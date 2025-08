Σαν πας στην Καλαμάτα: Όσα πρέπει να ξέρεις για την υπέροχη πρωτεύουσα της Μεσσηνίας

Ξακουστή, φημισμένη, ταλαιπωρημένη, αναγεννημένη μέσα από τις στάχτες της σαν τον Φοίνικα, το μυθικό πουλί, η Καλαμάτα αγέρωχη μας περιμένει όλο το χρόνο να απολαύσουμε τις κρυφές και φανερές της χάρες.

Η πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας είναι η πόλη που συνδυάζει μοναδικά το βουνό και τη θάλασσα, την παράδοση, τη σύγχρονη αισθητική της αλλά και… την γουρνοπούλα της. Σαφώς δεν είναι μόνο αυτά η Καλαμάτα. Ακούγοντας και μόνο τη λέξη της πόλης το μυαλό όλων μας πάει στις ζουμερές ελιές καλαμών ένα προϊόν Π.Ο.Π. που έκανε την πόλη πασίγνωστη εκτός συνόρων.

Ιδανικός τόπος διακοπών για όλο τον χρόνο μια που προσφέρει άπειρες εναλλακτικές ημερήσιων αποδράσεων, δραστηριοτήτων, διασκέδασης, παραλιών, βουνού και μέσα σε όλα αυτά απέχει και μόλις 2ώρες και 40 λεπτά από την Αθήνα..

Μήπως είναι η ώρα να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη;

Πώς θα φτάσετε;

Από την Αθήνα είτε οδικώς σε 2 ώρες και 40 λεπτά, είτε με ΚΤΕΛ σε 3,5 ώρες είτε με αεροπλάνο από Αθήνα και Θεσσαλονίκη προς το νέο, σύγχρονο αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Μια πόλη χίλιες ιστορίες

Όταν με το καλό φτάσεις στην Καλαμάτα, μην πάρεις μαντήλι με τη μία. Ξεκίνα καλύτερα με έναν περίπατο στην επίπεδη αυτή πόλη με την ιστορία και την ιδιαίτερη κουλτούρα της. Δεσπόζει το κάστρο του 13ου αιώνα και φυσικά η φανταστική παραλία των 2,5 χλμ που εκτείνεται στον κόλπο της Μεσσήνης. Από το κάστρο, το οποίο έχτισαν οι Βυζαντινοί και ολοκλήρωσαν οι Φράγκοι, θα έχεις πανοραμική θέα σε όλη την πόλη και την πρώτη selfie για τα social σου.

Κάνε μια περιήγηση στην Παλιά πόλη. Εκεί θα παρατηρήσεις τις αρχιτεκτονικές επιρροές από όλους τους πολιτισμούς που πέρασαν από την πόλη. Από βενετσιάνικα στοιχεία μέχρι ιταλική αναγέννηση, αθηναΐκός κλασικισμός αλλά και γερμανικός κλασικισμός. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το Δημαρχείο της πόλης, το κτίριο Τσίγκου κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το Ζουμπούλειο Μέγαρο στην οδό Ναβαρίνου και Βύρωνος (που σήμερα στεγάζει τη Δημοτική Σχολή Κεραμικής) και το Μπενάκειο Μέγαρο που στεγάζει πλέον το Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας στην οδό Παπάζογλου.

Σημείο αναφοράς και καθημερινότητας της Καλαμάτας είναι η υπέροχη πλατεία 23ης Μαρτίου, με την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, τα άπειρα μαγαζιά, τις καφετέριες και τα μπαρ στις οδούς Αμφείας και Υπαπαντής.

Αγαπημένη πλατεία για τους ντόπιους κι όχι μόνο είναι και η πλατεία Βασιλέως Γεωργίου όπως και η Οδός Αριστομένους, ο βασικός εμπορικός δρόμος της πόλης με τις ζωντανές του στοές και τα υπέροχα δρομάκια. Ολοκληρώνοντας την πρώτη σου βόλτα μέσα στην πόλη, μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, μια έκταση 54 στρεμμάτων κοντά στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό στην Καλαμάτα.

Αγαπάς τα Μουσεία; Απόδειξέ το

Δίπλα σχεδόν στο Κάστρο του 13ου αιώνα βρίσκονται το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας το οποίο φιλοξενείται στο αρχοντικό Κυριακού που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα. Μέσα στο μουσείο θα βρείτε υλικό από την Επανάσταση του 1821 και αντικείμενα της καθημερινής ζωής περασμένων αιώνων. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, εκτίθενται αντικείμενα και ευρήματα από την προϊστορική μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο. Αν έχετε χρόνο κάντε μια επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο το οποίο αποτελεί παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου αλλά και στο Μουσείο Ελληνικών Ενδυμασιών με τη συλλογή της Βικτώριας Καρέλια.

Αν η βόλτα σας φέρει στο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης (οδός Αριστομένους) επισκεφθείτε τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη η οποία ιδρύθηκε το 1933 από 46 διανοούμενους της περιοχής, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και την Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης αλλά και τη Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας «Α. Τάσσος» κοντά στο κάστρο που διαθέτει μια συλλογή περίπου 350 έργων τέχνης, κυρίως από τη δεκαετία του 1980.

Πού να μείνετε;

PHARAE PALACE – ησυχία και φιλοξενία στο κέντρο της πόλης

Μια πόλη για να τη γνωρίσεις πραγματικά, πρέπει πρώτα να τη νιώσεις. Και αυτό ξεκινά από το σωστό σημείο διαμονής. Το Pharae Palace Hotel αποτελεί την ιδανική επιλογή στην καρδιά της μαγευτικής Καλαμάτας – έναν προορισμό που αξίζει να επισκεφτείτε κάθε εποχή του χρόνου.

Με σταθερή λειτουργία όλο τον χρόνο και κύριο μέλημα την απόλυτη ικανοποίηση των επισκεπτών, το Pharae Palace προσφέρει υπηρεσίες και φιλοξενία υψηλού επιπέδου. Διαθέτει 71 ευρύχωρα και κομψά ανακαινισμένα δωμάτια, 4 πολυτελείς σουίτες και 4 άνετα οικογενειακά διαμερίσματα. Η λιτή, αλλά προσεγμένη αισθητική των χώρων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες παροχές και την άρτια εξυπηρέτηση, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα άνεσης και χαλάρωσης – ακριβώς όπως αρμόζει σε κάθε διαμονή στην Καλαμάτα.

Στο Loft Lounge Bar-Restaurant, το Roof Garden του ξενοδοχείου, οι επισκέπτες απολαμβάνουν δημιουργικά cocktails και αυθεντικά μεσσηνιακά πιάτα, με πανοραμική θέα στον Μεσσηνιακό κόλπο. Το μενού στηρίζεται σε εκλεκτά τοπικά προϊόντα και φέρει την υπογραφή του ταλαντούχου σεφ, ο οποίος με αγάπη και φαντασία μεταφέρει τις γεύσεις της Μεσογειακής και Ελληνικής κουζίνας στο πιάτο σας.

Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα πλούσιο, χειροποίητο πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και συνεχίστε με μία επίσκεψη στο Nouveau Street Bar, το νέο all-day στέκι του Pharae Palace στην οδό Ναβαρίνου. Ιδανικό για καφέ, ποτό, γλυκά και snacks ή για στιγμές χαλάρωσης στην οργανωμένη παραλία του ξενοδοχείου.

Το βράδυ, επιστρέψτε στο Loft Lounge Restaurant για ένα ελαφρύ γεύμα ή ένα απολαυστικό a la carte δείπνο και ολοκληρώστε την ημέρα σας με ένα δροσερό cocktail στο μπαρ με την πιο μαγευτική θέα της πόλης. Μην παραλείψετε να εξερευνήσετε και την προσεκτικά επιλεγμένη λίστα κρασιών μας, που περιλαμβάνει ετικέτες από τον Μεσσηνιακό αμπελώνα αλλά και κορυφαίους ελληνικούς παραγωγούς.

Το Pharae Palace Hotel είναι πολλά περισσότερα από ένας τόπος διαμονής – είναι εμπειρία φιλοξενίας, γαστρονομίας και αυθεντικής μεσσηνιακής ατμόσφαιρας. Σας περιμένουμε να το ανακαλύψετε!

Pharae Palace Hotel T: +(30) 27210 96000

Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου, 24100 Καλαμάτα

Πού να φάτε

Diners, Bars & Night life

Όταν το EGO γίνεται εμείς και η απλότητα συναντά την πολυτέλεια

Ψάχνετε το ιδανικό all day bar για καλοκαιρινές στιγμές χαλάρωσης στην Καλαμάτα; Νομίζω πως το βρήκατε! Ο νέος πολυχώρος Ego All Day exclusive bar που δημιουργήθηκε στην παραλία της Καλαμάτας και απλώνεται σε 800τμ άνεσης, έγινε με σκοπό να δημιουργηθεί ένας καλοκαιρινός χώρος αναψυχής για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Ego all day exclusive bar δημιουργεί μια φιλόξενη καλοκαιρινή εξωτική ατμόσφαιρα, που μας υποδέχεται κάνοντάς μας μέτοχους της μεσογειακής κουλτούρας του τόπου και μάλιστα στην πιο ιδανική θέση με απρόσκοπτη θέα στον Ταΰγετο και το Μεσσηνιακό κόλπο.

Στο χώρο του Ego all day exclusive bar εναρμονίζονται ταυτόχρονα το bar, το restaurant αλλά και το café beach bar δημιουργώντας ένα κομψό και φιλόξενο περιβάλλον, πλήρως προσβάσιμο και για άτομα με ειδικές ανάγκες!

Η κουζίνα του εστιατορίου έχει σίγουρα άρωμα από Ελλάδα και αρκετά υλικά της Μεσσηνίας. Το μενού έχει επιμεληθεί ο executive Chef Ρονάλντο έχοντας επιρροές από τη Μεσόγειο. Στο μπαρ δημιουργούνται κοκτέιλ με ελληνικές πρώτες ύλες, ιδιαίτερες συνταγές με fusion επιρροές. Το καφέ καταλαμβάνει το μπαλκόνι στο Μεσσηνιακό κόλπο και συνδυάζει αρώματα γεύσεις και χρώματα ισορροπώντας ανάμεσα στο μέτρο και την αρμονία.

Η μουσική του Ego all day exclusive bar ξεκινάει με lounge easy listening ήχους και ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου δυναμώνει η ένταση όσο περνάει η ώρα με ακούσματα ηλεκτρονικής μουσικής αλλά και funky Disco, soul jazz καθώς και διασκευές 60’s 70’s & 80’s από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Ο bar manager Κλέαρχος Λειβαδίτης είναι ο άνθρωπός μας για τα ποτά που θα δοκιμάσουμε με μίξεις από παραδοσιακά αποστάγματα και μυρωδιές από ελληνικά βότανα. Παντρεύει μοναδικά το νέο με το παλιό και θα μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή με το δικό του τρόπο ξυπνώντας μας όλες τις αισθήσεις.

Δοκιμάστε το cocktail με παλαιωμένο ρούμι εμβαπτισμενο με μπισκότα Παπαδόπουλου, φρέσκο lime, σπιτική κρέμα λεμονιού και υφές από φουντούκι που μας ταξιδεύει στα αρώματα της παιδικής μας ηλικίας και θα ξετρελαθείτε! Το Ego Restaurant είναι ανοιχτό από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα σερβίροντας πρωινό, brunch, μεσημεριανό και φυσικά βραδινό. Το Ego Coffee & Bar παραμένει ανοιχτό και μας περιμένει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα!

Ego Restaurant: Τέρμα Ναβαρίνου, Καλαμάτα/ Τηλ. 27210 81740

info@egokalamata.gr

Αυθεντικές, σπιτικές γεύσεις στο ΚΑΡΔΑΜΟ της Καλαμάτας!

Μια στάση για φαγητό στο Κάρδαμο επιβάλλεται κατά τη διαμονή σας στην Καλαμάτα. Το υπέροχο αυτό εστιατόριο ξεκίνησε το ταξίδι του το 2010, στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας με στόχο να προσφέρει αυθεντικές, σπιτικές γεύσεις βασισμένες στην τοπική κουζίνα και στις ποιοτικές πρώτες ύλες και σκοπό να μας… καρδαμώσει! Από το 2013, μεταφέρθηκε στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού της πόλης, σε ένα φωτεινό χώρο που συνδυάζει την απλότητα με το σύγχρονο ύφος.

Πίσω από το Κάρδαμο βρίσκονται τα αδέρφια Κομπογιαννίτη, που με πάθος, συνέπεια και δημιουργικότητα κατάφεραν να μετατρέψουν το όραμά τους σε ένα από τα πιο αγαπημένα στέκια της πόλης. Η κουζίνα του Κάρδαμο εκφράζει τη φιλοσοφία της comfort cuisine: γεύσεις οικείες, μαγειρεμένες με φροντίδα και σεβασμό στην παράδοση που μιλούν στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.

Με συνέπεια στην ποιότητα και έμφαση στην φιλοξενία, το Κάρδαμο αποτελεί πλέον σταθερό γαστρονομικό προορισμό της πόλης.

ΚΑΡΔΑΜΟ: Σιδηροδρομικού Σταθμού 21, Καλαμάτα/ Τηλέφωνο: 2721 098091

www.kardamo.gr / info@kardamo.gr

Instagram: Κάρδαμο Comfort Cuisine

Facebook: https://www.facebook.com/kardamo.edesmatopoleio/

Η λαϊκή τέχνη στην Καλαμάτα έχει όνομα: ΕΥΜΑΡΕΙΑ

Τι ωραία λέξη για να δώσεις όνομα σε ένα μαγαζί που σε κάνει να νιώθεις υπέροχα μόλις διαβείς στο κατώπι του. Στην Ευμάρεια θα έχετε την ευκαιρία να διαλέξετε τα πιο όμορφα δώρα που θα χαρίσετε σε φίλους και οικογένεια από τις διακοπές σας στην πανέμορφη Καλαμάτα.

Ξεκινήστε τις επιλογές σας από τα τοπικά είδη που θα βρείτε σε αφθονία όπως ελιές Καλαμών σε διάφορες συσκευασίες, τοπικά γλυκά κουταλιού, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τσίπουρο, ξερά σύκα αλλά και σύκα ξερά γεμιστά με καρύδι, αμύγδαλο, κράμπερι κ.α. Επίσης θα βρείτε πολλά είδη λαϊκής τέχνης, ξύλινα εργαλεία κουζίνας φτιαγμένα από ξύλο ελιάς, πρωτότυπες κάβες από ξύλο ελιάς, μπωλ κτλ, είδη δώρων και ρουχισμού, όπως επίσης φυσικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο που σίγουρα οι φίλες σας θα τα λατρέψουν!

Δοκιμάστε το χειροποίητο σαπούνι από λάδι ελιάς με γιαούρτι, μέλι και μελισσοκέρι αλλά και το σαπούνι από λάδι ελιάς με λεβάντα & τσουκνίδα. Θα λατρέψετε το αφρόλουτρο φραγκόσυκο και το hair & body mist νάρκισσος και τριαντάφυλλο. Σίγουρα πάντως θα περάσετε αρκετή ώρα μέσα στο κατάστημα για να μπορέσετε να επιλέξετε τα δώρα για τους φίλους και τον εαυτό σας!

Ευμάρεια: Ναυαρίνου 33, Καλαμάτα 241 00/ Τηλ. 2721 086319

www.info@evmareia.gr

Instagram: evmareia_kalamata

facebook: https://www.facebook.com/Evmareia.Kalamata

Μέρα νύχτα παραλία..

Η πόλη ζει γύρω από την παραλία της και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό για κάθε πόλη που βρέχεται από θάλασσα. Είναι ο ορίζοντας βλέπετε, που σε κάνει να σκέφτεσαι μακριά κι αλάργα.. Το καλοκαίρι φυσικά η παραλία της πόλης είναι το πιο πολυσύχναστο μέρος, ενώ και για τον υπόλοιπο χρόνο είναι ιδανική για περιπάτους ή βόλτες με το ποδήλατο. Έχετε 2,5 χλμ «αέρα» να διαβείτε την βραβευμένη με Γαλάζια σημαία παραλία που απλώνεται κατά μήκος της οδού Ναβαρίνου και να κάνετε στάσεις σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφέ, beach bars αλλά και κάποια άδεια σημεία αν θέλεις να βουτήξεις λίγο πιο ήσυχα. Όταν πέφτει το ηλιοβασίλεμα η απέραντη παραλία συνεχίζει να ζει με άλλους ρυθμούς. Διασκέδαση, μουσική, παρέες και ποτάκια μαρτυρούν μια παραλία που δεν κοιμάται ποτέ!

Οι γεύσεις της Καλαμάτας σε περιμένουν

Μια βόλτα στην αγορά της πόλης επιβάλλεται. Φρούτα, λαχανικά, όλα τα καλούδια σε περιμένουν. Προμηθεύσου οπωσδήποτε παστέλι και σφέλα ΠΟΠ, ένα ημίσκληρο τυρί που είναι πιο πικάντικο από τη φέτα. Όπου Καλαμάτα και γουρνοπούλα.. Είναι ιεροσυλία αν πας στην πόλη και δεν δοκιμάσεις τη διάσημη γουρουνοπούλα σε μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, παντοπωλεία αλλά και ως εναλλακτική του γύρου στο σουβλάκι.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπικά είναι το παστό χοιρινό ή αλλιώς σύγκλινο το οποίο είναι χοιρινό κρέας που παστώνεται με αλάτι και καπνίζεται σε ξύλο ελιάς και τα περίφημα λουκάνικα με πορτοκάλι. Δοκιμάστε το μυρωδικό μέλι της περιοχής από μέλισσες που τρέφονται από έλατα και πεύκα του Ταΰγετου ενώ θα βρείτε και άλλες επιλογές όπως θυμαρίσιο, ανθέων, φασκομηλιάς και μέλι ερείκης. Σε κάποιον φούρνο της περιοχής μπαίνεις χωρίς πολλή σκέψη και αγοράζεις λαλάγγια, την τηγανιτή περίτεχνη ζύμη σε σχήμα κρίκου που παραδοσιακά παρασκευάζεται σε γιορτές και τρώγεται παρέα με πικάντικο τυρί και μέλι.

Βουτιές παντού

Εκτός από την τεράστια παραλία Καλαμάτας, έχεις πολλές επιλογές για βουτιές σε κοντινή απόσταση από την πόλη με το αυτοκίνητο. Μια από τις πιο όμορφες παραλίες είναι η Μικρή Μαντινεία, ένας μικρός παραθαλάσσιος οικισμός με παραλία με Γαλάζια Σημαία και water park, ιδανική για οικογένειες με παιδιά όπως και η παραλία Αλμυρού για τους αθλητικούς τύπους όπου μπορείτε να απολαύσετε και θαλάσσια σπορ.

Από τις πιο γνωστές και διάσημες παραλίες αλλά και καλοκαιρινό θέρετρο είναι φυσικά και η Φοινικούντα, βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία αλλά και η Στούπα, ιδανικός προορισμός για οικογένειες με μικρά παιδιά.

Βουτιά στην ιστορία της Αρχαίας Μεσσήνης

Αφού ευχαριστηθείς τις βουτιές και έχεις όρεξη για μια εξερεύνηση πάρε το αυτοκίνητο και κατευθύνσου προς την Αρχαία Μεσσήνη που απέχει περίπου 30 χλμ. από την Καλαμάτα. Πριν μερικές δεκαετίες εντελώς τυχαία μετά από εκσκαφές αποκαλύφθηκε ένα θέατρο, ένα στάδιο, μια αγορά και διάφορα άλλα χαλάσματα μιας από τις πιο καλοδιατηρημένες αρχαίες πόλεις στην Ελλάδα προς μεγάλη έκπληξη αρχαιολόγων η οποία έφερε στο φως τα μυστικά της πόλης που άκμασε τον 4ο αι. π.Χ.

Στην Αρχαία Μεσσήνη, θα θαυμάσεις ιερά, ναούς, αγάλματα, λουτρά και οικήματα μιας πόλης που φημιζόταν για το συμμετρικό πολεοδομικό της σχέδιο, γνωστό ως Ιπποδάμειο σύστημα. Το θέατρο, που χρονολογείται από τον 3ο-2ο αιώνα π.Χ., αποτελεί ένα από τα πιο περίτεχνα παραδείγματα του είδους του με χωρητικότητα 10.000 θεατών! Το καλοδιατηρημένο στάδιο έχει 18 σειρές καθισμάτων με δωρικές στοές ενώ περίπου 500 μέτρα από την είσοδο θα βρεις το Αρχαιολογικό Μουσείο με εκθέματα ευρημάτων, μεταξύ των οποίων αγάλματα του Ερμή, της Αρτέμιδος Λαφρίας, της Ίσιδος Πελαγίας, καθώς και έργα του γλύπτη Δαμοφώντος.

Ηλιοβασίλεμα από το όρος Καλάθι

Η μέρα πέφτει και το ηλιοβασίλεμα είναι πάντα η ώρα που όλοι μας για κάποιο μαγικό λόγο στεκόμαστε και χαζεύουμε την βουτιά του ήλιου μέσα στη θάλασσα. Ένα από τα σημεία που μπορείς να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα είναι το Όρος Καλάθι με υψόμετρο 1.316 μ. από το οποίο απολαμβάνεις πανοραμικά τη θέα στην Καλαμάτα και τον Μεσσηνιακό Κόλπο. Το όρος Καλάθι είναι μέρος του Ταΰγετου και μπορείς συμμετέχεις σε οργανωμένη πεζοπορική εκδρομή που ξεκινά από το χωριό Άνω Βέργα και οδηγεί στην κορυφή, συνεχίζει μετά από έναν εγκαταλειμμένο οικισμό και μέσα από τοπία με ελιές, καρυδιές, μουριές και έλατα καταλήγει στην κορυφή. Αν είσαι αρκετά τολμηρός μπορείς να δοκιμάσεις να κάνεις ελεξίπτωτο πλαγιάς, πάντα με κάποιον έμπειρο εκπαιδευτή και να απολαύσεις το μοναδικό ηλιοβασίλεμα πάνω από τον Μεσσηνιακό Κόλπο. Για τους λιγότερο τολμηρούς υπάρχει και η Κάτω Βέργα, εξαιρετικό σημείο για κοκτέιλ και φαγητό την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Μου έχεις τάξει μια εκδρομή…

Λόγω της θέσης της Καλαμάτας μπορείς να οργανώσεις πολλές ημερήσιες εκδρομές εφόσον είσαι από τους τύπους που δεν θέλουν να αράζουν όλη μέρα σε μια ξαπλώστρα – όχι ότι είναι κακό κι αυτό εννοείται. Μια από τις ωραίες διαδρομές είναι αυτή γύρω από τους καταρράκτες στο Πολυλίμνιο και τη Νέδα όπου μπορείς να δοκιμάσεις να κάνεις canyoning και zipline.

Η λίμνη Καϊάφα είναι επίσης ένας υπέροχος προορισμός για θαλάσσιο καγιάκ και βόλτα. Εκδρομή μπορείς να οργανώσεις και στα χωριά Αρτεμισία ή Αλαγονία του Ταΰγετου, που βρίσκονται μεταξύ Μυστρά και Καλαμάτας.

Δεν θα παραλείψεις μια βόλτα στην Κορώνη και την Μεθώνη, τις παραλιακές μικρές κωμοπόλεις διάσημες για τα ενετικά τους χαρακτηριστικά κάστρα αλλά και μια επίσκεψη στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες, το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάχθηκε στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Όπως καταλάβατε, η Καλαμάτα είναι ένας all weather προορισμός για όλους. Καλοκαιρινές διακοπές με ποιότητα και δεκάδες επιλογές παραλιών, γαστρονομικός προορισμός, μυρωδιές, βότανα, δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, πλούσια ιστορία αλλά και περιηγήσεις τόσο για τους λάτρεις της θάλασσας όσο και για τύπους του βουνού. Η Καλαμάτα είναι πανέτοιμη να σας υποδεχθεί και φεύγοντας μην ξεχάσετε το μαντήλι.