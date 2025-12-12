Χριστούγεννα στο Πήλιο και τον Βόλο: Οι καλύτερες επιλογές για διαμονή και φαγητό

Το Πήλιο, η θρυλική κατοικία των Κενταύρων και η θερινή έπαυλη των θεών του Ολύμπου, αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς στην Ελλάδα, προσφέροντας μια σπάνια αρμονία βουνού και θάλασσας. Έναν προορισμό που δύσκολα μπορεί κανείς να διαλέξει ποια είναι η καλύτερη εποχή για να το επισκεφθεί κανείς.

Σίγουρα την περίοδο των Χριστουγέννων το Πήλιο και ο Βόλος ετοιμάζονται να υποδεχθούν επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας που θέλουν να συνδυάσουν τη θάλασσα και το βουνό και να γνωρίσουν τα υπέροχα χωριά του Πηλίου. Ο Βόλος και η ορεινή χερσόνησος του Πηλίου στη Μαγνησία, με τα πυκνά δάση από καστανιές και οξιές, τα πετρόχτιστα χωριά, προσκαλούν τους επισκέπτες σε ένα μοναδικό ταξίδι που δύσκολα θα ξεχάσετε.

Ανεβαίνουμε Πήλιο

Μετά από τη βόλτα μας στην πόλη του Βόλου, ξεκινάμε να ανεβαίνουμε προς το βουνό, προς τα χωριά των Κενταύρων όπου κάθε χωριό του Πηλίου έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, διατηρώντας αναλλοίωτη την παραδοσιακή πηλιορείτικη αρχιτεκτονική με τα χαρακτηριστικά αρχοντικά, τις σκεπαστές πλάκες, και τα πλακόστρωτα καλντερίμια.

Οι Ιστορικές Μηλιές

Οι Μηλιές φημίζονται για τον θρυλικό Μουτζούρη, το ιστορικό τρενάκι του Πηλίου, που συνδέει τις Μηλιές με τα Άνω Λεχώνια μέσα από μια διαδρομή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, με πέτρινες γέφυρες και τούνελ. Το χωριό διαθέτει επίσης ιστορική βιβλιοθήκη και την εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, τόπο ορκωμοσίας της επανάστασης του 1821 στο Πήλιο.

Που θα φάτε

ΣΑΛΚΙΜΙ – Όπως ένα «τσαμπί» με πεντανόστιμα χειροποίητα φαγητά!

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά «τοπόσημα» στις Μηλιές, είναι το Σαλκίμι, λίγο πριν την κεντρική πλατεία του χωριού. Το όνομά του φανερώνει και την μικρασιάτικη «καταγωγή» του, μια που η ονομασία αναφέρεται στο φυτό γλυσίνα που σημαίνει «τσαμπί σταφυλιού». Τι θα γευτείτε στο Σαλκίμι; Σπιτικά φαγητά, μαγειρεμένα με πολύ μεράκι που συνοδεύονται με τοπικό κρασί ή τσιπουράκι και φωτίζονται από το γέλιο του Αντώνη! Χαρακτηριστικά πιάτα του μαγαζιού είναι η Χασάπα, ρολό μοσχαράκι γεμισμένο με τυριά και ψημένο σε λαδόκολλα, το Χουνκιάρ Μπεγιεντί, που είναι μοσχαράκι κοκκινιστό με πουρέ μελιτζάνας, το Γκιούλμπασι με τρία κρέατα στη γάστρα και λαχανικά, το Κουπάκι, με μανιτάρια, τυριά και κρέμα γάλακτος σε πήλινο, το Ορφανό Κοκορέτσι, που είναι συκωταριά ψημένη στο φούρνο και άλλα, πολλά, τόσα που είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσετε μέσα από ένα τόσο γευστικό και λαχταριστό μενού!

Το Σαλκίμι είναι ανοιχτό καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, οπότε μπορείτε να απολαύσετε τις μαγικές συνταγές όποτε κι αν επισκεφθείτε το Πήλιο και τις Μηλιές. Το καλοκαίρι μάλιστα, η οροφή και τα πλαϊνά ανοίγουν και ο χώρος μεταμορφώνεται σε γνήσιο πηλιορείτικο μπαλκόνι. Στον εσωτερικό χώρο πάντως ένα «σαλκίμι» δεσπόζει πάνω από το μαγαζί ενώ τον ιδιαίτερο αυτό χώρο συμπληρώνουν οι πίνακες ζωγραφικής δια χειρός Ζωής Κ. Ντίνου, όπου η μικρασιατική τέχνη συναντά την παραδοσιακή λαϊκή πηλιορίτικη κουλτούρα!

Σαλκίμι

Πλατεία Μηλεών, 37010 / Πήλιο

Τηλέφωνο: 2423086010

Κινητό: 6977306075

E-mail: tosalkimi@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://www.tosalkimi.gr

Facebook: To Salkimi

VOLIOTIS FAMILY – Η παράδοση στο εξαιρετικό ελαιόλαδο

Η οικογένεια Βολιώτη έχει μακρά παράδοση στον κλάδο του ελαιολάδου. Το 1939 έθεσε σε λειτουργία το πρώτο ελαιοτριβείο στον Άγιο Βλάσιο σηματοδοτώντας την αρχή μιας ανοδικής πορείας με σεβασμό στον παραγωγό και τον καταναλωτή. Το 1981 αποτελεί χρονιά σταθμό, καθώς το ελαιοτριβείο μεταφέρθηκε στις νέες εγκαταστάσεις στα Άνω Λεχώνια και δημιουργήθηκε το «Ελαιόλαδο Πηλίου».

Η επιχείρηση εξελίσσεται, αναβαθμίζει τις υποδομές της με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και δημιουργεί το δικό της όνομα στην αγορά με την ποιότητα του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου της και τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 & FSSC 22000 (version 5.1) που διαθέτει. Για την παραγωγή των προϊόντων ελαιολάδου η επιχείρηση υιοθετεί τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα με την ψυχρή έκθλιψη του ελαιόκαρπου χωρίς την προσθήκη νερού.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς το Αγουρέλαιο Έξτρα Παρθένο και το Βιολογικό Έξτρα Παρθένο, το Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο και το Παρθένο Ελαιόλαδο κερδίζουν τους καταναλωτές με το άρωμα, το χρώμα, τη γεύση, την παχύρευστη υφή τους αλλά και τις φαρμακευτικές ιδιότητές τους.

Η Οικογένεια Βολιώτη συμμετέχει σε εκθέσεις αλλά και αναγνωρισμένους διαγωνισμούς εντός και εκτός Ελλάδος αποσπώντας βραβεύσεις που κατατάσσουν το Ελαιόλαδο Πηλίου της Οικογένειας Βολιώτη στα διεθνή προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Συγχρόνως καταγράφει πλούσια εξαγωγική δραστηριότητα και το «Ελαιόλαδο Πηλίου» γίνεται άξιος πρεσβευτής των ελληνικών προϊόντων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Με όραμα και οργάνωση το ταξίδι που ξεκίνησε το 1939 συνεχίζεται με νέους προορισμούς…

Voliotis Oil

Άνω Λεχώνια 37300, Βόλος

τηλ: 24280 93216 | 24280 93606

Website: www.elaioladopiliou.gr

E-mail: sales.voliotis@gmail.com

Facebook: Elaiolado Piliou Voliotis (Voliotis Family)

Instagram: oliveoilofpilionvoliotisfamily

Η Αρχοντική Μακρινίτσα

Γνωστή σε όλους μας ως το “μπαλκόνι του Παγασητικού”, η Μακρινίτσα είναι ίσως το πιο φωτογραφημένο και δημοφιλές χωριό του Πηλίου. Περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια, θαυμάστε την πανοραμική θέα προς τον Βόλο και τον κόλπο, και επισκεφθείτε την κεντρική πλατεία με τον υπεραιωνόβιο πλάτανο και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Μην παραλείψετε να πιείτε νερό από την περίφημη μαρμάρινη Κρήνη των Λεόντων ή αλλιώς Φάτνη.

Που θα μείνετε

ΞΕΝΩΝΑΣ – BALCON MAKRINITSA φιλοξενία στην καρδιά του Πηλίου

Ανάμεσα στις Νηρηΐδες και τους Κενταύρους, η καρδιά του Πηλίου μας καλεί να ζήσουμε κοντά του στιγμές ξεγνοιασιάς και νηνεμίας. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι αισθήσεων με πρωταγωνίστρια τη Μητέρα Φύση.

Το Balcon Makrinitsa είναι ένας καινούργιος, μοντέρνος, με πανοραμική θέα ξενώνας στη γραφική πλατεία της Μακρινίτσας. Περιτριγυρισμένος από πηλιορείτικα σπίτια με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική, βρίσκεται στη κεντρική πλατεία της Μακρινίτσας, με θέα τον Παγασητικό κόλπο και την πόλη του Βόλου. Ένας ιδανικός προορισμός για χαλάρωση, ζεστές στιγμές και εξαιρετικής ποιότητας γαστρονομία. Ο ξενώνας διαθέτει 12 δωμάτια και το εστιατόριο Όλυρα στο ισόγειο.

Το μενού του εστιατορίου, διαμορφωμένο από το σεφ Κωνσταντίνο Ταμία, έχει ως βάση τις Πηλιορείτικες γεύσεις με τοπικές πρώτες ύλες δημιουργώντας πιάτα υψηλής γαστρονομίας. Μεταξύ 11:00 και 14:00 σερβίρεται το brunch του εστιατορίου, ενώ από τις 14:00 το κυρίως μενού. Στο brunch μπορείτε να δοκιμάσετε τηγανίτες ή γεμιστά κρουασαν, burger και ομελέτες, όλα χειροποίητα με τοπικά προϊόντα. Αξίζει να δοκιμάσετε τα μοσχαρίσια μάγουλα με νιόκι πατάτας, το οσομπούκο ή το κότσι με χειροποίητο πουρέ πατάτας. Εναλλακτικά, δοκιμάστε τις επιλογές ριζότων και ζυμαρικών ή το φιλέτο κοτόπουλο με πατάτες και καρότα γλασέ.

Η οικογένεια του Balcon πάντα πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει και να συμβάλει σε μια ξεχωριστή διαμονή με την οικογένειά σας ή την παρέα σας! Ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων το Balcon στολίζεται για όλους εσάς και ιδιαίτερα για τους μικρούς μας φίλους!

Balcon Markinitsa

Website: www.balconmakriitsa.com

e-mail: info@balconmakrinitsa.com

τηλ.: 2428090168

facebook: Balcon Makrinitsa

Instagram: balcon_makrinitsa

Η καταπράσινη Τσαγκαράδα

Η Τσαγκαράδα είναι διάσπαρτη μέσα σε μια οργιώδη βλάστηση και αποτελείται από τέσσερις συνοικίες. Εδώ θα θαυμάσετε τον χιλιόχρονο πλάτανο στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, το σημείο κατατεθέν του χωριού.

Από την Τσαγκαράδα ξεκινά η κατάβαση προς μερικές από τις πιο φημισμένες παραλίες του Πηλίου, όπως ο Μυλοπόταμος με τον εμβληματικό βράχο που χωρίζει την παραλία στα δύο, και η Φακίστρα, μια μικρή, κρυφή αγκαλιά με σπηλιές.

Που θα μείνετε

LYSIAN LUXURY VILLA: Η απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία στην καρδιά της Τσαγκαράδας

Στην πανέμορφη Τσαγκαράδα, εκεί όπου το Πήλιο ντύνεται με τα χρώματα του χειμώνα και οι γιορτές αποκτούν μαγεία άλλης εποχής, βρίσκεται η Elysian Luxury Villa Pelion, ένα καταφύγιο ηρεμίας, αισθητικής και ζεστής φιλοξενίας που φέτος μεταμορφώνεται στο πιο cozy χριστουγεννιάτικο σκηνικό του βουνού.

Η βίλα συνδυάζει μοναδικά το σύγχρονο design με τη φυσική ομορφιά του Πηλίου, προσφέροντας στον επισκέπτη μια εμπειρία υψηλής αισθητικής: θέα στο Αιγαίο, μεγάλα ανοίγματα φωτός, κομψή αρχιτεκτονική, και χώρους σχεδιασμένους για απόλυτη χαλάρωση. Από το φωτισμένο σαλόνι με το τζάκι μέχρι την ιδιωτική πισίνα και τα ζεστά, γήινα χρώματα της διακόσμησης, κάθε γωνιά εκπέμπει την αίσθηση του «σπιτιού μακριά από το σπίτι».

Την περίοδο των γιορτών, η Elysian Villa μεταμορφώνεται σε έναν πραγματικό χριστουγεννιάτικο παράδεισο: διακόσμηση που αποπνέει διακριτική πολυτέλεια, φυσικά στοιχεία, ατμόσφαιρα ζεστασιάς και στιγμές ιδανικές για couples, οικογένειες ή μικρές παρέες που θέλουν να ζήσουν τα Χριστούγεννα στο βουνό με στυλ και άνεση.

Γιατί να επιλέξετε την Elysian Luxury Villa Pelion:

Premium διαμονή με ιδιωτικότητα και μοναδική θέα

Εσωτερικοί χώροι υψηλής αισθητικής, ιδανικοί για cozy χειμερινές στιγμές

Προνομιακή τοποθεσία δίπλα στα μονοπάτια, στις πλατείες και στη μαγευτική φύση της Τσαγκαράδας

Ιδανική επιλογή για romantic getaways, οικογενειακές διακοπές και χειμερινούς ταξιδιώτες

Πέτρινα γεφύρια, σπιτάκια μέσα στο πράσινο, θέα που κόβει την ανάσα, μονοπάτια μέσα στο δάσος και γαστρονομικές επιλογές που αναδεικνύουν την πηλιορείτικη κουζίνα. Ένας προορισμός που γίνεται ακόμα πιο μαγικός τα Χριστούγεννα, προσφέροντας γαλήνη, αυθεντικότητα και εμπειρίες που μένουν αξέχαστες.

Κράτηση & Επικοινωνία

Elysian Luxury Villa

Tσαγκαράδα Πηλίου

Τηλ.: 698 004 9594

Website: www.elysianluxuryvilla.com

e-mail: info@elysianluxuryvilla.com

facebook: https://www.facebook.com/elysianluxuryvillapelion/

Instagram: https://www.instagram.com/elysianvilla.gr/

Η Κοσμοπολίτικη Πορταριά

Σε μικρή απόσταση από τη Μακρινίτσα, η διάσημη Πορταριά υποδέχεται τον επισκέπτη με έναν πιο κοσμοπολίτικο αέρα. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε στο “Μονοπάτι των Κενταύρων”, μια μαγευτική διαδρομή μέσα σε πυκνό δάσος με ρυάκια και γεφυράκια, ιδανική για πεζοπορία. Η περιοχή σφύζει από ζωή και προσφέρει πολλές επιλογές διαμονής, φαγητού και αναμνηστικών.

Η Γραφική Βυζίτσα

Η περιήγησή μας στα χωριά του Πηλίου θα ήταν ελλειπής αν δεν κάναμε μια στάση στη γραφική Βυζίτσα. Πρόκειται για έναν από τους καλύτερα διατηρημένους παραδοσιακούς οικισμούς, με πολλά αρχοντικά να έχουν αναπαλαιωθεί σε ξενώνες. Η Βυζίτσα προσφέρει ηρεμία και αυθεντική πηλιορείτικη ατμόσφαιρα, με την κεντρική πλατεία και τις ταβέρνες της να αποτελούν ιδανικά places to be για χαλάρωση.

Τα Χωριά του Αιγαίου: Άγρια Ομορφιά

Στην ανατολική πλευρά του βουνού, τα χωριά βλέπουν προς το Αιγαίο Πέλαγος, προσφέροντας έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.

Η Ζαγορά και τα μήλα της

Το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι του Ανατολικού Πηλίου, η Ζαγορά, είναι γνωστό για την παραγωγή μήλων “Starking Delicious” (γνωστά ως “ζαγοριανά”). Με πλούσια ιστορία, με την περίφημη σχολή του Ρήγα Φεραίου και τον Άγιο Γεώργιο, την παλαιότερη εκκλησία της περιοχής είναι από τα χωριά που θα σας ενθουσιάσουν. Από τη Ζαγορά, ο δρόμος οδηγεί στην αμμώδη παραλία του Χορευτού, κάποτε σημαντικό λιμάνι.

Δραστηριότητες και Εμπειρίες

Στο Πήλιο σαφώς μπορείς να χαλαρώσεις και να το ρίξεις στα τσίπουρα και τους μεζέδες, όμως οι λάτρεις της δράσης θα βρουν πλούσιο πεδίο δράσης.

Πεζοπορία στα αμέτρητα καλντερίμια, ιππασία ή σκι στο Χιονοδρομικό Κέντρο στα Χάνια – εφόσον έχει χιονίσει βεβαίως, με τη μοναδική θέα ταυτόχρονα στο Αιγαίο και τον Παγασητικό.

Ο κοσμοπολίτης Βόλος

Ο Βόλος μεταμορφώνεται σε έναν από τους κορυφαίους χριστουγεννιάτικους προορισμούς στην Ελλάδα, προσφέροντας μια μαγευτική εμπειρία με πλούσιο στολισμό και πληθώρα εκδηλώσεων για όλες τις ηλικίες. Φτάνοντας λοιπόν στο τέταρτο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, θα βρεθείτε στον Παραλιακό Πεζόδρομο, το Ηρώο, εκεί που χτυπά και η καρδιά των εορταστικών εκδηλώσεων. Η παραλία του Βόλου στολίζεται φαντασμαγορικά με χιλιάδες λαμπιόνια και εντυπωσιακές κατασκευές, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό για βόλτα, φωτογραφίες και καφέ ή φαγητό στα χαρακτηριστικά τσιπουράδικα της περιοχής.

Κάντε την βόλτα σας στο «Ινσταγκραμικό Πάρκο», στο Πάρκο δηλαδή του Αγίου Κωνσταντίνου. Στο θεματικό πάρκο που στήνεται κάθε χρόνο θα βγάλετε τις ινσταγκραμικές σας φωτογραφίες στις δεκάδες τρισδιάστατες, καλλιτεχνικές κατασκευές και για την ιστορία είναι το πρώτο του είδους του σε όλη την Ευρώπη!

Και οι χριστουγεννιάτικες βόλτες δεν σταματούν εδώ μια και σας περιμένει το «Χωριό του Άη Βασίλη», ένας χώρος όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να συναντήσουν τον Άη Βασίλη και τα ξωτικά του, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και να απολαύσουν τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Κι όλα αυτά εν μέσω του εορταστικού προγράμματος που οργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος του Βόλου, με πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες, μουσικοκινητικά δρώμενα, παραδοσιακά κάλαντα αλλά και θεατρικες παραστάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης όπως η Πλατεία του Αγίου Νικολάου. Φυσικά δεν φεύγει κανείς από τον Βόλο αν δεν περάσει από τα φημισμένα τσιπουράδικα της πόλης, μια εμπειρία που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τοπικής κουλτούρας.

RAINBOW για πεϊνερλί που δεν θα ξεχάσεις ποτέ!

Το Rainbow στον Βόλο είναι ο απόλυτος προορισμός για τους λάτρεις του αυθεντικού πεϊνερλί από το 1983! Με φρεσκοψημένη ζύμη, λαχταριστά υλικά και μυστικές συνταγές που κρατούν ζωντανή την παράδοση, κάθε μπουκιά είναι μια εμπειρία γεμάτη γεύση. Το διάσημο πεϊνερλί του Rainbow, γεμιστό με τυρί, μπέικον, μπιφτέκι και τραγανές τηγανητές πατάτες, έχει αγαπηθεί από ντόπιους και επισκέπτες. Εδώ, η ποιότητα συναντά την απόλαυση και η παράδοση εξελίσσεται σε τέχνη.

Rainbow

Διεύθυνση: Ιάσονος 135, Βολός

Τηλέφωνο: 24213 13704

e-mail: rainbowvolos1983@gmail.com

Facebook: Rainbow Volos since 1983

Instagram: rainbowvolos1983

Τι θα αγοράσετε:

Ευλογημένος τόπος ο Βόλος και το Πήλιο: Εξαιρετικό λάδι, μήλα Ζαγορινά, κάστανα και φυσικά τα φημισμένα τσίπουρα είναι από τα προϊόντα που σίγουρα θα εκτιμήσουν οι φίλοι σας ως δώρα.

Ο Βόλος και το Πήλιο είναι ένας ανεξάντλητος προορισμός που μένει αξέχαστος, συνδυάζοντας με μαεστρία το φυσικό κάλλος, την πλούσια παράδοση και τη ζεστή φιλοξενία και που σίγουρα δεν θα βαρεθείτε ποτέ, όσες φορές κι αν επισκεφθείτε την μαγική αυτή περιοχή της Ελλάδας μας.