρασί χορεύοντας κάτω από τους ήχους της αιώνιας μαγείας της κλασικής μουσικής που γεννήθηκε στη χώρα τους.

Επίκεντρο της εμπειρίας των διακοπών των Χριστουγέννων στη Βιέννη είναι φυσικά οι φημισμένες Χριστουγεννιάτικες αγορές (Christkindlmärkte) που στήνονται μπροστά σε εμβληματικές πλατείες και φημισμένα τοπόσημα της πόλης.

Αγορά στο Rathausplatz (Πλατεία Δημαρχείου): Η πιο διάσημη και εντυπωσιακή αγορά, με το Δημαρχείο να φωτίζεται εκθαμβωτικά και να φιλοξενεί πάγκους με δώρα, στολίδια και τοπικές λιχουδιές. Θα περάσετε αμέρτητες ώρες – και καλά θα κάνετε – χαζεύοντας και δοκιμάζοντας λιχουδιές από τους πάγκους όπως τα φρουτάκια με επιλάυψη παγωμένης σοκολάτας, και βεβαια τα πατροπαράδοτα αλμυρά pretzel που θα βρείτε διαθέσιμα παντού. Μην έχετε καθόλου ενοχές, κάθε μέρα στη Βιέννη θα πηγαίνετε και σε μια διαφορετική Χριστουγεννιάτικη αγορά, οπότε αφεθείτε ελεύθερα! Προσοχή όμως! Οι Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Ευρώπη κλείνουν στις 26 Δεκεμβρίου!

Αγορά στο Ανάκτορο Schönbrunn: Σε αυτό το μπαρόκ σκηνικό, η αγορά προσφέρει μια πιο αριστοκρατική ατμόσφαιρα, ιδανική για να βρείτε χειροποίητα σουβενίρ και ότι άλλο φανταστείτε – πάντα σχετικό με την Βιεννέζικη κουλτούρα – αλλά και να απολαύσετε συναυλίες Χριστουγεννιάτικης μουσικής! Ο ρομαντισμός στο μεγαλείο του!

Αγορά Art Advent στο Karlsplatz: Αυτή η αγορά σαφώς διαφέρει από τις άλλες, καθώς εστιάζει στις τέχνες και τις χειροτεχνίες, με μοναδικά αντικείμενα από κεραμικά, σαπούνια, κοσμήματα και παιχνίδια. Είναι η κατάλληλη αγορά εφόσον είστε με τα παιδιά σας εκεί για τις χριστουγεννιάτικες αγορές σας σε ένα ακόμα μαγευτικά υπέροχο σκηνικό

Εντάξει, και στις αγορές πήγατε και σουβενίρ αποκτήσατε και γευτήκαμε μοναδικές γεύσεις. Είναι όμως δυνατόν να πάτε στην Βιέννη και να μην επισκεφθείτε μερικά από πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης; Τρια επιβλητικά ανάκτορα (Schönbrunn, Belvedere, Hofburg) κοσμουν την άλλοτε Αυτοκρατορία. Το παλάτι Hofburg είναι αυτό που έζησε η Αυτοκράτειρα Σίσσυ αρκετά από τα χρόνια της ζωής της και φυσικά είναι επισκέψιμο οπότε μια ξενάγηση είναι επιβεβλημένη. Κάντε μια βόλτα με μια από τις άμαξες μέσα στην παλιά πόλη και αισθανθείτε ότι έχετε κάνει ταξίδι στο χωροχρόνο.

Στο μπαρόκ ανάκτορο Belvdere θα θαυμάσετε τη σημαντική συλλογή έργων τέχνης που φιλοξενεί, ανάμεσά τους και ο σπουδαίος πίνακας του επιδραστικού Αυστριακού εικαστικού Kustav Klimt, «Το Φιλί». Την περίοδο των εορτών, ο στολισμός στο Belvedere είναι συγκλονιστικός, λαμπερός δημιουργώντας ένα σκηνικό απόλυτα παραμυθένιο! Σταθείτε μπροστά στο νερό και βγάλτε τις φωτογραφίες σας με φόντο τα φωτεινά αστέρια της λίμνης.

Η πλατεία Rathausplatz είναι άλλο ένα σημείο αναφοράς της Βιέννης. Η οποία κατά την περίοδο των γιορτών μεταμορφώνεται σε υπαίθρια, γιορτινή αγορά και σε ένα διασκεδαστικό παγοδρόμιο όπου θα ζήσετε την πιο fun πλευρά των Χριστουγέννων. Κάντε τη βόλτα σας στην αγορά Christkindlmarkt και φυσικά βγείτε μια φωτογραφία κάτω από το πιο εμβληματικό σημείο του πάρκου με το γιγάντιο δέντρο και τις εκατοντάδες φωτεινές κατακόκκινες καρδιές. Μαγεία και ρομαντισμός συναντιούνται στο ίδιο σημείο.

Απολαύστε ένα κονσέρτο κλασικής μουσικής

Χριστούγεννα στη Βιέννη θα πει συναυλίες κλασικής μουσικής. Θυμάστε άλλωστε όλοι τις ηχογραφήσεις που έκαναν οι μεγάλοι τενόροι και καλλιτέχνες στην Βιέννη. Υπό τον ήχο της μουσικής του Strauss και του Mozart να ακούγονται απ’ άκρη σ’ άκρη σε ολόκληρη την πόλη θα μπείτε κι εσείς στο κλίμα και μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες που πρέπει να ζήσετε είναι να παρακολουθήσετε ένα από τα δεκάδες κονσέρτα που πραγματοποιούνται σε μερικά από τα ωραιότερα και πιο ιστορικά κτίρια της παλιάς πόλης.

Η Όπερα της Βιέννης είναι εκπληκτική αλλά σαφώς ακριβή και δύσκολο να βρει κανείς εισιτήρια αν δεν έχει προνοήσει. Ωστόσο μπορείτε να παρακολουθήσετε κατανυκτικές λειτουργείες συνοδεία εκπληκτικών εκκλησιαστικών οργάνων στις μπαρόκ εκκλησίες Peterskirche και Karlskirche.

Γεύσεις και διασκέδαση

Οι γιορτές στη Βιέννη είναι και ένα ταξίδι στη γεύση. Στις χριστουγεννιάτικες αγορές, θα δοκιμάσετε παραδοσιακές λιχουδιές όπως τα κάστανα (Maroni), τα ζεστά πρέτζελ και τα κλασικά χριστουγεννιάτικα μπισκότα με τζίτζερ. Το ζεστό Glühwein (κρασί με μπαχαρικά) ή το Punsch (ζεστό ρούμι με φρούτα) θα σας ζεστάνουν και θα σας βάλουν στο κλίμα. Επίσης φυσικά θα δοκιμάσετε το διάσημο Wiener Schnitzel (βιεννέζικο σνίτσελ) και την πασίγνωστη Sachertorte, την εμβληματική σοκολατένια τούρτα, ιδανική για τις “σοκολατένιες” στιγμές σας σε ένα από τα φημισμένα καφέ, το café Cental – για να μπείτε ωστόσο χρειάζεται να έχετε υπομονή γιατί οι ουρές ειδικά την περίοδο των γιορτών είναι μεγάλες.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές λιχουδιές είναι και το Στρούντελ μήλου (Apfelstrudel), ένα κλασικό, ζεστό γλυκό που θα βρείτε παντού αλλά και το Weihnachtspunsch (χριστουγεννιάτικο punch) ένα υπέροχο γιορτινό κρασί που θα βρείτε διαθέσιμο σε ένα σωρό διαφορετικές γεύσεις, ενώ υπάρχει και η εκδοχή χωρίς αλκοόλ.

Όσον αφορά τη διασκέδαση, η Βιέννη προσφέρει επιλογές για όλα τα γούστα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια παράσταση όπερας ή μια κλασική συναυλία βαλς, να περάσετε το βράδυ σας σε ένα από τα πολυάριθμα μπαρ ή ακόμα και να ζήσετε τη νυχτερινή ζωή σε πιο μοντέρνα στέκια.

Η Βιέννη, στολισμένη και φωτισμένη όσο καμία άλλη, σας περιμένει να ζήσετε αξέχαστες χριστουγεννιάτικες εμπειρίες.