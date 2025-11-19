Βόλτα στην Λίμνη Κερκίνη για χαλάρωση και επαφή με τη φύση

Ένας σίγουρα διαφορετικός προορισμός με πανέμορφες διαδρομές, επαφή με τη φύση μέσα σε ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς που θα σας χαρίσει μοναδικές αναμνήσεις. Η βόλτα στην Λίμνη Κερκίνης είναι μια εκδρομή ζωής, ένας προορισμός ιδανικός και για οικογένειες που θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους κοντά στη φύση, να γνωρίσουν την πλούσια χλωρίδα και πανίδα της πανέμορφης αυτής λίμνης.

Η Λίμνη Κερκίνη, βρίσκεται στα όρια του νομού Σερρών, μια ώρα δρόμος από τη Θεσσαλονίκη σε μια διαδρομή που δύσκολα λησμονεί κάποιος αν πηγαίνει για πρώτη φορά. Φτάνοντας στις Σέρρες άλλωστε, μια στάση για τις περίφημες σερραϊκές μπουγάτσες – αλμυρές και γλυκές – επιβάλλεται για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας μέχρι την λίμνη.

Η γαλήνια ομορφιά της Κερκίνης

Όσοι δεν το γνωρίζετε, η Λίμνη Κερκίνη είναι τεχνητή και δημιουργήθηκε το 1932 από την κατασκευή του φράγματος του ποταμού Στρυμόνα. Στην περιοχή που δημιουργήθηκε η λίμνη από τον άνθρωπο, δημιουργήθηκε κι ένα εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα, το οποίο εντάσσεται στους δέκα Υγρότοπου Διεθνούς Σημασίας για τη χώρα μας σύμφωνα με τη Συνθήκη Ramsar. Επίσης περιλαμβάνεται στις 196 Σημαvτικές Περιoχές για τα πoυλιά της Ελλάδας ως Περιοχή Ειδικής Πρoστασίας! Δίπλα στη λίμνη δημιουργήθηκε και το χωριό της Κερκίνης με το χαρακτηριστικό λιμανάκι και το Κέντρο Πληροφόρησης για τη ζωή στη Λίμνη που προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών.

Σε αυτό το σημείο ξεκινούν και οι ξεναγήσεις της λίμνης με τις πλάβες – τις ντόπιες βάρκες- που είναι τα μοναδικά πλεούμενα που μπορούν να πλέουν σε πολύ ρηχά νερά. Διαλέξτε τη διαδρομή που σας αρέσει καλύτερα και γνωρίστε τη λίμνη πλέοντας μέσα σε αυτή. Μια από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές ξεκινά από τη λίμνη και καταλήγει κοντά στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας διασχίζοντας τον κάμπο των Σερρών.

Ο Λιθότοπος

Είναι ουσιαστικά το χωριό που «γέννησε» τη λίμνη μια που εδώ κοντά βρίσκεται και το φράγμα του Στρυμόνα απ’ όπου μπορείτε να παρατηρήσετε χιλιάδες πουλιά που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή στο δρόμο προς τη μετανάστευσή τους. Κάθε φθινόπωρο άλλωστε συρρέουν στην περιοχή χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ευρώπη για να παρατηρήσουν και να θαυμάσουν από κοντά ερωδιούς, φλαμίγκος, αργυροπελεκάνους, πελαργούς και δεκάδες άλλα είδη πουλιών. Θα πρέπει εδώ να σας επιστήσουμε την προσοχή. Οι κινήσεις σας πρέπει να είναι προσεκτικές, να μην οδηγείτε με ταχύτητα και να μην κάνετε γενικά φασαρία για να μην ενοχλήσετε τους ουσιαστικά μόνιμους κάτοικους της λίμνης.

Συνεχίζουμε την εκδρομή μας προς το Μανδράκι, ένα μικρό λιμανάκι του οποίου οι όχθες είναι καλυμμένες με άπειρα νούφαρα. Θα μπορούσε να είναι ένα σκηνικό που έδωσε αφορμή στον Βαν Γκονγκ να δημιουργήσει ένα ακόμα σπουδαίο έργο του. Μπροστά στο Μανδράκι εκτείνεται και μια μεγάλη έκταση η οποία το 2001 αποτέλεσε το μεγαλύτερο κινηματογραφικό σκηνικό που έχει στηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Ο σπουδαίος σκηνογράφος Γιώργος Πάτσας κατασκεύασε με κάθε λεπτομέρεια 92 σπίτια, μια εκκλησία, ένα κοινοτικό κατάστημα και το διώροφο καφενείο του χωριού για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας «Το λιβάδι που δακρύζει» σε σκηνοθεσία του αείμνηστου σπουδαίου και βραβευμένου έλληνα σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου. Για τους ντόπιους, το «Αγγελοχώρι» όπως το αναφέρουν, μπορεί να μην υπάρχει πλέον αλλά όλοι μιλούν για την τεράστια σημασία που αποτέλεσε για την ανάπτυξη του τουρισμού και της προβολής της περιοχής.

Η περιήγησή μας συνεχίζεται στη Βυρώνεια όπου θα συναντήσουμε αγέλες βουβαλιών, εξοικειωμένα πλέον με την ανθρώπινη παρουσία μεν αλλά καλό θα είναι να μην πλησιάζουμε πολύ κοντά. Μετά τη Βυρώνεια συνεχίζουμε για Νέο Πετρίτσι όπου το ρέμα της Σουλτανίτσα που πηγάζει από το όρος Μπέλες, διασχίζει την κοιλάδα της Λόντζας και δημιουργεί πολύ εντυπωσιακούς καταρράκτες. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε και φοβερούς περιπάτους στα κατάλληλα διαμορφωμένα μονοπάτια. Συνεχίζοντας στον οδικό άξομα Σερρών – Προμαχώνα οδηγούμε προς το Άγκιστρο, μια περιοχή πασίγνωστη για τις ιαματικές πηγές της ήδη από την εποχή του Βυζαντίου όπου υπάρχουν και τα πολύ γνωστά λουτρά με τη θερμοκρασία του νερού να είναι μόνιμα στους 38ο – 40ο βαθμούς Κελσίου!

Τι θα φάτε;

Η περιοχή της Λίμνης Κερκίνης φημίζεται για το πασίγνωστο και πολύ υγειϊνό κρέας βουβαλιού από τα ζώα που εκτρέφονται δίπλα στη λίμνη. Σχεδόν 3.500 νεροβούβαλοι εκτρέφονται στην περιοχή χαρίζοντας τόσο το κρέας τους όσο και το γάλα αλλά και τα προιόντα που παράγονται από αυτά (τυριά, γιαούρτια κτλ).

Μια εντελώς διαφορετική εκδρομή λοιπόν, βασισμένη στη φύση και στην επαφή μας με τον βασικό πυρήνα της ζωής μας. Μπορεί πολλές φορές να αποπροσανατολιζόμαστε από τη μητέρα – Γη όμως κάθε φορά που επιστρέφουμε σε αυτή, ανοίγει την αγκαλιά της να μας καλωσορίζει δείχνοντας μας το μεγαλείο της.