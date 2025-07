Σαντορίνη, η «Θήρα» του Παραδείσου: Τα hotspots και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πιο μαγευτικό νησί του κόσμου

Η…Θήρα του παραδείσου. Ή αλλιώς Σαντορίνη… Φτάνοντας στο λιμάνι του Αθηνιού στεκόμαστε με δέος μπροστά στα απόκρημνα, εντυπωσιακά βράχια που υψώνονται 300 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Μπορεί η ηφαιστειακή έκρηξη του 1613π.Χ. να προκάλεσε τεράστιες καταστροφές με επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη και να καταπόντισε το μεγαλύτερο μέρος του νησιού της Στρογγυλής, δημιούργησε συνάμα το μαγευτικότερο τοπίο του πλανήτη: την καλντέρα της Σαντορίνης.

Αυτό το υπέροχο κατάλευκο τοπίο που θαρρείς ότι είναι σκηνικό θεάτρου που θα κάνεις μια με το χέρι σου και πίσω του θα αποκαλυφθεί μια άλλη – πιο πεζή – πραγματικότητα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του πλανήτη και καθόλου άδικα.

Σαντορίνη: Το σκηνικό που θαρρείς ότι είναι κλεμμένο από πίνακα ζωγραφικής

Η Σαντορίνη δεν είναι όμως ένα νησί – απλά σκηνικό. Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς που προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο. Το μικρό σχετικά Kυκλαδονήσι με την μεγάλη ιστορία και το ακόμα μεγαλύτερο παρόν σας περιμένει να το ανακαλύψετε από άκρη σε άκρη της μαγευτικής καλντέρας του. Φηρά, Φηροστεφάνι, Ημεροβίγλι, Οία, Φοινικιά, Ακρωτήρι, Περίσσα, Καμάρι, Κολούμπος, Βούρβουλος, Μονόλιθος, Επισκοπή, Πύργος Καλλίστης, Εμπορειό, Βλυχάδα… Οι διακοπές σας στη Σαντορίνη μπορούν να γίνουν συναρπαστικές, τι περιμένετε;

Πριν αρχίσουμε με τα βασικά, ας σταθούμε σε ένα από τα hotspots της Σαντορίνης που αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς.

Forty One λόγοι για χαλάρωση και all day experience

Ένα από τα must to be places του νησιού είναι ο Περίβολος, με τη διάσημη και μοναδική μαύρη παραλία του. Εκεί μας περιμένει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη: Το Forty One Ultimate experience μας καλεί να απολαύσουμε το μπάνιο μας – κι όχι μόνο – χαλαρώνοντας στις luxury αναπαυτικές ξαπλώστρες σε μια all in one εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Αφεθείτε στην έμπειρη ομάδα προσωπικού του Forty One και νιώστε μοναδικές στιγμές αληθινής φιλοξενίας, που σίγουρα ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό πελάτη οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, είτε χαλαρώνοντας τις πρωινές ώρες στη μαγευτική παραλία είτε περνώντας εκεί τα πιο ατμοσφαιρικά βράδια σας. Στο εστιατόριο του Forty One θα ζήσετε κυριολεκτικά την απόλαυση των γεύσεων. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστά θαλασσινά και βεβαίως βεβαίως sushi – το καλύτερο που μπορεί να απολαύσει κανείς στη Σαντορίνη – αλλά και premium κρεατικά αποτελούν μέρος της γαστρονομικής έκρηξης γεύσεων από τον chef του Forty One, κι όλα αυτά συνοδευόμενα με εξαιρετικές ετικέτες τοπικών και διεθνών κρασιών, αλλά και εξαιρετικών cocktails που ολοκληρώνουν την εμπειρία σας κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα!!

Πως μπορείτε να φτάσετε μέχρι την Σαντορίνη;

Οι τρόποι είναι παραδοσιακά 2: Είτε ακτοπλοϊκώς από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης – τους καλοκαιρινούς μήνες, είτε αεροπορικώς φυσικά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαντορίνης (JTR). Παρόλο που είναι μικρό, το αεροδρόμιο εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες πτήσεις από πολλούς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Το αεροδρόμιο απέχει 6χλμ από τα Φηρά (την πρωτεύουσα του νησιού) και περίπου 17 χλμ από την μαγευτική Οία.

Αν προτιμήσετε το πλοίο (γραμμής ή ταχύπλοο), θα αποβιβαστείτε στο λιμάνι του Αθηνιού μετά από ένα ταξίδι που μπορεί να διαρκέσει από 2,5 έως και 8 ώρες ανάλογα με το σημείο εκκίνησης και τον τύπο του πλοίου.

Special Tips

• Όταν προσγειωθείτε, θα χρειαστείτε κι έναν τρόπο για να φτάσετε στο ξενοδοχείο σας. Υπάρχουν δημόσια λεωφορεία, αλλά δεν έχουν συχνά δρομολόγια—ειδικά αργά το βράδυ. Αν είστε κουρασμένοι ή έχετε πολλές αποσκευές, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο γι’ αυτό φροντίστε πριν φτάσετε να έχετε οργανώσει την μετακίνησή σας είτε μέσω του ξενοδοχείου που θα σας φιλοξενήσει, είτε μέσω car rentals.

• Η μετακίνηση από το λιμάνι προς το ξενοδοχείο θέλει προσοχή. Συνήθως, φτάνοντας έχει πολύ κόσμο και δεν υπάρχουν πολλά λεωφορεία προς περιοχές όπως η Οία ή τα Φηρά. Για αυτόν τον λόγο, καλό θα ήταν να κλείσετε ιδιωτική μεταφορά εκ των προτέρων. Γι’ αυτό το λόγο φροντίσαμε για σας την καλύτερη πρόταση..

Πως θα μετακινηθείτε στην Σαντορίνη;

SANTO LUXURY ESCAPE:ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ



Για να απολαύσεις τις μετακινήσεις σου στο πιο όμορφο νησί του κόσμου και να εξερευνήσεις κάθε γωνιά του, αφέσου στα χέρια του Santo Luxury Escape, το κορυφαίο ταξιδιωτικό γραφείο στη Σαντορίνη. Το Santo Luxury Escape είναι ειδικευμένο στη δημιουργία αξέχαστων ταξιδιών, πέρα από τα συνηθισμένα, δημιουργώντας εξατομικευμένα δρομολόγια που αναδεικνύουν την ποικιλόμορφη ομορφιά και τον πλούσιο πολιτισμό της Σαντορίνης. Είτε πρόκειται για τα εμβληματικά ηλιοβασιλέματα πάνω από την καλντέρα, τις παρθένες παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά, είτε για τα γοητευτικά χωριά που είναι σκαρφαλωμένα σε βράχους, το Santo Luxury Escape διασφαλίζει ότι οι ταξιδιώτες θα βυθιστούν στην ουσία της Σαντορίνης.



Η Μαγεία της Εξατομικευμένης εκδρομής

Αν θέλετε να γνωρίσετε το νησί ακόμα καλύτερα, οι εξατομικευμένες εκδρομές του Santo Luxury Escape στη Σαντορίνη αποτελούν την επιτομή μιας τέτοιας εμπειρίας. Οι εκδρομές είναι σχεδιασμένες σχολαστικά για να καλύψουν τις μοναδικές προτιμήσεις και επιθυμίες κάθε απαιτητικού ταξιδιώτη, προσφέροντας μια οικεία εξερεύνηση των θαυμάτων της Σαντορίνης. Από αποκλειστικές εκδρομές μέχρι κρυμμένα διαμάντια γνωστά μόνο στους ντόπιους, το Santo Luxury Escape δημιουργεί δρομολόγια που βυθίζουν τους επισκέπτες στον πλούσιο πολιτισμό, τα εκπληκτικά τοπία και την απαράμιλλη ομορφιά του νησιού. Με μια αφοσιωμένη ομάδα έμπειρων ξεναγών και ταξιδιωτικών εμπειρογνωμόνων, οι εξατομικευμένες εκδρομές διασφαλίζουν ότι κάθε στιγμή είναι προσαρμοσμένη στην τελειότητα, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα μείνουν αξέχαστες πολύ μετά το τέλος του ταξιδιού.

Είτε αναζητάτε μια ρομαντική απόδραση, μια πολιτιστική εμπειρία ή μια περιπέτεια, οι εξατομικευμένες εκδρομές της Santo Luxury Escape στη Σαντορίνη επαναπροσδιορίζουν τα πολυτελή ταξίδια, υπόσχοντας μια εμπειρία τόσο μοναδική και εξαιρετική όσο και τα άτομα για τα οποία έχουν σχεδιαστεί.

VIP Santorini Tours & Transfers: Ανακαλύψτε τη Σαντορίνη με τον πιο πολυτελή και αυθεντικό τρόπο





Το να ανακαλύψεις πραγματικά ένα νησί, δεν είναι εύκολη υπόθεση, όσο και «αναμενόμενη» να φαίνεται μια περιήγηση στην Σαντορίνη. Άλλο είναι μια απλή επίσκεψη, κι άλλο μια εμπειρία που θα θυμάστε για μια ζωή… Εδώ ακριβώς έρχεται η VIP Santorini Tours & Transfers, η εταιρεία που έχει κατακτήσει την καρδιά των επισκεπτών του νησιού, προσφέροντας πολυτελείς ιδιωτικές μετακινήσεις και πλήρως εξατομικευμένες περιηγήσεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που βραβεύτηκε με το Tripadvisor Travellers’ Choice Award 2024, κατατάσσοντάς τη στο κορυφαίο 10% των τουριστικών υπηρεσιών παγκοσμίως.

Μια εμπειρία σχεδιασμένη για εσάς

Η VIP Santorini δεν προσφέρει απλά περιηγήσεις. Προσφέρει μια εμπειρία. Είτε επιλέξετε μια ημερήσια περιήγηση με στάσεις στα πιο γραφικά χωριά και τις φημισμένες παραλίες του νησιού, είτε επιθυμείτε μια πιο ρομαντική εκδρομή με ηλιοβασίλεμα, η ομάδα της VIP Santorini σχεδιάζει κάθε λεπτομέρεια με βάση τις προτιμήσεις σας.

Ιδιωτικά οχήματα, τοπικοί οδηγοί, απόλυτη άνεση

Με στόλο πολυτελών οχημάτων και τοπικούς οδηγούς με άριστη γνώση του νησιού, η VIP Santorini εξασφαλίζει ασφάλεια, άνεση και εξαιρετική φιλοξενία από την πρώτη στιγμή.

Υπηρεσίες με σεβασμό στο περιβάλλον

Η εταιρεία δίνει επίσης ιδιαίτερη σημασία στη βιωσιμότητα, καθώς κατέχει πιστοποίηση Carbon Offset, συμβάλλοντας έμπρακτα στην προστασία του μοναδικού φυσικού τοπίου της Σαντορίνης.

Ζήστε τη Σαντορίνη όπως της αξίζει.

Που θα κολυμπήσετε;

Οκ, η Σαντορίνη δεν φημίζεται για τις πολλές επιλογές παραλιών που διαθέτει.. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα σε αυτή τη ζωή.. Όταν βαρεθείτε να πίνετε κοκτέιλ βουτώντας στις πισίνες ή τα τζακούζι των ξενοδοχείων σας, σας περιμένουν και κοσμοπολίτικες αλλά και μοναδικές παραλίες με καταγάλανα νερά! Βουτήξτε στην πασίγνωστη Κόκκινη παραλία που θα φτάσετε μέσω ενός μονοπατιού ή με βαρκούλα αν δεν είσαστε της ταλαιπωρίας.

Φτάνοντας από μονοπάτι ή με βαρκούλα, το τοπίο θα σας αποζημιώσει.

Η Μαύρη παραλία ή Περίσσα είναι η πιο μεγάλη παραλία καλυμμένη με μαύρη άμμο. Οι βουτιές εκεί πραγματικά είναι μοναδική εμπειρία αλλά χρειάζεται προσοχή γιατί είναι απότομη και βαθιά. Προέκταση είναι και ο Περίβολος διάσημη, δημοφιλής για την νεολαία και όχι μόνο, γεμάτη με beach bars, εστιατόρια και δυνατά πάρτι!!

Άγρια ομορφιά και χαλάρωση: Απίθανος συνδυασμός

Όσο για την Άσπρη Παραλία; Είναι η πιο ήσυχη, απομονωμένη και όχι οργανωμένη με πεντακάθαρα νερά! Οι άλλες επιλογές είναι η Βλυχάδα με δύσκολη μεν πρόσβαση αλλά με ήρεμα νερά, φυσική ομορφιά και απομόνωση.

Επόμενο βήμα… Τι να δείτε

Αν ρωτούσαμε 100 ανθρώπους τι είναι αυτό που θα πρέπει να δει κανείς πρώτα απ’ όλα στη Σαντορίνη, είμαι σίγουρος ότι και οι 100 θα απαντούσαν: Το ηλιοβασίλεμα στην Οία! Το πιο διάσημο ηλιοβασίλεμα προσφέρει την ομορφότερη θέα του πλανήτη και οι selfies παίρνουν φωτιά. Θα ήταν ενδιαφέρον να μπορούσαμε να μετρήσουμε με κάποιο τρόπο πόσα δισεκατομύρια φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί από την Οία. Αν δεν βρείτε… θέση στην Οία να σταθείτε μην απογοητευτείτε, το ηλιοβασίλεμα είναι μαγευτικό από όλη την καλντέρα!

Τα Φηρά

Η ζωντανή και πολύβουη «Χώρα» του νησιού, εμπορικό κέντρο με έντονη ζωή μέρα – νύχτα, ιδανική για βόλτες στα σοκάκια, shopping αλλά και άραγμα σε ένα από τα καταπληκτικά μπαρ με θέα φυσικά το ηφαίστειο.

Πύργος, Εμπορειό, Ακρωτήρι, Μεγαλοχώρι

Απομακρυνθείτε λίγο από τον κόσμο και ανακαλύψτε έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς τόπους της Ελλάδας, το διάσημο Ακρωτήρι τον εξαιρετικά διατηρημένο προϊστορικό οικισμό ο οποίος καταστράφηκε με την έκρηξη του Ηφαιστείου μεν αλλά μας προσφέρει τις φανταστικές τοιχογραφίες, διόροφα σπίτια, δρόμους και σοκάκια από το πολύ μακρινό παρελθόν.

Στο κοντινό Εμπορειό θα περιπλανηθείτε στα σοκάκια του χωριού παίρνοντας μια ιδέα πως ήταν η Σαντορίνη πριν την έλευση του τουρισμού. Οσο για τον Πύργο, είναι το ψηλότερο χωριό και σημείο του νησιού, παλιά πρωτεύουσα, με αρχοντικά και το Ενετικό Καστέλι να δεσπόζει στην κορυφή. Η καλύτερη εποχή για να θαυμάσετε στο έπακρο αυτό το υπέροχο χωριό είναι η Μεγάλη Παρασκευή όταν το χωριό «παίρνει φωτιά» με τα χιλιάδες τενεκεδάκια με στουπιά δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό αποκάλυψης!

Ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα χωριά είναι και το Μεγαλοχώρι, το ήρεμο γραφικό χωριό με τα υπέροχα εκκλησάκια και τις παραδοσιακές καμάρες, τα παραδοσιακά σπίτια και τα όμορφα ταβερνάκια για όμορφες βόλτες Μεγαλοχώρι ένα ήρεμο αλλά όχι μεγάλο χωριό.

Σαν Ηφαίστειο που ξυπνά…

Αφήσαμε το Ηφαίστειο και τις θερμές πηγές για μια ξεχωριστή βόλτα. Είναι απόλυτη εμπειρία να πάρεις το καραβάκι και να βρεθείς στο ηφαίστειο. Θα κατέβεις με το τελεφερίκ μέχρι το παλιό λιμάνι των Φηρών και θα βρεθείς σε πολύ λίγο χρόνο στην Νέα Καμένη που βρίσκεται ο κρατήρας του ηφαιστείου. Μετά η βόλτα συνεχίζεται για μπάνιο στην Παλαιά Καμένη. Προσοχή: Μην φοράτε παπούτσια ή παντόφλες με πλαστική σόλα, θα λιώσουν… Αν ο χρόνος παραμονής σας το επιτρέπει, μην ξεχάσετε να κάνετε μια ακόμα βόλτα στην υπέροχη, ήρεμη Θηρασιά.

Οίνος ευφραίνει καρδία

Η Σαντορίνη είναι διάσημη και για τα κρασιά της αλλά και τον αρχαιότατο τρόπο που καλλιεργούνται τα αμπέλια στο νησί, είναι ένας αυτόριζος αμπελώνας κι αυτό σημαίνει πως ουσιαστικά οι ρίζες των αμπελιών που καλλιεργούνται στο νησί, δεν έχουν ποτέ αλλοιωθεί ή ξεριζωθεί! Μια επίσκεψη λοιπόν σε κάποιο από τα οινοποιεία του νησιού και βεβαίως στους αμπελώνες, είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.

Επίσκεψη στην παλαιότερη Κάναβα της Σαντορίνης, την Canava Roussos

Η Canava Roussos είναι μια ξεχωριστή περίπτωση οινοποιίας. Βρίσκεται στην Μέσα Γωνιά Επισκοπής και δεν παράγουν απλώς κρασιά… Το παραδοσιακό οικογενειακό Οινοποιείο της οικογένειας Ρούσσου είναι η παλαιότερη ΚΑΝΑΒΑ της Σαντορίνης, ιδρύθηκε το 1836 – υπάρχουν και αναφορές από το 1801 – με στόχο την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας που εκφράζουν με μοναδικό τρόπο τους χαρακτήρες των πολυάριθμων ποικιλιών της θηραϊκής αμπέλου. Η εμπειρία δεκαετιών μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, για να εκφραστεί με συνέπεια, συνέχεια και απόλυτο σεβασμό η τέχνη της οινοποίησης τους νησιού. Σήμερα, η Κάναβα Ρούσσου, ακολουθώντας πιστά την παραδοσιακή τέχνη του νησιού, αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και στοχεύει στη δημιουργία οίνων με μοναδικές γεύσεις και αρώματα, επιλέγοντας άριστη πρώτη ύλη, ανάμεσα στις εκλεκτότερες ποικιλίες του νησιού: Ασύρτικο, Αθήρι, Αηδάνι, Μανδηλαριά, Μαυράθηρο…

Όπως εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια συμβαίνει, έτσι και σήμερα ο Γιάννης Ρούσσος και οι συνεργάτες του, υποδέχονται κατά την θερινή περίοδο (Μαϊο – Οκτώβριο), καθημερινά τους επισκέπτες τους, στο παραδοσιακό οινοποιείο της εταιρίας ΚΑΝΑΒΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ, στην Επισκοπή – Μέσα Γωνιά Σαντορίνης, για να τους ξεναγήσουν στους χώρους της Κάναβας και στα μυστικά των παραδοσιακών γεύσεων της Θηραϊκής γης, με γευσιγνωσία 7 διαφορετικών οινικών προϊόντων: Σαντορίνη Ρούσσου, Νυχτέρι Ρούσσου, Ριβάρι Ρούσσου, Καλντέρα Ρούσσου, Αθήρι Ρούσσου, Μαυράθηρο Ρούσσου και Νάμα Ρούσσου.

Για να επισκεφθείτε την ΚΑΝΑΒΑ ΡΟΥΣΣΟΥ δεν θα χρειαστεί α πληρώσετε είσοδο, να έχετε ελάχιστη κατανάλωση κτλ. Η οικογένεια Ρούσσου θα σας ξεναγήσει στους υπέροχους χώρους τους που λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένας χώρος αληθινού πολιτισμού. Αν βρεθείτε στην Σαντορίνη στις 22 Οκτωβρίου, θα λάβετε μέρος σε ένα μοναδικό γλέντι/ παραδοσιακό πανηγύρι που οργανώνουν όλες οι κάναβες μαζί προς τιμή του Αγίου Αβερκίου, προστάτη των αμπελουργών! Οι “Σαντορινιές Βραδιές” που διοργανώνονται στην Κάναβα Ρούσσου άλλωστε, είναι αφιερωμένες στα κρασιά της για ειδικότερες και εκτενέστερες γευσιγνωσίες με το αντίστοιχο πάντα παραδοσιακό μενού να τα συνοδεύει. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι ο χώρος φιλοξενεί αρκετές θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και εκθέσεις.

Tips:

• Αν είστε λάτρεις της ιστορίας, μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο στα Φηρά, το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, το Μουσείο Οίνου Κουτσογιαννόπουλου, το Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας αλλά και το Αρχοντικό Αργυρού και το Μουσείο και Πνευματικό Κέντρο Μέγαρο Γύζη.