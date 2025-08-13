Τζιά: Κι όμως οι Κυκλάδες απέχουν μόνο μια ώρα από την Αθήνα!

Πείτε την Τζιά, πείτε την Κέα, ακούει και στα δυο ονόματα το πρώτο Κυκλαδονήσι, από πλευράς απόστασης από την Αθήνα. Ένα νησί που μέχρι πριν μερικά χρόνια ελάχιστοι έδιναν σημασία, το γιατί άγνωστο. Μόνο οι ιστιοπλόοι και οι λάτρεις των φουσκωτών σκαφών ήξεραν και ξέρουν καλά τις ομορφιές της Τζιας και άραζαν στα φανταστικά κολπάκια του νησιού για βουτιές στα καταγάλανα νερά, «έδεναν» στην Κορησσία για μεζέδες και ουζάκι αλλά και στο πιο κοσμοπολίτικο Βουρκάρι για ποτάκια.

Αρκετά χρόνια όμως τώρα, θες η εγγύτητα της Τζιας με την Αθήνα, θες που οι διακοπές όλων μας έχουν γίνει ολιγοήμερες, θες που οι Αθηναίοι μονίμως ψάχνουν έναν ακόμα παράδεισο για να φτιάξουν τα εξοχικά του, το νησί έχει γίνει αγαπημένος προορισμός και μάλιστα πολλοί την αποκαλούν ως «κοντινή Μύκονο» λόγω των πολυτελών καταλυμάτων που έχουν χτιστεί στο νησί και τις αναβαθμισμένες πλέον παροχές σε εστιατόρια και παραλίες.

Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα χαλαρό, κοσμοπολίτικο διήμερο και πάρτε το καράβι από το Λαύριο και σε μια ώρα, φτάσατε το λιμάνι της Κορησσίας!

Αφού τακτοποιηθείτε σε κάποιο από τα δωμάτια που υπάρχουν άπειρα στο νησί, είτε στις Ποίσσες, είτε στο Βουρκάρι, τον Οτζιά, ακόμα και στην πανέμορφη Ιουλίδα, την Χώρα – Κάστρο του νησιού αλλά και σε κάποιον από τους μικρούς οικισμούς του νησιού, βάλτε κατευθείαν μαγιό χωρίς να χάσετε καθόλου χρόνο.

Η Τζια είναι προικισμένη με παραλίες για όλους τους τύπους ανθρώπων: για τους κοσμοπολίτες, τους χαλαρούς, τις οικογένειες, τους περιπετειώδεις αλλά και τους μοναχικούς. Οι ανατολικές παραλίες είναι σαφώς πιο εύκολα προσβάσιμες. Αν μένετε κοντά στην Κορησσία, θα πάτε στο Γιαλισκάρι, μια παραλία με πολλά αρμυρίκια, ομπρέλες και ξαπλώστρες. Τα Ξύλα είναι μια από τις μεγάλες, αμμουδερές παραλίες με βοτσαλάκι και εξαιρετικά κρυστάλλινα νερά.

Επόμενη επιλογή, οι Ποίσσες, μια μεγάλη επίσης οργανωμένη παραλία με ομπρέλες και ταβερνάκια για μεζέδες η οποία όμως έχει και πολλά αρμυρίκια για σκιά. Μια από τις πιο κοσμοπολίτικες παραλίες σαφώς είναι ο διάσημος Κούνδουρος, πλήρως οργανωμένη αμμουδιά όπου μπορείτε να δοκιμάσετε και θαλάσσια σπορ.

Πιο δίπλα όμως υπάρχει το Κουνδουράκι, εξισου κοσμοπολίτικη και οργανωμένη ενώ αν είσαστε πιο χαλαρός τύπος τότε η παραλία σας είναι η Χιλιομοδού. Επίσης υπέροχες παραλίες και σαφώς πιο ήσυχες από τις άλλες είναι το Καμπί και το Λιπαρό.

Ωραίες και χαλαρές βουτιές θα κάνετε και στον Όρκο και στο Ψαθί με τα απίστευτα νερά του, μάλιστα πολλοί ντόπιοι έχουν εκεί τα… εξοχικά τους! Υπέροχη είναι και η Συκαμιά με τα βράχια γύρω γύρω και πολλή βλάστηση να την περιβάλλει. Η μεγαλύτερη όμως παραλία της δυτικής μεριάς με πλέον πιο εύκολη πρόσβαση είναι το μαγευτικό Σπαθί.

Στον βορρά τώρα, η πιο ωραία παραλία είναι ο Οτζιάς, μια υπέροχη αμμουδιά με καταγάλανα νερά και πολλές επιλογές για φαγητό στα ταβερνάκια που την περιβάλλουν.

Μια βόλτα στη Χώρα του νησιού, που έχει και όνομα, Ιουλίδα επιβάλλεται. Στην Ιουλίδα δεν επιτρέπονται αυτοκίνητα και μπαίνεις στην πόλη μέσα από μια Πύλη, απομεινάρι του Κάστρου. Θαυμάστε το Δημαρχείο και το Ιστορικό Δημαρχείο, έργα του Ερνέστου Τσίλερ και φωτογραφηθείτε στις σκεπαστές στοές που έχει φιλοτεχνήσει ο Αλέκος Φασιανός.

Κάντε τον κόπο να θαυμάσετε τον περίφημο Λέοντα της Ιουλίδας, Λιόντα, όπως τον αποκαλούν οι κάτοικοι. Για να το δείτε θα βρείτε τη γειτονιά του Αγίου Σπυρίδωνα για να πιάσετε το μικρό μονοπάτι που οδηγεί προς το νεκροταφείο του χωριού.

Το λιοντάρι της Κέας βρίσκεται λίγο μετά το νεκροταφείο. Είναι ένα γλυπτό της αρχαϊκής εποχής, πελώριο, λαξεμένο σε ένα σταχτί μονόπετρο, με στάμπες από βελούδινα πράσινα και χρυσαφιά βρύα. Λένε πως φτιάχτηκε στον 6ο προ Χριστού αιώνα. Αξίζει να ρωτήσετε κάποιον ντόπιο σχετικά με το μυστήριο που κινείται γύρω από τη δημιουργία του.

Τώρα αν έχετε λίγο χρόνο ακόμα και σας αρέσουν οι ιστορικοί περίπατοι, αξίζει να πάτε μέχρι την Αρχαία Καρθαία που βρίσκεται στα δυτικά του νησιού.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ευρήματα που χρονολογούν την πρώτη κατοίκηση της πόλης στους γεωμετρικούς χρόνους η οποία όμως έφτασε στην ακμή της κατά τον 6ο και 5ο αι. π.Χ. Κι επειδή θα κάνετε που θα κάνετε τόσο δρόμο, ρίξτε και μια βουτιά στον όρμο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την Αρχαία Καρθαία. Σίγουρα θα συναντήσετε κάποιο σκάφος που θα έχει δέσει για βουτιες στην περιοχή.

Η Τζια δεν εξαντλείται τόσο εύκολα. Είναι πανέμορφη, έχει πολλές εναλλακτικές διαδρομές, μονοπάτια, ιστορικά ενδιαφέροντα, έντονη ζωή. Έχει μια αρχοντιά μοναδική. Μπορεί να ανήκει στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων όμως είναι από μόνη της ένα κεφάλαιο ζωής που αξίζει να ανακαλύψεις όχι μόνο σε ένα διήμερο, αλλά γυρνώντας ξανά και ξανά για να την ανακαλύψεις σωστά. Σας περιμένει!