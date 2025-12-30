Συρράκο – Το Πέτρινο Στολίδι των Τζουμέρκων

Η Ελλάδα μας είναι γεμάτη ομορφιές κι αυτό είναι κοινώς παραδεκτό και αποδεκτό. Δεν χωράει αμφιβολία περί τούτου δανειζόμενος και μια από τις πιο κλασικές ατάκες του ελληνικού παλιού καλού κινηματογράφου. Μια χώρα γεμάτη ομορφιές και υπέροχα χωριά που – δυστυχώς- ερημώνουν, κρατώντας στα σπλάχνα τους τις μνήμες αλλοτινής δόξας και ευμάρειας.

Η ανάγκη που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια για την αναζήτηση και την επιστροφή ίσως στις ρίζες και σε πιο ήρεμους προορισμούς, μακρυά από celebrities, δήθεν εστιατόρια, τουριστικά μαγαζιά με κινέζικες ρέπλικες που έχουν κατακλύσει την καθημερινότητά μας, μας έχει οδηγήσει στην ανακάλυψη των προφανών: χωριά και περιοχές που πάντα ήταν γνωστές αλλά όχι «διάσημες», με ιστορικό ενδιαφέρον, πλούσια πολιτιστική παράδοση που μάλλον δεν κάνουν για τους πολλούς αλλά για τους πιο «ψαγμένους». Ας κάνουμε μια στάση στο Συρράκο της Ηπείρου, το λεγόμενο και Πέτρινο στολίδι των Τζουμέρκων.

Το Συρράκο, χτισμένο σε υψόμετρο 1.150 μέτρων στις πλαγιές του όρους Λάκμος, είναι ένας ανακηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός όπου η πέτρα κυριαρχεί σε κάθε γωνιά.

Είναι η πατρίδα του μεγάλου μας ποιητή Κώστα Κρυστάλλη και ένα χωριό με πλούσια ιστορία και παράδοση με τους κατοίκους ή τους καταγόμενους από τη περιοχή να νιώθουν ιδιαίτερα περήφανοι για την πατρίδα τους. Μια περιοχή δύσβατη με οδικό δίκτυο που έχει φτιαχτεί πριν από πλεόν 50 χρόνια και συχνά αποκόπτεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών!

Φτάνοντας με το αυτοκίνητό σας στο χωριό, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσετε, μια και το χωριό έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό και οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια σε όλο το λιθόστρωτο πετρόχτιστο αυτό αριστουργηματικό χωριό.

Δυο χαρακτηριστικά πέτρινα τοξωτά γεφύρια υποδέχονται τους επισκέπτες στην είσοδο του χωριού: το λιθόστρωτο Πούντεα Νουάουα, που το περιβάλλουν τα σκιερά πλατάνια και το Πούντεα Νικ, που ξεχωρίζει για την αγριάδα του απόκοσμού τοπίου του.

Πριν φτάσετε στο κέντρο του Συρράκου περάστε από το Κτίσμα της Γκούρας, που αν και περατώθηκε στα μέσα του 15ου αιώνα εξακολουθεί να παραμένει το αρτιότερο και πλέον θαυμαστό αρχιτεκτονικό επίτευγμα του οικισμού, με τον επιβλητικό, φτιαγμένο από ελαφρόπετρα θόλο του να εντυπωσιάζει με την καμπυλότητά του.

Συνεχίζοντας την περιήγηση σας θα αντικρίσετε στο κέντρο ακριβώς του χωριού την Πλατεία των Αγαλμάτων όπου στέκουν οι προτομές του πρώτου κοινοβουλευτικού Πρωθυπουργού Ιωάννη Κωλέττη και του ποιητή Ζαλοκώστα, καθώς επίσης και ηρώα προς τιμήν των πεσόντων για την απελευθέρωση του Συρράκου στις 23 Νοεμβρίου 1912.

Το χωριό είναι μαγευτικό και δεν είναι τυχαία η φήμη του. Είναι γεμάτο από αρχοντικά διώροφα και τριώροφα κτίρια, ανάμεσά στα οποία ξεχωρίζουν αυτά των Κώστα Αυδίκου, του Γεωργίου Ζαλοκώστα και φυσικά του πεζογράφου Κώστα Κρυστάλλη που σήμερα στεγάζει όλα τα προσωπικά είδη του ποιητή, τη βιβλιοθήκη του Συρράκου και το Λαογραφικό Μουσείο. Αξίζει επίσης να κάνετε μια στάση στις Δύο Βρύσες, το ωραίο θολωτό κτίσμα με τις δύο πέτρινες γέφυρες, κοντά στο αρχοντικό του Ζαλοκώστα.

Στα must see της περιοχής περιλαμβανονται επίσης τα μοναστήρια της γύρω περιοχής και ειδικά αυτό της Μονής Κηπίνας που είναι χτισμένο σε κοίλωμα απόκρημνου βράχου, πάνω από το φαράγγι του Καλαρρύτικου ποταμού.

Η πρόσβαση στη μονή γίνεται από ένα μονοπάτι που είναι λαξευμένο στον βράχο και μια κρεμαστή ξύλινη γέφυρα, την οποία σήκωναν οι μοναχοί για να αποκόπτουν την πρόσβαση σε επίδοξους επιδρομείς! Επισκεφθείτε επίσης την Εκκλησία της Παναγίας, με την εκπληκτική της θέα στο φαράγγι του Καλαρρύτικου, με ιστορία τουλάχιστον δύο αιώνων!

Πεζοπορήστε στο ιστορικό μονοπάτι που συνδέει το Συρράκο με τους Καλαρρύτες, διασχίζοντας τη χαράδρα του Χρουσιά.

Tips: Δοκιμάστε οπωσδήποτε τις ηπειρώτικες πίτες και το ντόπιο τσίπουρο.