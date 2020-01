Την περασμένη σεζόν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Australia Open. Φέτος όμως ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να επαναλάβει την ίδια πορεία. Πραγματοποιώντας κακή εμφάνιση, ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε από τον Μίλος Ράονιτς με 3-0 σετ (7-5, 6-4, 7-6 (2)) και αποχαιρέτησε το αυστραλιανό grand slam στη φάση των “32”. 19 άσους πέτυχε ο Καναδός, που θα αντιμετωπίσει την Κυριακή τον Τσίλιτς.

⚔️@milosraonic upsets sixth seed Stefanos Tsitsipas, 7-5 6-4 7-6(2) to advance to the 2nd week at the #AusOpen for the 7th time. #AO2020 pic.twitter.com/CdzoL5riQc — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

Οι δύο αθλητές κράτησαν τα σερβίς τους, με τον Ράονιτς να παίρνει πόντους με άσους, αλλά να κάνει λάθη τις φορές που ανέβηκε στο net. Ο Τσιτσπάς όμως δεν έδειξε το καλό πρόσωπο που μας έχει συνηθίσει και είδε τον Καναδό να του κάνει break για το 6-5 και να παίρνει τελικά το πρώτο σετ μετά από 49 λεπτά.



Ο Καναδός -με ρίζες από το Μαυροβούνιο- μπήκε ιδανικά στο δεύτερο σετ, αφού έκανε break μόλις στο πρώτο game ενώ έχασε σημαντική ευκαιρία να το επαναλάβει και στο 7ο game, όταν και προηγήθηκε με 0-30. Ο Τσιτσπάς έδειξε να κάνει την αντεπίθεση του, αλλά ο Ράονιτς πήρε και το δεύτερο σετ με 6-4, μετά από 47 λεπτά.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, που είχε διάρκεια 54 λεπτά, οι δύο παθλητές πήγαν… γκέιμ-γκέιμ. Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 5-4, αλλά ο Ράονιτς ισοφάρισε γρήγορα, με τον Στέφανο ν΄ απαντά με «καθαρό» γκέιμ και να φθάνει στο 6-5. Όμως ο Καναδός ισοφάρισε και το σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ, όπου ο Ράονιτς πήρε επτά πόντους, έναντι μόλις δύο του Τσιτσιπά και πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση.